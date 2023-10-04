В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами

Сенатор Долгов: США закрывают глаза на украинские обстрелы территории России кассетными боеприпасами

Tекст: Илья Абрамов

«Обстрел Брянской области кассетными боеприпасами – это очередной террористический акт со стороны Украины. И на фоне повторяющихся ударов по нашей территории Вашингтон говорит о поставках ВСУ ракет ATACMS. Это, безусловно, провокация и шаг, который приведет к эскалации конфликта», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Существуют небезосновательные опасения, что с помощью данных ракет Украина будет наносить удары по нашей территории. Это приведет к увеличению жертв конфликта. В то же время, поставки ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя. Наша армия продолжит выполнять свои задачи и побеждать противника», – отмечает собеседник.

«Примечательно, что США заявляют о неодобрении ударов ВСУ по территории России, но тут же позволяют Украине самой решать, как применять западное вооружение. Это говорит о лицемерии американцев. Администрация Байдена сделала ставку на этот конфликт в своей предвыборной кампании. Поэтому Штаты и дальше продолжат оказывать финансовую и военную помощь офису Зеленского и закрывать глаза на обстрелы», – резюмировал Долгов.

Ранее Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Губернатор отметил, что «украинские террористы» использовали РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

Напомним, помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш сообщал о планах Белого дома, поставить на Украину оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS. Вашингтон готов начать поставки, как только Байден примет такое решение, передает Bloomberg.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное союзниками. Также он считает, что Украина сама должна выбирать наилучший способ возвращения под свой контроль занятых Россией территорий. Передает слова дипломата «Коммерсант».

Блинкен подчеркнул, что США не собираются «поощрять» нанесение ударов ВСУ по территории России и не поддерживают подобные атаки. Однако, по его словам, окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за Украиной, которой и предстоит решать, насколько необходимы данные обстрелы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала опасения, что Украина будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма.