  • В районе Работино за сутки уничтожено более 35 украинских военных
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    Запад переводит Украину на краденое оружие
    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России
    Эксперт объяснил, зачем США нужно «ужесточение демократии» на Украине
    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной
    В Госдуме предложили уточнить закон о выборах президента
    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для зоны СВО
    В Тбилиси увидели риски в создании военно-морской базы России в Абхазии
    Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    3 комментария
    5 октября 2023, 14:51

    Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

    Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» артиста Гошу Куценко, указ уже опубликован на портале правовой информации.

    Такую же награду получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова, передает ТАСС.

    Оба артиста отмечены за «заслуги в развитии культуры и искусства», а также «многолетнюю творческую деятельность».

    4 октября 2023, 16:53
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский посол в Киеве Михаэль Бродский разместил видеозапись, на которой военнослужащие из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поют песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистов.

    В ролике девушки исполняют песню «Червона калина», Бродский указал, что они служат в израильской армии, передает РИА «Новости».

    Песня «Червона калина» считается гимном украинских националистов  «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России, сотрудничала с нацистской Германией) и полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в конце сентября в канадском парламенте прошло чествование украинского нациста Ярослава Гуньки. Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценки попыткам реабилитации фашизма.

    Коментарии (81)
    4 октября 2023, 18:12
    Украина получит иранское оружие

    CNN: США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана

    Украина получит иранское оружие
    @ Sergeant Brandon Murphy/U.S. Army/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен, будет передано Украине.

    По информации телеканала CNN, США передадут Украине «тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников», передает РИА «Новости».

    В январе французский спецназ в содействии с американскими военными перехватил судно с оружием из Ирана, следующее в Йемен.

    Коментарии (30)
    5 октября 2023, 10:20
    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной

    Mysl Polska: Запад не собирается оставлять на территории Украины даже выжженной земли

    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    При потере контроля над Украиной западные страны скорее превратят ее в выжженную землю, сообщает обозреватель Mysl Polska Конрад Ренкас.

    По его словам, предвидя потерю контроля над Киевом, представители Запада постараются не оставить на территории Украины даже выжженной земли, передает РИА «Новости».

    Ренкас отметил, что, пугая Киев Россией и голодом, страны Запада стремятся таким образом скрыть аферу по отношению к Украины в виде обречения ее на полное опустынивание.

    По словам автора заметки, зерновой шантаж также нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.

    Ранее американские СМИ писали, что единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть.

    Коментарии (31)
    4 октября 2023, 17:48
    Трамп отказался возглавить Палату представителей США

    Трамп отказался сменить Маккарти на посту главы Палаты представителей США

    Трамп отказался возглавить Палату представителей США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент США Дональд Трамп ответил на предложения занять пост спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти.

    В кулуарах суда в Нью-Йорке, где Трамп выступает ответчиком по гражданскому иску, экс-президент сообщил, что не имеет амбиций возглавить Палату представителей, так как сосредоточен на возвращении в Белый дом, передает РИА «Новости». При этом он заявил о готовности помочь с выборами спикера.

    Во вторник стало известно об отставке спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Американский конгрессмен Трой Нильс предложил назначить главой Палаты экс-президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (7)
    4 октября 2023, 21:15
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что в США «повторяют тезисы» президента России Владимира Путина, является сдвигом в американском общественном мнении, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    «Признание с ее стороны, что в США люди встают на сторону России, – это немаловажный момент. Сдвиг в американском общественном мнении налицо. Причем сдвигается оно в сторону Трампа и кандидатов-республиканцев, критикующих политику Байдена. Кстати, в 2016-м Клинтон так и не поняла, почему проиграла Трампу. Судя по всему, не понимает до сих пор», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Хиллари Клинтон не понимает, почему «американцы встают на сторону Путина». Хиллари Клинтон также не понимает, за что ее ненавидит пол-Америки. И почему она и ей подобные уже утомили страну бесконечными агрессиями и участием в войнах – в Ираке, Ливии, Афганистане... И во имя чего американцы должны выкидывать деньги в бездонный колодец, в который превратилась Украина. И что способна дать Украина Америке, кроме конфликта с Россией, чреватого большой войной», – добавил сенатор

    Ранее Хиллари Клинтон в интервью Джоффу Беннетту заявила, что не понимает, почему американцы повторяют российские тезисы и говорят о том, что США не должны поддерживать Украину.

