Автор Military Russia Корнев назвал оружие ВСУ, которое может дать локальное преимущество

Tекст: Ольга Никитина

Корнев считает, что, вероятнее всего, ВСУ отложат до зимы крупные наступательные операции, чтобы промерзший грунт выдерживал бронетехнику, или вовсе до весны. К тому времени, по мнению эксперта, киевский режим сможет «пересобрать» танковые части и вновь броситься в атаку.

Также Корнев считает, что Украина продолжит копить высокоточные боеприпасы, в том числе системы GLSDB для HIMARS, крылатые ракеты авиационного базирования. По его мнению, оперативно-тактические ATACMS, которые готовится поставлять Вашингтон, сыграют важную роль.

«Для нас это новая система. На какое-то время, пока мы не выработаем методологию борьбы с ней, противник может получить локальное преимущество. Впрочем, вряд ли решающее», – сказал военный аналитик РИА «Новости».

Также Корнев обратил внимание, что одной из заметных военных инноваций украинской стороны стали морские дроны. Бороться с ними ударными средствами российские военные умеют, однако, считает эксперт, «вопрос в количестве». «Если атаку 10-15 беспилотников отобьем, то справимся ли с 30? А с 50?» – спросил Корнев.

Он предположил, что пауза для такого рода атака взята киевским режимом не случайно. Вероятно, украинская сторона копит ресурсы для массированного удара.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении.