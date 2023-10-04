Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
Письмо с нобелевскими лауреатами по химии опубликовали раньше времени
Академия наук Швеции раньше времени разослала письмо с нобелевскими лауреатами по химии
Письмо Королевской академии наук Швеции, в котором названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года, по ошибке разослали до того, как официально объявили победителей.
При этом канал SVT сообщил, что, как подчеркнули в учреждении, решение еще не принято. Электронные письма, как утверждается, разосланы в 8.30 по Москве, на четыре часа раньше официального объявления, случайно, передает РИА «Новости».
В пресс-релизе сказано, что Нобелевская премия по химии этого года присуждена «за открытие и синтез квантовых точек» трем работающим в США исследователям – Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и Алексею Екимову.
Накануне были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физики 2023 года.