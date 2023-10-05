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    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    8 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    13 комментариев
    5 октября 2023, 04:28

    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США

    Клинтон заявила о необходимости бороться с ростом популярности политики Путина в США

    Tекст: Антон Антонов

    В США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина, с этим приходится бороться, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

    «Этот бой – наш бой», – заявила Клинтон, отметив, что «не понимает американцев, встающих на сторону Путина». По ее мнению, российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    Однако, по ее словам, конгрессмены смогут договориться и продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Клинтон сказала, что наблюдается «идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», хотя «большая часть Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Украины». Она призвала «пережить данный период».

    Также Клинтон заявила, что Россия устраивает «тайные и открытые операции, направленные на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону». «Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Своего поста лишился республиканец Кевин Маккарти, которого некоторые однопартийцы сочли виновным в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

    4 октября 2023, 17:09
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства, заявил президент России Владимир Путин в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

    «Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания международного движения финбезопасности.

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    4 октября 2023, 21:15
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что в США «повторяют тезисы» президента России Владимира Путина, является сдвигом в американском общественном мнении, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    «Признание с ее стороны, что в США люди встают на сторону России, – это немаловажный момент. Сдвиг в американском общественном мнении налицо. Причем сдвигается оно в сторону Трампа и кандидатов-республиканцев, критикующих политику Байдена. Кстати, в 2016-м Клинтон так и не поняла, почему проиграла Трампу. Судя по всему, не понимает до сих пор», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Хиллари Клинтон не понимает, почему «американцы встают на сторону Путина». Хиллари Клинтон также не понимает, за что ее ненавидит пол-Америки. И почему она и ей подобные уже утомили страну бесконечными агрессиями и участием в войнах – в Ираке, Ливии, Афганистане... И во имя чего американцы должны выкидывать деньги в бездонный колодец, в который превратилась Украина. И что способна дать Украина Америке, кроме конфликта с Россией, чреватого большой войной», – добавил сенатор

    Ранее Хиллари Клинтон в интервью Джоффу Беннетту заявила, что не понимает, почему американцы повторяют российские тезисы и говорят о том, что США не должны поддерживать Украину.

    Коментарии (7)
    4 октября 2023, 12:22
    Американист: Новый спикер Палаты представителей США будет трампистом

    Американист Васильев: Поддержка Украины становится токсичной для американских политиков

    Американист: Новый спикер Палаты представителей США будет трампистом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для Маккарти слухи о договоренностях с Байденом по Украине стали фатальными. Новый спикер, скорее всего, будет следовать идеологии Трампа и постарается снизить объемы помощи, выделяемые ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку.

    «Кевин Маккарти поставил интересы официального Вашингтона выше идеологии однопартийцев. Он дважды нарушил важные ценности республиканцев. Сначала пошел на уступки демократам в вопросе государственного долга, затем решился на компромисс по поводу формирования бюджета США на 2024 год», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Можно сказать, что Маккарти полностью перешел на сторону оппонентов. Разумеется, это серьезно подпортило его репутацию в рядах Республиканской партии, многие члены которой давно хотели избавиться от неугодного спикера. Наконец, новости о секретной сделке с Джо Байденом по Украине сделали его отставку реальностью», – подчеркивает собеседник.

    «Новый спикер будет пытаться отойти от темы поддержки ВСУ. Сейчас вопросы взаимодействия с офисом Зеленского превратились для американских политиков в токсичный актив. Общество и информационная среда государства стали слишком чувствительны к этому вопросу», – отмечает эксперт.

    «Поэтому преемник Маккарти, скорее всего, сосредоточится на внутренних проблемах США, постепенно продвигая идею о необходимости снижения финансирования Украины. Еще одним последствием текущего скандала станет то, что новый спикер будет вынужден выстраивать собственную деятельность в фарватере идеологии Трампа», – уточняет собеседник.

    «Несмотря на то, что уже звучат предложения поставить на освободившуюся должность Дональда Трампа, не думаю, что этого стоит ожидать. В конечном счете экс-президент Штатов слишком спорная фигура для Палаты представителей. К тому же влияние этой фигуры на республиканцев до сих пор очень велико, и его воззрения так или иначе влияют на всех представителей партии», – резюмирует Васильев.

    Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Подобное решение принято впервые за всю историю страны. Предложение об отстранении политика с должности поддержали 216 человек. В то же время 210 парламентариев высказались против.

    Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. При этом весь орган вышел на недельный перерыв, обозначив, что выборы преемника Маккарти могут состояться уже в следующую среду. Об этом пишет издание Washington Post.

    Вслед за отставкой Маккарти бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также была выселена из своего кабинета, сообщает Politico. Соответствующее распоряжение, указывающее ей на необходимость покинуть «свой укромный офис в Капитолии», подписал Патрик Макгенри.

    Пелоси должна будет освободить помещение к среде. Кабинет передадут новому спикеру. Отмечается, что традиционно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания. Между тем конгрессмен Трой Нильс выступил с инициативой назначить на освободившийся пост экс-президента Штатов Дональда Трампа.

