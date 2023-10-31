  • Новость часаНазвана сумма ущерба аэропорту Махачкалы в результате беспорядков
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

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    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

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    31 октября 2023, 18:02

    Депутат: Россия десятилетиями отстаивает право Палестины на создание суверенного государства

    Герой России Красов: Россия борется за права палестинцев не только в ООН, но и на других международных площадках

    Депутат: Россия десятилетиями отстаивает право Палестины на создание суверенного государства
    @ Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия не только борется за права палестинцев на самых разных международных площадках, но и последовательно выступает за создание независимого Палестинского государства, потому что это станет ключом к завершению конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов.

    «Российская Федерация, а в прошлом Советский Союз, выстраивали отношения с другими государствами на основе равноправия и взаимоуважения. Россия, проводя свою внешнюю политику, всегда отделяла добро от зла, называя белое – белым, а черное – черным», – отметил Герой России Андрей Красов, первый зампредседателя думского комитета по обороне.

    «Советский Союз выступал за то, чтобы на Ближнем Востоке появились независимые государства – не только Израиль, но и Палестинское государство. Сначала Советский Союз, а теперь и Россия говорит на разных международных площадках о том, что конфликт на Ближнем Востоке закончится только тогда, когда появится независимое Палестинское государство», – напомнил собеседник.

    Красов подчеркнул, что Россия борется за права палестинцев не только в ООН, но и на других международных площадках. Депутат особо отметил принятие Генассамблеей ООН резолюции с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке. Россия была среди более 120 стран, поддержавших этот документ.

    «Именно Россия выступила против однополярного мира по-американски. Сейчас к этому мнению России присоединяются очень многие страны. Мы помним, как во время выступления постпреда США при ООН многие повернулись к ней спиной. Все понимают, кто организатор пожара, который вспыхнул с новой силой на Ближнем Востоке», – добавил Красов.

    О том, что Палестине необходимо свое независимое государство, президент Владимир Путин заявил на недавнем заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. По его словам, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. «Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», – сказал президент.

    На встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани 10 октября Путин сказал, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства. События на Ближнем Востоке, подчеркнул президент России, это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование конфликта и не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы.

    Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 год, когда в Москве было открыто представительство Организации освобождения Палестины. В ноябре 1988 года СССР официально признал Государство Палестина, провозглашенное ранее в Алжире на сессии Палестинского национального совета. В январе 1990 года Палестинское представительство в Москве стало посольством Государства Палестина.

    Летом 1995 года в Газе начало функционировать российское представительство при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года представительство было переведено в Рамаллу. Россия поддержала резолюцию ГА ООН от 29 ноября 2012 года о предоставлении Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН, не являющегося ее членом.

    Также Россия входит в созданный в 2001 году ближневосточный «квартет» международных посредников (наряду с США, ЕС и ООН), обеспечивающий внешнее сопровождение процесса арабо-израильского урегулирования. «Четверка» регулярно проводит встречи на уровне министров и их спецпредставителей.

    Россия стала первой зарубежной страной, которую в 2005 году посетил избранный глава ПНА Махмуд Аббас. В апреле 2005 года Владимир Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В последние годы российско-палестинские контакты на высшем уровне носят регулярный характер.

    30 октября 2023, 19:05
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский якобы намеревается уволить некоего командующего контрнаступлением генерала, утверждает Time со ссылкой на источники в окружении украинского политика.

    Уволить генерала планируется, чтобы обеспечить «ответственность за медленное продвижение Украины на фронте», пишет Time со ссылкой на собеседников издания, передает ТАСС. При этом никаких фамилий не называется.

    Один из источников добавил, что ВСУ не могут продвинуться вперед, но Зеленский выступает за продолжение боевых действий в зимний период и отказывается ставить их на паузу.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ за время контрнаступления потеряли более 90 тыс. человек убитыми и ранеными.

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    30 октября 2023, 22:17
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    События в Махачкале вечером в воскресенье были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств.

    «Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи?» – сказал глава государства, передает ТАСС.  Он отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане. 

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И именно с ними и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий.

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    31 октября 2023, 01:14
    В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе

    В ДНР задержали двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе

    Tекст: Антон Никитин

    Правоохранители задержали в ДНР двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В ведомстве сообщили, что следственным управлением Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденное по факту убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе СК, причастных к совершению преступления удалось установить в результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России, подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.

    В СК рассказали, что задержанные являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве, заключили в СК.

    Напомним, в прошлую субботу в частном доме в Волновахе обнаружили тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей. Полиция начала розыск двух вооруженных автоматами мужчин.

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    31 октября 2023, 10:07
    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале

    Спикер МИД Захарова назвала «фантастическим лицемерием» реакцию ООН на беспорядки в Махачкале

    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция ООН на массовые беспорядки в Махачкале отличается «удивительной избирательностью» в оценках и является «фантастическим лицемерием», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она привела слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы.

    Она обратила внимание на удивительную избирательность в оценках представителя генсека ООН. Так, Захарова напомнила на отсутствие реакции ООН, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках этой организации.

    Комментируя слова Дюжаррика об «охоте на людей» из-за религии, Захарова выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Киевом Украинской православной церкви и выступит в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    «После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на все, о чем регулярно информировали Секретариат ООН!» – подчеркнула Захарова.

    Ранее Дюжаррик заявил, что ООН осуждает действия и заявления людей, «которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии».

