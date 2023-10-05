Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются

Tекст: Ольга Иванова

«Это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединенных Штатов у меня дома, в Огареве. Я сказал ее (фразу) в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации», – приводит его комментарий ТАСС.

«Все знают, еще раз хочу это повторить, что Россия остается самой крупной страной в мире по территории, но если серьезно, то это [высказывание] в первую очередь имеет цивилизационный смысл», – пояснил глава государства.

Ранее Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила.