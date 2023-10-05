  • В Госдуму внесен проект об уточнении положений закона о выборах президента России
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    9 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    31 комментарий
    5 октября 2023, 09:53

    В Госдуму внесен проект об уточнении положений закона о выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    На рассмотрение Госдумы внесены поправки в закон о выборах президента России, которые синхронизируют изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

    Крашенинников сообщил, что это «точечная донастройка системы, которая была необходима». Парламентарий пояснил, что по действующему избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года, передает ТАСС.

    Законопроект, как объяснил Крашенинников, не предусматривает никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве. Положения проекта повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы, сказал он.

    Так, планируется уточнить положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. При этом сохранение конфиденциальности персональных данных в списках избирателей и иных документах будет обязательным, сказал глава комитета нижней палаты парламента.

    Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

    «Законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта России, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента России», – добавил Крашенинников.

    Глава комитета Госдумы отметил, что законопроектом также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей).

    «На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Также законопроектом уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляется норма о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода», – добавил парламентарий.

    Законопроект внесен председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также группой депутатов и сенаторов.

    4 октября 2023, 16:53
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский посол в Киеве Михаэль Бродский разместил видеозапись, на которой военнослужащие из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поют песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистов.

    В ролике девушки исполняют песню «Червона калина», Бродский указал, что они служат в израильской армии, передает РИА «Новости».

    Песня «Червона калина» считается гимном украинских националистов  «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России, сотрудничала с нацистской Германией) и полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в конце сентября в канадском парламенте прошло чествование украинского нациста Ярослава Гуньки. Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценки попыткам реабилитации фашизма.

    Коментарии (71)
    4 октября 2023, 18:12
    Украина получит иранское оружие

    CNN: США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана

    Украина получит иранское оружие
    @ Sergeant Brandon Murphy/U.S. Army/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен, будет передано Украине.

    По информации телеканала CNN, США передадут Украине «тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников», передает РИА «Новости».

    В январе французский спецназ в содействии с американскими военными перехватил судно с оружием из Ирана, следующее в Йемен.

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    4 октября 2023, 14:57
    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

    Российские военные уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб «Соледар» с 50 командирами ВСУ

    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Штаб с украинскими командирами был хорошо замаскирован и защищен в глубоком тылу в поселке Александро-Калиново, в августе его посещал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что цель выявила космическая разведка, а удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-1500, пишет «Московский комсомолец».

    Уничтоженный КП координировал действия частей ВСУ на Артемовском направлении, руководил частями, которые пытаются вернуть Артемовск.

    На появившемся в соцсетях видео видно, что разбор завалов продолжается. Отмечается, что потери ВСУ составили более 50 офицеров командного состава, кроме того, большое количество раненых отправлено в Жешув и в госпитали НАТО.

    Российским ударом по КП были нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта, сюда стекались все данные разведки, анализировалась оперативная обстановка, осуществлялась связь с украинским Генштабом.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в Артемовском районе ДНР российской артиллерией поражен пункт управления и связи вооруженных сил Украины.

    Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 17:48
    Трамп отказался возглавить Палату представителей США

    Трамп отказался сменить Маккарти на посту главы Палаты представителей США

    Трамп отказался возглавить Палату представителей США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент США Дональд Трамп ответил на предложения занять пост спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти.

    В кулуарах суда в Нью-Йорке, где Трамп выступает ответчиком по гражданскому иску, экс-президент сообщил, что не имеет амбиций возглавить Палату представителей, так как сосредоточен на возвращении в Белый дом, передает РИА «Новости». При этом он заявил о готовности помочь с выборами спикера.

