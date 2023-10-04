На Западе заявили об отчаянии Украины

Bild: Украина находится в отчаянии из-за низких темпов поставок западного оружия

Tекст: Ольга Никитина

Настроения в украинском правительстве переменчивы, говорится в статье немецкого таблоида Bild. С одной стороны, поясняет издание, в Киеве испытывают благодарность за помощь со стороны Запада, но с другой – «отчаяние из-за низких темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», передает Ura.ru.

При этом немецкое издание указывает, что Россия значительно нарастила свои военные возможности и, несмотря на санкции, может производить вооружений больше, чем Запад.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».