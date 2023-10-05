  • Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад переводит Украину на краденое оружие
    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России
    Эксперт объяснил, зачем США нужно «ужесточение демократии» на Украине
    Путин наградил Куценко орденом
    Путин: Перед нами стоит задача строительства нового мира
    Путин назвал условие для установления прочного мира
    Путин: Армения отвергла предложения России по Карабаху
    Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

    24 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    6 комментариев
    5 октября 2023, 18:03

    Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются

    Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о значении и обстоятельствах произнесения им фразы о том, что границы России нигде не заканчиваются.

    «Это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединенных Штатов у меня дома, в Огареве. Я сказал ее (фразу) в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации», – приводит его комментарий ТАСС.

    «Все знают, еще раз хочу это повторить, что Россия остается самой крупной страной в мире по территории, но если серьезно, то это [высказывание] в первую очередь имеет цивилизационный смысл», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила.

    5 октября 2023, 10:55
    Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и «Российскими железными дорогами» рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

    Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

    «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – говорится в сообщении.

    Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.

    Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года.

    Коментарии (13)
    5 октября 2023, 17:27
    Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности
    Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Президент отметил, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков.

    «Это же факт. Фактически такой уровень развития был достигнут за счет ограбления всей планеты. История Запада – по сути хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое «топливо» для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на форуме «Валдай» будет весьма содержательной, его выступления на данном мероприятии каждый раз становятся событиями мирового масштаба.

    Коментарии (7)
    5 октября 2023, 12:56
    Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
    Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в четверг дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая сооружается в этой южноазиатской стране по российскому проекту.

    В столице Бангладеш Дакке первый заместитель гендиректора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом» и президент АО «Атомстройэкспорт» Андрей Петров вручили премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке свежего ядерного топлива из России, передает ТАСС.

    Российский лидер принимает участие в церемонии в режиме видеоконференцсвязи. Также в мероприятии участвуют премьер-министр Народной Республики Бангладеш (НРБ) Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, министр науки и технологий НРБ Яфеш Осман и другие официальные гости.

    Топливо для АЭС «Руппур» было изготовлено в России на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК), входящем в топливный дивизион Росатома. Изготовление и транспортировка топлива осуществлялись под активным руководством и контролем Надзорного органа по ядерной энергии Бангладеш (BAERA).

    «Сегодня наступает новый этап в развитии российско-бангладешских отношений. С завозом первого ядерного топлива АЭС «Руппур» становится ядерным объектом, а Народная Республика Бангладеш получает статус страны с мирными атомными технологиями. Для Росатома большая честь – реализовывать проект, который обеспечит стабильное энергоснабжение и поможет сохранить уникальную природу Бангладеш для будущих поколений», – приводит пресс-служба слова Лихачева на торжественной церемонии, посвященной доставке первой партии ядерного топлива на АЭС «Руппур».

    В свою очередь Осман отметил особую значимость события для всей страны. «Мы долго ждали этого особенного момента. Это торжественное событие не только для жителей района Пабна, но и для всей страны. 5 октября мы получили сертификат на поставку топлива, который сам по себе говорит о наших достижениях как нации. Вся страна пребывает в праздничном настроении», – заявил Осман.

    АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш – города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

    Строительство станции началось в 2021 году. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Жизненный цикл реакторов ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков станции.

    Коментарии (4)
    5 октября 2023, 04:28
    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США

    Клинтон заявила о необходимости бороться с ростом популярности политики Путина в США

    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина, с этим приходится бороться, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

    «Этот бой – наш бой», – заявила Клинтон, отметив, что «не понимает американцев, встающих на сторону Путина». По ее мнению, российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    Однако, по ее словам, конгрессмены смогут договориться и продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Клинтон сказала, что наблюдается «идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», хотя «большая часть Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Украины». Она призвала «пережить данный период».

    Также Клинтон заявила, что Россия устраивает «тайные и открытые операции, направленные на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону». «Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Своего поста лишился республиканец Кевин Маккарти, которого некоторые однопартийцы сочли виновным в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 17:32
    Путин назвал условие для установления прочного мира
    Путин назвал условие для установления прочного мира
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону, пусть даже это противоречит суверенитету, подлинным интересам, традициям, устоям народов и государств. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, на помойку», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил о стоящей перед Россией задаче по строительству нового мира.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 18:21
    Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

    Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.

    «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».

    Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.

    Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Коментарии (3)
    5 октября 2023, 17:54
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру, во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 трлн долларов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «В США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают еще. Напечатали же за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллионов долларов. Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Западу всегда нужен враг для объяснения необходимости силовых действий и экспансий, а также сохранения внутреннего контроля.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 17:15
    Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад
    Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не начинала так называемую войну на Украине, а пытается ее закончить, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую «войну на Украине». Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году – государственный переворот, кровавый, антиконституционный», – – цитирует РИА «Новости» Путина.

    «Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своем родном языке», – добавил президент.

    По его словам, Украиной против Донбасса была развязана натуральная война: «На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли».

    «Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что на односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна», – подчеркнул президент.

