Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.24 комментария
Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о значении и обстоятельствах произнесения им фразы о том, что границы России нигде не заканчиваются.
«Это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединенных Штатов у меня дома, в Огареве. Я сказал ее (фразу) в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации», – приводит его комментарий ТАСС.
«Все знают, еще раз хочу это повторить, что Россия остается самой крупной страной в мире по территории, но если серьезно, то это [высказывание] в первую очередь имеет цивилизационный смысл», – пояснил глава государства.
Ранее Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила.