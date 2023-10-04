  • В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами
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    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область
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    Washington Post заявил о победе России в «битве дронов» над Украиной
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    Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    10 комментариев
    4 октября 2023, 12:34

    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами

    Сенатор Долгов: США закрывают глаза на украинские обстрелы территории России кассетными боеприпасами

    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование кассетных боеприпасов для обстрела территорий России – это теракт, совершенный руками ВСУ. И если противник получит дальнобойные ракеты, он также попытается ударить ими по РФ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область.

    «Обстрел Брянской области кассетными боеприпасами – это очередной террористический акт со стороны Украины. И на фоне повторяющихся ударов по нашей территории Вашингтон говорит о поставках ВСУ ракет ATACMS. Это, безусловно, провокация и шаг, который приведет к эскалации конфликта», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Существуют небезосновательные опасения, что с помощью данных ракет Украина будет наносить удары по нашей территории. Это приведет к увеличению жертв конфликта. В то же время, поставки ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя. Наша армия продолжит выполнять свои задачи и побеждать противника», – отмечает собеседник.

    «Примечательно, что США заявляют о неодобрении ударов ВСУ по территории России, но тут же позволяют Украине самой решать, как применять западное вооружение. Это говорит о лицемерии американцев. Администрация Байдена сделала ставку на этот конфликт в своей предвыборной кампании. Поэтому Штаты и дальше продолжат оказывать финансовую и военную помощь офису Зеленского и закрывать глаза на обстрелы», – резюмировал Долгов.

    Ранее Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Губернатор отметил, что «украинские террористы» использовали РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш сообщал о планах Белого дома, поставить на Украину оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS. Вашингтон готов начать поставки, как только Байден примет такое решение, передает Bloomberg.

    В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное союзниками. Также он считает, что Украина сама должна выбирать наилучший способ возвращения под свой контроль занятых Россией территорий. Передает слова дипломата «Коммерсант».

    Блинкен подчеркнул, что США не собираются «поощрять» нанесение ударов ВСУ по территории России и не поддерживают подобные атаки. Однако, по его словам, окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за Украиной, которой и предстоит решать, насколько необходимы данные обстрелы.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала опасения, что Украина будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма.

    3 октября 2023, 19:07
    Hill: Украину могут заставить подписать мирное соглашение на условиях России
    Hill: Украину могут заставить подписать мирное соглашение на условиях России
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При отсутствии успехов украинских вооруженных сил в ходе осеннего контрнаступления мирное соглашение заключат на условиях Москвы, указал журналист Марк Темницкий в материале для Hill.

    Военная и финансовая помощь киевскому режиму все больше зависит от результатов выборов в западных странах, текущая поддержка уже не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, указал Темницкий в статье Hill, передает РИА «Новости».

    По его мнению, никто не гарантирует военную поддержку Украины в будущем. В случае ее ослабления в следующем году Москва может добиться мирного урегулирования, а мировое сообщество может оказать давление на Киев, чтобы тот провел переговоры и заключил выгодное для оппонента соглашение.

    Как считает Темницкий, чтобы избежать этого, Украине следует «выиграть войну против России в 2023 году».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связаны заявления в США о нехватке средств на долгосрочную поддержку ВСУ.

    Коментарии (30)
    3 октября 2023, 16:38
    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине

    Минобороны: Российские военные уничтожили выпускающие твердое ракетное топливо цеха у Павлограда

    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства указано, что около города Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

    Как уточнил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, речь идет о Павлоградском химическом заводе.

    Кроме того, российские военные поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники украинской армии. «В районе города Купянска Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ», – сообщает Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по ВСУ около Работина. Также ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ под Купянском.

    Коментарии (18)
    4 октября 2023, 01:11
    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине

    Вопрос о возможном предотвращении конфликта на Украине рассердил министра обороны Германии Писториуса

    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился, когда его спросили о том, почему Берлин не предотвратил конфликт на Украине до начала специальной военной операции России.

    Писториус отвечал на вопросы граждан Германии. Один из них заявил, что хочет задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать». Писториус заверил, что задавать можно любой вопрос. «Это вы так говорите», – сказал его собеседник.

    Мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине до российской СВО. Собеседник Писториуса заявил, что глава российского государства Владимир Путин не раз предлагал переговоры, но СМИ Германии не рассказывали об этом, передает РИА «Новости».

    Модератор прервала мужчину, объяснив свои действия нехваткой времени. В ответ он указал на право выражать свое мнение, после чего в зале прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    Писториус раздраженным тоном заявил: «Простите, у вас нет права!». По его словам, «свобода выражения мнения» подразумевает «свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты». «Точка», – сказал министр. В зале снова прозвучали аплодисменты.

    В сентябре Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (10)
    3 октября 2023, 13:37
    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры

    Политолог Кот: Идея решить проблемы за счет украинцев хорошим для ЕС не закончится

    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры
    @ NURPHOTO/REURETS

    Tекст: Ольга Никитина

    Желание Европейского союза решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим, считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

    Кот в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы «как генетический материал вполне устраивают страны Европы». По его словам, США и Европа сейчас выступают как «потрошители» Украины, однако сами они «будут выпотрошены теми, кого породили».

    Сейчас украинцы в Европе ведут себя тихо, они белые и пушистые, отметил политолог, выразив уверенность, что впечатление это обманчиво. После того как граждане Украины обживутся в Европе, обзаведутся связями и влиянием, у них появится там своя мощная диаспора, как это произошло в Канаде, считает Кот.

    После этого, продолжил политолог, украинцы начнут «качать права» и «лезть в управление», что в свою очередь приведет к уличным протестам и беспорядкам. Кот в заключение отметил, что радоваться в этом вопросе Европе нечему.

    Так политолог прокомментировал сообщение французского издания Le Monde о том, что страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы.

    Коментарии (7)
    3 октября 2023, 22:16
    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз

    Politico заявила о намерении ЕС начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз

    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Как заявили дипломаты, до конца 2023 года в ЕС намерены дать Киеву «зеленый свет» на переговоры. «Официальное объявление ожидается уже в декабре», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    В ноябре Еврокомиссия представит доклад о том, насколько Украина и другие страны, желающие вступить в ЕС, соответствуют требованиям. Источник заявил, что «отдельное государство не сможет противиться стремлению» к таким переговорам. Однако, если Киев не успеет выполнить требования ЕС, добро на переговоры могут дать, даже не согласовав их юридические рамки, передает «Интерфакс»

    «Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», – заявил один из источников. Другой пояснил, что цель – в декабре политически договориться о начале переговоров, а юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Третий дипломат утверждает, что Киев продемонстрировал прогресс в выполнении требований ЕС, проблемной в краткосрочной перспективе остается область, касающаяся меньшинств, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого.

    Коментарии (21)
    4 октября 2023, 08:00
    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском обстреле региона кассетными боеприпасами

    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Как сообщил Богомаз в Telegram, «украинские террористы» использовали для обстрела РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, во вторник ВСУ также обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью.

    Коментарии (23)
    3 октября 2023, 13:31
    Пентагон сообщил о планах передать Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

    Пентагон сообщил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после одобрения поставки Байденом

    Пентагон сообщил о планах передать Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS после того, как американский президент Джо Байден одобрит поставку, сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

    По его словам, Вашингтон готов действовать быстро, как только Байден примет соответствующее решение, так как в Пентагоне «давно готовились к такому развитию событий», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

    В прошлую субботу в США заявили, что Берлин может передать Украине крылатые ракеты Taurus после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS.

    Коментарии (57)
    4 октября 2023, 10:12
    ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

    Минобороны: ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

    ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что украинский десант следовал в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

    Кроме того, дежурные средства ПВО минувшей ночью пресекли попытки киевского режима совершить теракты на российской территории. Над Белгородской, Брянской и Курской областями, как сообщает МО РФ, был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа.

    Накануне российские ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма.

    Коментарии (15)
    4 октября 2023, 01:37
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС

    Глава Евросовета Мишель не исключил вступления Украины в ЕС в 2030 году

    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если «обе стороны сделают свою домашнюю работу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишелю был задан вопрос, говорил ли он об Украине, когда призвал ЕС быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году. Мишель ответил: «Да». Он подчеркнул при этом, что страны, которые хотят вступить в ЕС, «должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

    По его словам, в ЕС необходимо «четко понимать», чего «хотят достичь вместе», на что готовы «тратить деньги» и «каковы приоритеты». Мишель призвал «ускорить процессы принятия решений», передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Он рассчитывает, что в 2030 году в ЕС «будет больше членов, чем сегодня». Мишель выразил уверенность, что «процветающая и безопасная Украина – в европейских интересах». По его мнению, украинское «сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС». «И в скором времени, а не когда-нибудь», – сказал он.

    Мишель считает, что принятие Украины в ЕС позволит объединению доказать, что Евросоюз «способен на геополитические действия». При этом он признал, что в случае расширения ЕС реформировать бюджет сообщества будет не так просто. «Но мы не можем больше терять времени», – сказал он.

    Напомним, СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС. Указывается, что «официальное объявление ожидается уже в декабре».