    Коментарии (9)
    4 октября 2023, 22:29
    Путин и Бжания обсудили центр «Сириус»

    Путин поинтересовался мнением Бжании об образовательном центре «Сириус»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией и обсудил с ним центр «Сириус», где обучаются дети из Абхазии.

    «Аслан Георгиевич, знаю, что у вас в «Сириусе» ваши дети учатся тоже», – сказал Путин на встрече. Бжания ответил: «Да, обучаются наши дети здесь». Президент России отметил, что «возможности здесь большие». Он выразил надежду на продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере и, в частности, в сфере поддержки талантливых детей, сообщается на сайте Кремля.

    Бжания рассказал, что «уже в третий раз» посетил «Сириус». «Мне как-то организовывали экскурсию и до этого, сейчас это свежо в памяти», – сказал президент Абхазии, отметив, что и сам «из семьи советских педагогов».

    «То, что было тогда, и то, что сейчас здесь, какие инновации, какие возможности – это, конечно, капитал в будущее, которое в обязательном порядке даст ощутимый результат», – заявил он. Бжания подчеркнул, что рад созданию рядом с Абхазией центра «Сириус» (находится в Краснодарском крае, который граничит с Абхазией).

    Путин также поздравил Абхазию с праздниками, которые страна недавно отмечала, – Днем признания и Днем победы и независимости. Он отметил рост товарооборота между Россией и Абхазией, работу совместных предприятий и сотрудничество «по очень разным направлениям». Также Путин указал, что «развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным, совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии».

    Бжания отметил, что «отношениям придан дополнительный импульс», идет «процесс гармонизации», который «сближает позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства». Кроме того, «недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести российское гражданство в упрощенной форме». Бжания подчеркнул желание Абхазии «участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной», и поблагодарил Россию за эту работу.

    Напомним, Путин встретился с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус». Он призвал использовать опыт «Сириуса» для возрождения образования в новых регионах.

    Коментарии (0)
    5 октября 2023, 00:27
    Путин обещал расширять меры поддержки учителей

    Путин поздравил педагогов с Днем учителя и обещал расширять меры их поддержки

    Путин обещал расширять меры поддержки учителей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В России будут расширять меры поддержки учителей, заявил глава Российского государства Владимир Путин, поздравив «всех учителей, наставников, педагогов с Днем учителя».

    Путин подчеркнул, что учитель – «это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия». Учителя «помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности», заявил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно, даже спустя долгие годы вспоминаем с любовью и признательностью», – сказал он, отметив важность «таланта, профессионализма, неравнодушия» в профессии, которые позволяют «сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения».

    Путин подчеркнул, что для движения вперед «в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир», в России создается «современная образовательная среда». Он указал, что учителя привлечены к обновлению учебников и образовательных программ.

    Президент сообщил, что в России будут «активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания». «А это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей», – сказал он.

    Путин указал на усиление важности конкурсов профессионального мастерства. По его словам, «Год педагога и наставника – это еще один знак глубокого, искреннего уважения» к работе учителей.

    Глава государства пожелал им «здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов». «Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны», – заявил он.

    Напомним, Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», также поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.

    Коментарии (2)
    4 октября 2023, 21:32
    Путин заявил о важности создания образовательных пространств на русском языке за рубежом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» назвал важным создание таких условий, чтобы приезжие из постсоветских стран понимали язык и культуру России.

    «У нас работают миллионы граждан этих государств сегодня в России, миллионы. Безусловно, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость наших традиций, культуры народов РФ, с тем, чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем, чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин отметил, что этот вопрос очень чувствительный. Он также сказал, что Россия заинтересована в создании образовательных пространств на русском языке в других странах.

    Ранее Путин заявил, что появление гетто с мигрантами нельзя допускать на российской территории.

    Коментарии (0)
    5 октября 2023, 13:49
    Для доставки топлива на АЭС «Руппур» провели спецоперацию с участием военных

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы доставить российское ядерное топливо на АЭС «Руппур» с соблюдением всех мер безопасности, была проведена спецоперация с участием армии Бангладеш, сообщил вице-президент – директор по сооружению АЭС «Руппур» АО «Атомстройэкспорт» Алексей Дерий.

    Дерий рассказал, что, в частности, были заблокированы дороги, по которым перевозили топливо, а вся территория была оцеплена полицией. Кроме того, с земли и с воздуха велось постоянное видеонаблюдение. Перевозку осуществляли в режиме секретности, «снаружи это были обычные грузовики», передает ТАСС слова вице-президента «Атомстройэкспорт».

    В Бангладеш ядерное топливо было доставлено в первый раз, рассказал он, отметив, что военнослужащие этой страны обеспечивают его охрану. Топливо, произведенное на заводе компании «Твел», было загружено в российском аэропорту в самолет с российским флагом, он приземлился в Дакке.

    «По состоянию на сегодня хранилище свежего ядерного топлива работает штатно», – сказал Дерий, отметив, что оно находится под охраной военных Бангладеш, армия обучена эксплуатации физической защиты.

