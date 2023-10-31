Обвиненные в «пророссийской позиции» грузинские депутаты оскорбили женщин из оппозиции

Обвиненные в «пророссийской позиции» грузинские депутаты назвали женщин из оппозиции «уродливыми» и «пьяницами»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В частности, Ираклий Берая заявил, что во время зарубежных поездок Теона Акубардия занимается «шоппингом», а «по утрам не может из-за похмелья поднять голову с подушки». Позже он принес извинения за эти слова.

В свою очередь, Алуда Гудушаури назвал Анну Цитлидзе «уродливой». Гудушаури пока не принес извинения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со специальным заявлением поддержки женщин – членов парламента, выразила им солидарность и сказала, что ей «стыдно» за данные инциденты в парламенте.