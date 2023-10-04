Письмо с нобелевскими лауреатами по химии опубликовали раньше времени

Академия наук Швеции раньше времени разослала письмо с нобелевскими лауреатами по химии

Tекст: Ольга Никитина

При этом канал SVT сообщил, что, как подчеркнули в учреждении, решение еще не принято. Электронные письма, как утверждается, разосланы в 8.30 по Москве, на четыре часа раньше официального объявления, случайно, передает РИА «Новости».

В пресс-релизе сказано, что Нобелевская премия по химии этого года присуждена «за открытие и синтез квантовых точек» трем работающим в США исследователям – Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и Алексею Екимову.

Накануне были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физики 2023 года.