    Во вторник стало известно об отставке спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Американский конгрессмен Трой Нильс предложил назначить главой Палаты экс-президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (7)
    4 октября 2023, 21:15
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что в США «повторяют тезисы» президента России Владимира Путина, является сдвигом в американском общественном мнении, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    «Признание с ее стороны, что в США люди встают на сторону России, – это немаловажный момент. Сдвиг в американском общественном мнении налицо. Причем сдвигается оно в сторону Трампа и кандидатов-республиканцев, критикующих политику Байдена. Кстати, в 2016-м Клинтон так и не поняла, почему проиграла Трампу. Судя по всему, не понимает до сих пор», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Хиллари Клинтон не понимает, почему «американцы встают на сторону Путина». Хиллари Клинтон также не понимает, за что ее ненавидит пол-Америки. И почему она и ей подобные уже утомили страну бесконечными агрессиями и участием в войнах – в Ираке, Ливии, Афганистане... И во имя чего американцы должны выкидывать деньги в бездонный колодец, в который превратилась Украина. И что способна дать Украина Америке, кроме конфликта с Россией, чреватого большой войной», – добавил сенатор

    Ранее Хиллари Клинтон в интервью Джоффу Беннетту заявила, что не понимает, почему американцы повторяют российские тезисы и говорят о том, что США не должны поддерживать Украину.

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 11:30
    Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
    Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на две новости, которые могут оказаться приятными для действующего киевского режима.

    Так, в своем Telegram-канале Медведев привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, допустившего, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. «Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», – отметил зампред СБ РФ.

    Также Медведев указал, что впервые в американской истории отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. «Причем именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев», – написал он, с иронией отметив, что в этом есть «несомненный повод для гордости», поскольку выбор стоял между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов.

    «Правда, денег пока осталось всего на два месяца», – добавил зампред Совета безопасности России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 19:38
    Профессор РАН объяснил значимость открытия Нобелевского лауреата – 2023 россиянина Екимова

    Профессор РАН Оганов объяснил суть открытия квантовых точек российским ученым Алексеем Екимовым

    Профессор РАН объяснил значимость открытия Нобелевского лауреата – 2023 россиянина Екимова
    @ nexdot.fr

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Получивший в 2023 году Нобелевскую премию по химии россиянин Алексей Екимов сделал все свои значимые открытия в СССР, его научная карьера завершилась в 1998 году, когда он принял решение переехать в США, заявил газете ВЗГЛЯД химик, кристаллограф, профессор Сколтеха, профессор РАН, член Европейской академии Артем Оганов.

    Нобелевский комитет Королевской академии наук присвоил Нобелевскую премию по химии 2023 года россиянину Алексею Екимову, а также американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди за фундаментальные открытия в нанотехнологиях. Уточняется, что ученым Екимову и Брюсу по отдельности удалось создать квантовые точки, а Бавенди совершил революцию в химическом производстве.

    «Квантовые точки – это наноразмерные кристаллы. И свойства такого рода наноразмерных кристаллов сильно зависят от их размера. Таким образом, мы получаем возможность контролировать свойства и получать материал с нужными нам свойствами, меняя не состав, не кристаллическую структуру, а размер частиц», – говорит Оганов.

    Он объясняет, что это своего рода новое измерение, которое химики могут использовать для получения материалов с нужными им свойствами. Например, такое вещество, как селенит кадмия, которое имеет привычные для специалистов свойства полупроводника с определенными параметрами электронной структуры, может быть превращен в вещество со значительно отличающимися свойствами путем создания его наноразмерных кристаллов (квантовых точек). То же самое можно сделать и с любым другим веществом.

    «Квантовые точки используются достаточно широко. Можно вспомнить, например, QLED-телевизоры, которые работают на технологии квантовых точек, ферромагнитные жидкости (сильно поляризующаяся в присутствии магнитного поля жидкость). Можно вспомнить окрашенные стекла, которыми пользовались и во времена Римской империи, и в Средние века, с той только разницей, что люди в те времена не понимали, что цвет стекла связан с присутствием наночастиц или, как можно еще сказать, квантовых точек», – делится профессор. Он напомнил и про знаменитый артефакт из древнего Рима – чашу Ликурга, сделанную из стекла, которое на просвет имеет красную окраску, а при рассеянном свете – зеленую. Связано это с присутствием в составе стекла наночастиц золота и серебра диаметром порядка десяти нанометров.