    Коментарии (14)
    3 октября 2023, 21:32
    У Пентагона нашлись еще несколько миллиардов на помощь Киеву

    В Белом доме рассказали о наличии у Пентагона денег на помощь Киеву

    У Пентагона нашлись еще несколько миллиардов на помощь Киеву
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Pres

    Tекст: Ольга Иванова

    У Пентагона есть еще «несколько миллиардов долларов» на помощь Киеву, в связи с этим предоставление оружия Украине пока продолжится прежними темпами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Он уточнил, что новый пакет помощи будет направляться «примерно каждые две недели», передает ТАСС. Также Кирби рассказал, что денежных средств, оставшихся у американской администрации на оказание помощи Украине, хватит приблизительно на пару месяцев.

    В субботу американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства США на 45 дней. Документ не включает поддержку Украины. При этом он заявил, что Штаты не должны прекращать поддержку Киева. Байден заметил, что ждет от Конгресса «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Киеву «в этот критический момент».

    Коментарии (12)
    3 октября 2023, 16:15
    Российские войска нанесли удар по ВСУ в районе Работино

    Российские войска уничтожили до 90 солдат ВСУ в районе Работино

    Российские войска нанесли удар по ВСУ в районе Работино
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска на Запорожском направлении нанесли удары по украинским войскам в районе Работино, уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что также уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США.

    Кроме того, ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица Caezar производства Франции.

    На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

    Ранее ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ под Купянском.

    Коментарии (25)
    3 октября 2023, 16:46
    На Украине внесли в список «спонсоров войны» нефтегазовые компании Китая

    На Украине внесли в список «спонсоров войны» ведущие нефтегазовые компании Китая

    На Украине внесли в список «спонсоров войны» нефтегазовые компании Китая
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Нацагентство по предотвращению коррупции Украины внесло в перечень «международных спонсоров войны» три крупные нефтегазовые компании Китая, сообщила пресс-служба НАПК.

    Так, в список попали компания CNOOC Group, занимающаяся добычей ископаемого топлива, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation, являющиеся нефтегазовыми корпорациями, передает ТАСС.

    В НАПК уточнили, что все эти компании внесены в перечень, поскольку «продолжают реализовывать совместные проекты с Россией».

    В этот список ранее попали индийская компания Shree Ramkrishna Exports, китайская компания Alibaba Group Holding Limited, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, портовый оператор DP World (ОАЭ), компании Procter&Gamble, Leroy Merlin, Auchan.

    Коментарии (11)
    4 октября 2023, 06:23
    Белый дом назвал оставшееся у ВСУ время на контрнаступление

    Представитель Белого дома Кирби заявил об оставшихся у ВСУ на контрнаступление восьми неделях

    Белый дом назвал оставшееся у ВСУ время на контрнаступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    У вооруженных сил Украины остается около шести-восьми недель на продолжение попыток контрнаступления, затем погода испортится, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    Кирби заявил, что Конгрессу США нужно одобрить дополнительное финансирование для поддержки Киева – это позволит избежать «перебоев» в ходе «продолжения контрнаступления в осенний период», передает РИА «Новости».

    Как заявил Кирби, «остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия». В Белом доме «хотят убедиться, что Украина добьется успехов». «Время не на нашей стороне», – сказал Кирби, подчеркнув, что погода испортится через пару месяцев.

    Напомним, Кирби также заявил, что у Пентагона есть еще «несколько миллиардов долларов» на помощь Киеву, в связи с этим предоставление оружия Украине пока продолжится прежними темпами. Президент Украины заявил, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.


    Коментарии (6)
    4 октября 2023, 11:30
    Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
    Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на две новости, которые могут оказаться приятными для действующего киевского режима.

    Так, в своем Telegram-канале Медведев привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, допустившего, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. «Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», – отметил зампред СБ РФ.

    Также Медведев указал, что впервые в американской истории отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. «Причем именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев», – написал он, с иронией отметив, что в этом есть «несомненный повод для гордости», поскольку выбор стоял между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов.

    «Правда, денег пока осталось всего на два месяца», – добавил зампред Совета безопасности России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (3)
    3 октября 2023, 17:56
    Илон Маск вновь назван самым богатым человеком в США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком США, он возглавил список 400 богатейших граждан Америки, который ежегодно составляет журнал Forbes.

    Состояние Маска оценивается в 251 млрд долларов, что примерно равно прошлогоднему показателю, передает ТАСС.

    На втором месте расположился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос (161 млрд долларов), на третьем находится создатель корпорации Oracle Ларри Эллисон (158 млрд долларов), на четвертом и пятом местах глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (121 млрд долларов) и один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж (114 млрд долларов) соответственно.

    Основатель компании Microsoft Билл Гейтс с 111 млрд долларов занял шестое место в списке.

    Коментарии (2)
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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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