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 19:38
    Профессор РАН объяснил значимость открытия Нобелевского лауреата – 2023 россиянина Екимова

    Профессор РАН Оганов объяснил суть открытия квантовых точек российским ученым Алексеем Екимовым

    Профессор РАН объяснил значимость открытия Нобелевского лауреата – 2023 россиянина Екимова
    @ nexdot.fr

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Получивший в 2023 году Нобелевскую премию по химии россиянин Алексей Екимов сделал все свои значимые открытия в СССР, его научная карьера завершилась в 1998 году, когда он принял решение переехать в США, заявил газете ВЗГЛЯД химик, кристаллограф, профессор Сколтеха, профессор РАН, член Европейской академии Артем Оганов.

    Нобелевский комитет Королевской академии наук присвоил Нобелевскую премию по химии 2023 года россиянину Алексею Екимову, а также американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди за фундаментальные открытия в нанотехнологиях. Уточняется, что ученым Екимову и Брюсу по отдельности удалось создать квантовые точки, а Бавенди совершил революцию в химическом производстве.

    «Квантовые точки – это наноразмерные кристаллы. И свойства такого рода наноразмерных кристаллов сильно зависят от их размера. Таким образом, мы получаем возможность контролировать свойства и получать материал с нужными нам свойствами, меняя не состав, не кристаллическую структуру, а размер частиц», – говорит Оганов.

    Он объясняет, что это своего рода новое измерение, которое химики могут использовать для получения материалов с нужными им свойствами. Например, такое вещество, как селенит кадмия, которое имеет привычные для специалистов свойства полупроводника с определенными параметрами электронной структуры, может быть превращен в вещество со значительно отличающимися свойствами путем создания его наноразмерных кристаллов (квантовых точек). То же самое можно сделать и с любым другим веществом.

    «Квантовые точки используются достаточно широко. Можно вспомнить, например, QLED-телевизоры, которые работают на технологии квантовых точек, ферромагнитные жидкости (сильно поляризующаяся в присутствии магнитного поля жидкость). Можно вспомнить окрашенные стекла, которыми пользовались и во времена Римской империи, и в Средние века, с той только разницей, что люди в те времена не понимали, что цвет стекла связан с присутствием наночастиц или, как можно еще сказать, квантовых точек», – делится профессор. Он напомнил и про знаменитый артефакт из древнего Рима – чашу Ликурга, сделанную из стекла, которое на просвет имеет красную окраску, а при рассеянном свете – зеленую. Связано это с присутствием в составе стекла наночастиц золота и серебра диаметром порядка десяти нанометров.

    Квантовые точки, добавляет Оганов, стали достаточно распространенным направлением исследований. Это не только предмет фундаментального интереса, но и источник целого ряда реально уже работающих технологий.

    «В этом году один из нобелевских лауреатов – это российский ученый Алексей Екимов, который сделал все свои значимые работы еще в Советском Союзе. Конкретно данные исследования он проводил в семидесятые годы, последние его научные статьи датируются 1998 годом. У него еще была пара каких-то малозначимых публикаций в 2005 году. Но, по сути, его научная карьера завершилась в 1998 году, когда он принял решение переехать в США, где работал в компании Nanocrystals Technology Inc, которая на сегодняшний день уже не существует. В наше удивительное с исторической и политической точки зрения время премию дали россиянину, сделавшему открытия в СССР, но проживающему не в России», – заметил Оганов.

    Напомним, в 2022 году Нобелевская премия в области химии была присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул. Научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что 2022 году премия была впервые за долгие годы присуждена за классическую химию.

    Коментарии (19)
    4 октября 2023, 17:33
    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

    Пашинян заявил, что подаст в отставку, если это нормализует ситуацию

    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной.

    Пашинян заявил, что если его отставка даст возможность Армении преодолеть все вызовы, то он готов сделать это «через секунду», поскольку «не цепляется за кресло», передает РИА «Новости».

    Но, по его мнению, в случае отставки произойдет «прямо противоположное». Премьер отметил, что дважды подавал в отставку и дважды переизбирался.

    Также Пашинян заявил, что не стал отменять визит в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался провести там встречу, передает ТАСС.

    В ходе поездки в Гранаду премьер намерен «более подробно» изложить позиции армянского руководства по ситуации с Карабахом.

    Коментарии (62)
    5 октября 2023, 10:48
    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России

    Бжания: В Абхазии, в Очамчирской бухте, будет постоянно базироваться ВМФ России

    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об этом заявил президент республики Аслан Бжания.

    По его словам, подписано соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота, передает РИА «Новости».

    По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Бжания добавил, что в области военного сотрудничества «сделано уже очень многое», но странам предстоит «сделать тоже очень много шагов».

    На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.