    Квантовые точки, добавляет Оганов, стали достаточно распространенным направлением исследований. Это не только предмет фундаментального интереса, но и источник целого ряда реально уже работающих технологий.

    «В этом году один из нобелевских лауреатов – это российский ученый Алексей Екимов, который сделал все свои значимые работы еще в Советском Союзе. Конкретно данные исследования он проводил в семидесятые годы, последние его научные статьи датируются 1998 годом. У него еще была пара каких-то малозначимых публикаций в 2005 году. Но, по сути, его научная карьера завершилась в 1998 году, когда он принял решение переехать в США, где работал в компании Nanocrystals Technology Inc, которая на сегодняшний день уже не существует. В наше удивительное с исторической и политической точки зрения время премию дали россиянину, сделавшему открытия в СССР, но проживающему не в России», – заметил Оганов.

    Напомним, в 2022 году Нобелевская премия в области химии была присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул. Научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что 2022 году премия была впервые за долгие годы присуждена за классическую химию.

    Коментарии (16)
    4 октября 2023, 17:33
    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

    Пашинян заявил, что подаст в отставку, если это нормализует ситуацию

    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной.

    Пашинян заявил, что если его отставка даст возможность Армении преодолеть все вызовы, то он готов сделать это «через секунду», поскольку «не цепляется за кресло», передает РИА «Новости».

    Но, по его мнению, в случае отставки произойдет «прямо противоположное». Премьер отметил, что дважды подавал в отставку и дважды переизбирался.

    Также Пашинян заявил, что не стал отменять визит в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался провести там встречу, передает ТАСС.

    В ходе поездки в Гранаду премьер намерен «более подробно» изложить позиции армянского руководства по ситуации с Карабахом.

    Коментарии (62)
    4 октября 2023, 13:04
    ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
    ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся проникнуть на Крымский полуостров на катере и гидроциклах, попал в плен, сообщили в ФСБ. На допросе пленный заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

    Попытку проникновения ДРГ в Крым спланировали в Главном управлении разведки украинского Минобороны, они использовали для этого быстроходный катер и три гидроцикла, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел в среду, 4 октября, попытку проникновения пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Один из диверсантов попал в плен, на допросе он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

    В конце августа ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область.

    Коментарии (38)
    4 октября 2023, 15:36
    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

    В Херсонской области рассказали о накапливании ВСУ техники на правобережье Днепра

    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

    Он уточнил, что ВСУ делают это для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. По словам Сальдо, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Он также отметил, что ВСУ, как и раньше, пытаются небольшими группами высадиться на острова в пойме Днепра, российские силы эти попытки пресекают.

    Напомним, вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Коментарии (30)
    4 октября 2023, 17:18
    Волочкова объяснила снимок с советским истребителем

    Волочкова прокомментировала снимок с советским истребителем

    Волочкова объяснила снимок с советским истребителем
    @ @volochkova_art

    Tекст: Ольга Иванова

    Балерина Анастасия Волочкова считает, что «ничего не оскверняла», сфотографировавшись в задранной ногой у советского «бутафорского самолета» на Мосфильме.

    Комментируя ситуацию РИА «Новости», Волочкова объяснила свою фотографию тем, что «живет в шпагате». Также она призвала авторов Telegram-каналов, которые отзываются о ней в негативном ключе, «встать с дивана и пойти в спортзал».

    Ранее Telegram -канал Shot сообщил, что на балерину написали заявление полицию ее подписчики после того, как она опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в годы войны.

    Ранее сообщалось, что правоохранители проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации Российской армии после интервью Ксении Собчак.

    Коментарии (15)
    4 октября 2023, 12:53
    Лауреатом Нобелевской премии по химии стал советский ученый

    Лауреатом Нобелевской премии по химии стал россиянин Алексей Екимов

    Лауреатом Нобелевской премии по химии стал советский ученый
    @ @NobelPrize

    Tекст: Ольга Никитина

    Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена россиянину Алексею Екимову, а также американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди за фундаментальные открытия в нанотехнологиях, сообщил Нобелевский комитет.

