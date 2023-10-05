Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.8 комментариев
Клинтон признала рост популярности политики Путина в США
Клинтон заявила о необходимости бороться с ростом популярности политики Путина в США
В США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина, с этим приходится бороться, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.
«Этот бой – наш бой», – заявила Клинтон, отметив, что «не понимает американцев, встающих на сторону Путина». По ее мнению, российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.
Однако, по ее словам, конгрессмены смогут договориться и продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Клинтон сказала, что наблюдается «идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», хотя «большая часть Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Украины». Она призвала «пережить данный период».
Также Клинтон заявила, что Россия устраивает «тайные и открытые операции, направленные на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону». «Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Своего поста лишился республиканец Кевин Маккарти, которого некоторые однопартийцы сочли виновным в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.