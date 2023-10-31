Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.0 комментариев
Обвиненные в «пророссийской позиции» грузинские депутаты оскорбили женщин из оппозиции
Обвиненные в «пророссийской позиции» грузинские депутаты назвали женщин из оппозиции «уродливыми» и «пьяницами»
Депутаты от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Берая и Алуда Гудушаури оскорбили двух женщин – членов парламентской оппозиции Анну Цитлидзе и Теону Акубардия, которые обвиняли их в «проведении интересов России в Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, Ираклий Берая заявил, что во время зарубежных поездок Теона Акубардия занимается «шоппингом», а «по утрам не может из-за похмелья поднять голову с подушки». Позже он принес извинения за эти слова.
В свою очередь, Алуда Гудушаури назвал Анну Цитлидзе «уродливой». Гудушаури пока не принес извинения.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со специальным заявлением поддержки женщин – членов парламента, выразила им солидарность и сказала, что ей «стыдно» за данные инциденты в парламенте.