    В мотивировочной части решения Нобелевского комитета говорится, что «независимо друг от друга Екимову и Брюсу удалось создать квантовые точки, а Бавенди совершил революцию в химическом производстве», передает ТАСС.

    Квантовые точки теперь освещают компьютерные мониторы и экраны телевизоров на основе технологии QLED, а также добавляют нюансов свету некоторых светодиодных ламп, поясняет Нобелевский комитет. Кроме того, биохимики и врачи используют их для картирования биологических тканей, говорится в сообщении.

    РИА «Новости» называет Екимова «выходцем из СССР». В 1981 году ученый впервые в мире «вырастил» в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. В настоящее время Екимов работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке.

    Алексей Иванович Екимов родился 28 февраля 1945 году. В 1967-м окончил физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ). Доктор физико-математических наук.

    С 1977 года работал в Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова (ныне АО «Научно-производственное объединение «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург).

    В 1999 году стал ведущим научным сотрудником компании Nanocrystals Technology (Нью-Йорк, США). Был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже и Университете Клода Бернара в Лионе (Франция), в Институте Макса Планка в Мюнхене (Германия) и Осакском университете (Япония).

    Алексей Екимов является автором более 100 научных работ и нескольких изобретений. Лауреат Государственной премии СССР (1976). Лауреат премии Р.В. Вуда, награжден Оптическим обществом США.

    Отметим, что Королевская академия наук Швеции в среду за несколько часов до официального оглашения лауреатов Нобелевской премии по химии разослала электронное письмо, в котором были названы их имена. Как сообщалось, произошло это случайно. В академии заверили, что решение еще не приняли.

    Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, «кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование» в этой области.

    Первым этой награды в 1901 году был удостоен нидерландский ученый Якоб Хендрик Вант-Гофф за открытие законов химической динамики и осмотического давления в растворах. Также премию получали Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), Лайнус Полинг (США, 1954), также награжденный в 1962 году Нобелевской премией мира.

    Всего в списке лауреатов 189 ученых, в том числе восемь женщин. Британец Фредерик Сэнгер и американец Барри Шарплесс становились обладателями премии по химии дважды.

    Единственным советским и российским ученым, отмеченным этой наградой, остается академик Николай Семенов (1956 год), один из основоположников химической физики, создатель теории теплового взрыва газовых смесей.

    Средний возраст лауреатов премии по химии – 58 лет. Самым молодым в списке был 35-летний француз Фредерик Жолио-Кюри, самым пожилым – 97-летний Джон Гудинаф (США).

    Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году вырос на 1 млн крон (91 тыс. 577 долларов) и составит 11 млн крон (1 млн 7 тыс. 344 долларов).

    Коментарии (15)
    4 октября 2023, 17:09
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства, заявил президент России Владимир Путин в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

    «Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания международного движения финбезопасности.

    Коментарии (12)
    4 октября 2023, 19:07
    Kia и Hyundai опровергли слухи об уходе с российского рынка
    Kia и Hyundai опровергли слухи об уходе с российского рынка
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корейские компании Kia и Hyundai на фоне слухов об уходе с российского рынка сообщили, что продолжают работать в России и не планируют закрывать бизнес в стране.

    В официальных представительствах компаний в России сообщили, что автопроизводители Kia и Hyundai не планируют покидать российский рынок, передают «Известия».

    Там добавили, что дилерские центры и сервисные зоны продолжают работу в штатном режиме, а обслуживание авто и выполнение гарантийных обязательств идет «согласно регламенту».

    В июле об уходе с российского рынка объявил автоконцерн Isuzu Motors.

    Коментарии (26)
    4 октября 2023, 20:57
    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии
    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии
    @ NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии из-за его национальной принадлежности.

    Генсек академии Ханс Эллегрен отметил, что нужно «просто следовать процедуре определения наиболее важных открытий» и, в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, номинировать достойных ученых, «независимо от национальности», передает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.

    Напомним, россиянин Алексей Екимов, а также американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года.

    Коментарии (5)
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