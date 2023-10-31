31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
В ЦИК наградили отличившихся в единый день голосования сурдопереводчиков
Глава Центризбиркома Элла Памфилова и зампред ЦИК Николай Левичев поздравили переводчиков русского жестового языка с профессиональным праздником. Встреча прошла во Всероссийском обществе глухих при участии президента организации Станислава Иванова. Наградами были отмечены отличившиеся в единый день голосования профессионалы.
«Ваш союз – это уникальный социокультурный феномен, объединяющий множество талантливых людей. И хочется сказать спасибо всем подвижникам, которые в свое время обратили внимание на эту проблему и сделали все, чтобы люди, имеющие проблемы со слухом, смогли в этой жизни реализоваться», – приводятся слова Памфиловой в Telegram-канале ЦИК.
«Конечно, профессия сурдопереводчика, а теперь переводчика русского жестового языка имеет уникальное незаменимое значение, поскольку вы – живой канал общения, связи и возможностей развития для людей, которым открывается все многообразие мира. Помимо прочего, нужно еще быть и психологом, видеть и чувствовать людей, выстраивать взаимодействие. Это огромный, сложный, интеллектуальный и творческий труд», – добавила она.
В рамках встречи состоялось награждение переводчиков русского жестового языка, отличившихся в ходе проведения единого дня голосования 10 сентября 2023 года. Кроме того, были обсуждены вопросы повышения престижа этой редкой профессии.