    Напомним, что вопрос о создании пункта базирования кораблей Черноморского флота в Абхазии рассматривался на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне, прошедшем в закрытом режиме 13 ноября 2008 года.

    Коментарии (15)
    5 октября 2023, 11:09
    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО

    Шойгу: Сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В составе Вооруженных сил (ВС) России для группировок в зоне спецоперации сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Министр по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что соответствующее решение было принято Генеральным штабом. «У нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», – приводятся слова Шойгу в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

    Шойгу сообщил, что за последнее время набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации. По его словам, эти люди отличаются высокой мотивацией, они готовы к выполнению боевых задач, некоторые из них уже обладают боевым опытом. Многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй и третий раз, сообщил министр.

    Также министр обороны отметил работу российских регионов и их руководства. В частности, Шойгу упомянул, что глава Якутии Айсен Николаев лично занимается вопросами по набору добровольцев. По его словам, в регионе сформирован отряд добровольцев, который уже обрел боевую славу.

    По словам Шойгу, все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт.

    Ранее сообщалось, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

    Коментарии (17)
    4 октября 2023, 17:18
    Волочкова объяснила снимок с советским истребителем

    Волочкова прокомментировала снимок с советским истребителем

    Волочкова объяснила снимок с советским истребителем
    @ @volochkova_art

    Tекст: Ольга Иванова

    Балерина Анастасия Волочкова считает, что «ничего не оскверняла», сфотографировавшись в задранной ногой у советского «бутафорского самолета» на Мосфильме.

    Комментируя ситуацию РИА «Новости», Волочкова объяснила свою фотографию тем, что «живет в шпагате». Также она призвала авторов Telegram-каналов, которые отзываются о ней в негативном ключе, «встать с дивана и пойти в спортзал».

    Ранее Telegram -канал Shot сообщил, что на балерину написали заявление полицию ее подписчики после того, как она опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в годы войны.

    Ранее сообщалось, что правоохранители проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации Российской армии после интервью Ксении Собчак.

    Коментарии (15)
    4 октября 2023, 17:09
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства, заявил президент России Владимир Путин в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

    «Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания международного движения финбезопасности.

    Коментарии (12)
    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

    Коментарии (12)
    4 октября 2023, 20:57
    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии
    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии
    @ NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии из-за его национальной принадлежности.

    Генсек академии Ханс Эллегрен отметил, что нужно «просто следовать процедуре определения наиболее важных открытий» и, в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, номинировать достойных ученых, «независимо от национальности», передает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.

    Напомним, россиянин Алексей Екимов, а также американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года.

    Коментарии (5)
    4 октября 2023, 19:07
    Kia и Hyundai опровергли слухи об уходе с российского рынка
    Kia и Hyundai опровергли слухи об уходе с российского рынка
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корейские компании Kia и Hyundai на фоне слухов об уходе с российского рынка сообщили, что продолжают работать в России и не планируют закрывать бизнес в стране.

    В официальных представительствах компаний в России сообщили, что автопроизводители Kia и Hyundai не планируют покидать российский рынок, передают «Известия».

    Там добавили, что дилерские центры и сервисные зоны продолжают работу в штатном режиме, а обслуживание авто и выполнение гарантийных обязательств идет «согласно регламенту».

    В июле об уходе с российского рынка объявил автоконцерн Isuzu Motors.

    Коментарии (28)
    4 октября 2023, 19:59
    Лидер немецкой АдГ попал в больницу после инцидента на предвыборном митинге
    Лидер немецкой АдГ попал в больницу после инцидента на предвыборном митинге
    @ Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хруппалу доставили в больницу после происшествия на предвыборном митинге, сообщает немецкая пресса.

    Инцидент произошел на митинге в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) на юге Германии, передает ТАСС со ссылкой на Focus-online.

    По словам австрийского журналиста Геральда Гросса, Хрупалла внезапно почувствовал себя плохо и указал на двух молодых людей, которых впоследствии отправили на допрос в полицию, пишет газета Junge Freiheit, передают «Известия». По некоторым данным, на месте происшествия нашли шприц и иглу для него, отмечает газета.

    В штабе партии заявили агентству DPA, что это был «преступный инцидент», направленный против политика. Данные о его состоянии не приводятся, сообщается, что полиция проводит специальную операцию, подробности которой пока не известны.

    В воскресенье в Баварии и Гессене пройдут выборы в ландтаги (земельные парламенты), на которых, согласно последним опросам общественного мнения, АдГ может претендовать на второе место.

    Коментарии (13)
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    • Главный враг Зеленского в США

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