    В январе за утверждение этой кандидатуры уже высказывался республиканец Мэтт Гетц, который и инициировал отставку Кевина Маккарти в связи с сообщениями о заключении им сделки с Джо Байденом по Украине.

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    4 октября 2023, 16:45
    Путин рассказал о друзьях России в Европе

    Путин: У России много друзей в Европе

    Путин рассказал о друзьях России в Европе
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе у России много друзей, на Западе также очень большое количество сторонников традиционных ценностей, но они ведут себя тише, чем противники таковых, заявил президент России Владимир Путин на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

    Президент возразил на заявление одного из организаторов мероприятия о том, что «вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья», передает ТАСС.

    «Я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей в Европе. Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал – очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что процесс построения многополярного миропорядка неизбежен, мир постепенно избавляется от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу.

    Коментарии (9)
    4 октября 2023, 12:34
    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами

    Сенатор Долгов: США закрывают глаза на украинские обстрелы территории России кассетными боеприпасами

    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование кассетных боеприпасов для обстрела территорий России – это теракт, совершенный руками ВСУ. И если противник получит дальнобойные ракеты, он также попытается ударить ими по РФ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область.

    «Обстрел Брянской области кассетными боеприпасами – это очередной террористический акт со стороны Украины. И на фоне повторяющихся ударов по нашей территории Вашингтон говорит о поставках ВСУ ракет ATACMS. Это, безусловно, провокация и шаг, который приведет к эскалации конфликта», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Существуют небезосновательные опасения, что с помощью данных ракет Украина будет наносить удары по нашей территории. Это приведет к увеличению жертв конфликта. В то же время поставки ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя. Наша армия продолжит выполнять свои задачи и побеждать противника», – отмечает собеседник.

    «Примечательно, что США заявляют о неодобрении ударов ВСУ по территории России, но тут же позволяют Украине самой решать, как применять западное вооружение. Это говорит о лицемерии американцев. Администрация Байдена сделала ставку на этот конфликт в своей предвыборной кампании. Поэтому Штаты и дальше продолжат оказывать финансовую и военную помощь офису Зеленского и закрывать глаза на обстрелы», – резюмировал Долгов.

    Ранее Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Губернатор отметил, что «украинские террористы» использовали РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш сообщал о планах Белого дома поставить на Украину оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS. Вашингтон готов начать поставки, как только Байден примет такое решение, передает Bloomberg.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное союзниками. Также он считает, что Украина сама должна выбирать наилучший способ возвращения под свой контроль занятых Россией территорий, передает слова дипломата «Коммерсант».

    Блинкен подчеркнул, что США не собираются «поощрять» нанесение ударов ВСУ по территории России и не поддерживают подобные атаки. Однако, по его словам, окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за Украиной, которой и предстоит решать, насколько необходимы данные обстрелы.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала опасения, что Украина будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма.

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    4 октября 2023, 10:14
    WSJ: Киев не может платить госслужащим из-за задержки финансирования от США

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не способен выплатить зарплаты госслужащим в ноябре без финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов, сообщили украинские чиновники газете The Wall Street Journal.

    Источники уверяют, что Минфин страны может выплатить зарплаты бюджетным организациям в октябре, однако уже в ноябре правительству придется сократить зарплаты или услуги, либо в срочном порядке брать кредит, передает Ura.ru.

    Кроме того, один из источников отметил, что президент Украины Владимир Зеленский при прекращении финансирования со стороны США, скорее всего, столкнется с критикой от конкурирующих фракций.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (7)
    4 октября 2023, 17:25
    Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.

    «Завтра у нас День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником, как принято в таких случаях говорить, в вашем лице», – заявил Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», передает ТАСС.

    Он пожелал «всего доброго в профессиональной судьбе каждого», отметив, что «это не профессия, это миссия, мы все это понимаем».

    «Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя. Поэтому низкий поклон и поздравления с праздником, с Днем учителя завтрашним», – подчеркнул президент.

    Напомним, президент Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» дал старт Году педагога и наставника в России.

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    4 октября 2023, 21:24
    Байден не вспомнил, обещал ли Зеленскому поставки ракет ATACMS

    Байден отказался уточнить перспективы поставки Украине ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    США проработали все просьбы президента Украины Владимира Зеленского о поставках вооружений Украине, заявил американский президент Джо Байден.

    При этом Байден отказался уточнить, обещал ли он Зеленскому поставить тактические ракеты ATACMS. По его словам, он разговаривал с украинским лидером, «и все, о чем он просил, было проработано», передает ТАСС.

    Ранее помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS после того, как Байден одобрит поставку.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

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    4 октября 2023, 10:48
    Анонсировано посещение Путиным мероприятия по случаю 20-летия базы России в Канте

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в городе Кант в Киргизии, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

    По его словам, на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант, запланировано участие глав государств, передает РИА «Новости».

    Азымбакиев отметил, что в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с Путиным, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы многосторонней повестки, а также вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

    Ранее в Киргизии ответили на вопрос о военной базе США.