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в четверг дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая сооружается в этой южноазиатской стране по российскому проекту.

    Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина выразила благодарность российским властям и всем участникам проекта. «А особенно хотела бы выразить признательность лично уважаемому президенту России Владимиру Путину», – сказала она, напомнив, что основатель Бангладеш Шейх Муджибур Рахман хотел построить атомную станцию именно с помощью России.

    Коментарии (0)
    4 октября 2023, 20:07
    Путин призвал использовать опыт «Сириуса» для возрождения образования в новых регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Центр «Сириус» может использовать весь свой опыт для возрождения образования в новый регионах: это и политическая, и гуманитарная составляющая, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

    «Хочу поблагодарить «Сириус» за то, что началась работа на новых территориях, в новых субъектах Федерации – в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. То, что сейчас делается, – это значимый вклад в интеграцию этих регионов в общее образовательное пространство страны. Рассчитываю, что «Сириус» использует весь свой опыт и компетенции для возрождения всех уровней образования в этих субъектах Федерации», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что с одной стороны эта задача является политической, но в то же время на первый план выходит ее гуманитарная составляющая: речь идет о помощи детям, и тем, кто с ними работает.

    Президент напомнил, что «Сириус» много лет оказывает поддержку талантливым детям и призвал не забывать, ради чего этот центр создавался. По словам Путина, программы центра для одаренных детей, для повышения квалификации учителей, тренеров и педагогов дополнительного образования будет оставаться в центре внимания.

    Глава государства призвал развивать систему поощрения школьников и студентов, показавших высокие достижения в самых разных сферах. Он уточнил, что речь идет о грантах президента, премиях победителям и призерам международных предметных олимпиад.

    «Хотел бы еще раз подчеркнуть: все эти инструменты эффективно работают, они в полном смысле слова являются бессрочными, не ограниченными временными параметрами госпрограмм или национальных проектов, а потому я очень рассчитываю на то, что будет обеспечено бесперебойное финансирование всех этих мероприятий, в том числе и из федерального бюджета», – заключил Путин.

    Коментарии (0)
    5 октября 2023, 14:35
    Путин назначил Медведева главой новой комиссии Совбеза

    Путин подписал указ о назначении Медведева главой новой комиссии Совбеза России по биобезопасности

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета Безопасности России по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

    Согласно документу, ее возглавит зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Этим же указом упразднена другая комиссия Совбеза, которую возглавлял Медведев – по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее функции переданы в новую структуру, передает ТАСС.

    Медведев занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности России с 16 января 2020 года.

    Коментарии (0)
    5 октября 2023, 17:46
    Путин отметил «зашкаливавшую» самонадеянность Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые западные страны демонстрируют зашкаливающую самонадеянность, России приходится отвечать на нарастающее геополитическое явление, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе <…> просто зашкаливала. По-другому и сказать невозможно», – цитирует ТАСС Путина. Президент отметил, что Россия вынуждена постоянно отвечать на нарастающее военно-политическое давление.

    «Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытые блоковые форматы. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества», – сказал глава государства.

    По его словам, блоковый подход – это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определенную «клетку» обязательств. «Это в известной степени – и это очевидная вещь – отъем части суверенитета, а затем, и очень часто – навязывание решений в других сферах помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики, как это сейчас происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Европой», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин пояснил выражение о том, что границы России нигде не заканчиваются
    Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским
    В Крыму нашли тело украинского диверсанта
    В ФАС назвали уровень снижения цен на АЗС
    Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки США
    Ирак и Турция договорились возобновить экспорт нефти из Иракского Курдистана
    IT-специалист объяснил сбой в работе умной техники Xiaomi

    ООН позавидовала успехам российской экономики

    В ООН признали, что Россия ускорила рост своей экономики. А добиться этого смогли немногие страны G20. Общий объем экспорта России также не сильно изменился, несмотря на санкции. Нефтегазовые доходы растут с каждым месяцем. Однако расслабляться рано. Какие опасности предстоит преодолеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Главный враг ВСУ в США празднует первую большую победу

    В США сенсация: спикер Палаты представителей отстранен от должности. А все из-за Украины, точнее, из-за того, что небольшая группа американских депутатов не желает жертвовать на ВСУ ни цента. Политический пейзаж в Америке начал складываться худшим для Владимира Зеленского образом, а сказать за это спасибо нужно человеку по имени Мэтт Гетц. Кто он? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина направила американскую «помощь» на теракты в России

    ВСУ несколько дней подряд наносят удары кассетными боеприпасами по территории Брянской области. В то же время Белый дом рассматривает вариант поставок на Украину дальнобойных ракет ATACMS, также оснащенных кассетными боеприпасами. Какие риски может нести в себе подобный шаг как для ВС РФ, так и для гражданского населения России? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад переводит Украину на краденое оружие

    Вашингтон передает ВСУ конфискованное иранское оружие. В то же время западные чиновники говорят об опустевших арсеналах и требуют наращивать производство боеприпасов. Действительно ли в Европе и США иссякают запасы вооружений и смогут ли страны НАТО покрыть потребности Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............