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    4 октября 2023, 12:39
    Маск высказался о приоритетах властей США

    Маск считает, что не Украина, а американские дела должны быть в приоритете у политиков США

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что США должны поддерживать Украину, однако американские дела, по его мнению, должны быть у Вашингтона в приоритете.

    Маск написал об этом на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), комментируя решение властей США исключить из законопроекта положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи, передает РИА «Новости».

    Ранее Маск привлек внимание американской общественности к миграционному кризису, посетив город Игл-Пасс на границе с Мексикой. Ситуация на американской границе, по его словам, с каждым днем становится хуже.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон решил приостановить финансирование офиса Владимира Зеленского и что это означает для России.

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    4 октября 2023, 15:44
    Кремль: Путин и премьер Бангладеш примут участие в церемонии на АЭС «Руппур»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг вместе с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной по видеосвязи примет участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», сообщает пресс-служба Кремля.

    «5 октября президент России совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС «Руппур», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, в сообщении анонсировано выступление российского лидера на Валдайском форуме, о чем ранее также сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что проект строительства АЭС «Руппур» в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком. По его словам, в октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива.

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    4 октября 2023, 22:29
    Путин и Бжания обсудили центр «Сириус»

    Путин поинтересовался мнением Бжании об образовательном центре «Сириус»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией и обсудил с ним центр «Сириус», где обучаются дети из Абхазии.

    «Аслан Георгиевич, знаю, что у вас в «Сириусе» ваши дети учатся тоже», – сказал Путин на встрече. Бжания ответил: «Да, обучаются наши дети здесь». Президент России отметил, что «возможности здесь большие». Он выразил надежду на продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере и, в частности, в сфере поддержки талантливых детей, сообщается на сайте Кремля.

    Бжания рассказал, что «уже в третий раз» посетил «Сириус». «Мне как-то организовывали экскурсию и до этого, сейчас это свежо в памяти», – сказал президент Абхазии, отметив, что и сам «из семьи советских педагогов».

    «То, что было тогда, и то, что сейчас здесь, какие инновации, какие возможности – это, конечно, капитал в будущее, которое в обязательном порядке даст ощутимый результат», – заявил он. Бжания подчеркнул, что рад созданию рядом с Абхазией центра «Сириус» (находится в Краснодарском крае, который граничит с Абхазией).

    Путин также поздравил Абхазию с праздниками, которые страна недавно отмечала, – Днем признания и Днем победы и независимости. Он отметил рост товарооборота между Россией и Абхазией, работу совместных предприятий и сотрудничество «по очень разным направлениям». Также Путин указал, что «развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным, совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии».

    Бжания отметил, что «отношениям придан дополнительный импульс», идет «процесс гармонизации», который «сближает позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства». Кроме того, «недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести российское гражданство в упрощенной форме». Бжания подчеркнул желание Абхазии «участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной», и поблагодарил Россию за эту работу.

    Напомним, Путин встретился с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус». Он призвал использовать опыт «Сириуса» для возрождения образования в новых регионах.

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    4 октября 2023, 23:50
    США заявили о поиске возможностей использовать замороженные активы России

    Блинкен заявил об изучении США юридических полномочий использовать замороженные активы России

    США заявили о поиске возможностей использовать замороженные активы России
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон изучает юридические полномочия США и Европы для использования замороженных активов России для помощи Украине, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен сказал, что большая часть активов, составляющих «около 300 млрд долларов», «находится в Европе», а не в США. По его словам, «россияне должны заплатить» за восстановление Украины, замороженные активы могут стать «одним из способов», передает РИА «Новости».

    Напомним, Блинкен сообщил о намерении США передать Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Замглавы МИД  России Сергей Рябков назвал это воровством.

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    4 октября 2023, 13:10
    Песков: Правительство принимает меры для оздоровления Роснано

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство страны изучает финансовую ситуацию в Роснано, в ней образовалась «большая дыра», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Принимаются меры для «оздоровления ситуации» в государственной корпорации, уже есть определенные успехи, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля напомнил, что глава государства Владимир Путин упоминал «достаточно большую дыру» в корпорации. Теперь правительство занимается этим вопросом.

    Во вторник АО «Роснано» объявило, что не может исполнить свои долговые обязательства в полном объеме исключительно за счет собственных средств.

    До этого Путин отмечал, что экс-глава Роснано Анатолий Чубайс «удрал и прячется», возможно, он опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в госкорпорации. В конце лета компания заявила, что на обслуживание долга с 2021 года потрачено свыше 82 млрд рублей.

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    4 октября 2023, 14:15
    В Кремле назвали темы переговоров Путина и Мирзиеева

    В Кремле назвали темы переговоров президентов России и Узбекистана Путина и Мирзиеева

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проведут в пятницу переговоры, на которых они обсудят перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, сообщили в Кремле.

    На сайте Кремле отмечается, что планируется обсудить перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.

    Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и состоится подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

    Мирзиеев будет находиться в России с официальным визитом.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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