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    30 октября 2023, 19:44
    В США армию России назвали сильнейшей в мире

    ВС России обошли армию США в рейтинге американского журнала

    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские вооруженные силы уступили первое место российским в рейтинге американского журнала U.S. News & World Report, всего в списке указано 87 государств мира.

    ВС России заняли первую строчку в обновленном рейтинге журнала U.S. News & World Report, пишет «Военное обозрение».

    Оценка основывается на опросах жителей 36 стран, всего опрошено 17,2 тыс. человек. Ее выставляли по 73 критериям. Большая часть опрошенных заявила, что Российская армия является самой сильной в мире.

    ВСУ заняли шестое место. США, Китай, Израиль и Южная Корея заняли второе, третье, четвертое и пятое места соответственно. В конце списка указаны армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга.

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    31 октября 2023, 07:56
    В Британии испугались возмездия России Западу за помощь Украине

    Spectator: Россия может нанести Западу удар возмездия в ответ на помощь разведке Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Страны Запада опасаются, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование их оружия против территории России, что приведет к «прямому возмездию», заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator.

    Аналитик отметил, что недостаточный контроль над планами украинских спецслужб может обернуться негативными последствиями для США, передает РИА «Новости».

    «Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию (против стран Запада)», – написал эксперт.

    Кроме того, Галеотти пришел к выводу, что украинские диверсии не только не вредят моральному духу россиян, но и мотивируют их защищать страну.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

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    30 октября 2023, 19:12
    МИД заявил о прекращении действия безвизового режима с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действие соглашения России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекращено, официально объявило российское министерство иностранных дел.

    Соглашение прекратило действовать еще 1 января 2023 года, однако сообщение об этом министерство дало только 30 октября, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Украина сообщила о введении визового режима с Россией.

    Коментарии (16)
    31 октября 2023, 15:29
    Патрушев объяснил цель подрыва «Северных потоков» Соединенными Штатами
    Патрушев объяснил цель подрыва «Северных потоков» Соединенными Штатами
    @ Павел Орловский/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник.

    США использовали украинский кризис, чтобы разорвать экономические отношения Европы и России и устранить экономических конкурентов, сказал Патрушев, передает ТАСС.

    Он отметил, что так американская сторона решает за счет других стран свои собственные экономические проблемы. Для этого также был осуществлен подрыв «Северных потоков», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    По его словам, Вашингтон разжигает конфликты на Ближнем Востоке и на Украине. «В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан», – заключил Патрушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин называл взрывы на «Северных потоках» актами международного терроризма.

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    31 октября 2023, 04:08
    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Президент Украины Зеленский из-за потери поддержки Запада пытается атаковать Курскую АЭС

    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния
    @ www.rosatom.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Зеленский из-за потери поддержки со стороны Запада в отчаянии пытается атаковать Курскую АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что у Зеленского остался «последний бросок», передает РИА «Новости».

    «Меня, действительно, беспокоит то, что он сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», – отметил Макговерн.

    По мнению эксперта, подобные действия главы киевского режима могут привести к очень серьезным последствиям. По этой причине Макговерн надеется, что Европе удастся сдержать Зеленского от подобных планов, чтобы не допустить катастрофы. Он также пояснил, что Украине скоро может прийти конец, так как приоритет будет отдан Израилю, а не ВСУ.

    Ранее в США заявили о потере интереса к Украине в американском обществе. В Европе также заявили об отсутствии интереса к выступлениям президента Украины Владимира Зеленского.

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    31 октября 2023, 11:22
    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки

    Кадыров приказал немедленно задерживать и сажать зачинщиков возможных беспорядков в Чечне

    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров дал приказ силовикам немедленно задерживать и сажать зачинщиков и участников беспорядков, если такие события произойдут в республике.

    Кадыров на совещании в правительстве республики дал поручения представителям МВД и Росгвардии на случай несанкционированных акций. Даже если в беспорядках будет участвовать один человек, его, по словам главы Чечни, следует «задержать и посадить».

    «Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, – четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.

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    31 октября 2023, 07:44
    Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности

    Для российского истребителя Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, рассказал информированный источник.

    Источник рассказал РИА «Новости», что для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности) внутрифюзеляжного размещения. Он уточнил, что при меньших размерах новая ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

    По его словам, существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

    К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС, по данным открытых источников, крылатые ракеты имеют дальность от 1 тыс. до 6,5 тыс. километров.

    В конце сентября ВКС России получили партию Су-57. В США отметили уникальные возможности российского истребителя пятого поколения.

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    30 октября 2023, 19:36
    В Москве арестовали открывшего стрельбу из-за просьбы не курить мигранта

    Арестован выстреливший на остановке в Москве после просьбы не курить мигрант

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в стрельбе на остановке общественного транспорта в столице уроженца Таджикистана Шерзода Фазылова, открывшего огонь после просьбы не курить, арестовали по решению Тимирязевского суда Москвы, сообщили в прокуратуре города.

    Фазылова обвиняют в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти, его арестовали, сообщили в ведомстве ТАСС. В суде мужчина возражал против заключения под стражу.

    Отмечается, что при задержании он оказывал активное сопротивление и применил физическую силу в отношении полицейского.

    Согласно данным СК, 28 октября подозреваемый на остановке «беспричинно выстрелил из травматического оружия в асфальт», пуля отрикошетила в женщину, которая была рядом с малолетним ребенком. Указывается, что мужчина открыл огонь после просьбы местной жительницы не курить на остановке.

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    31 октября 2023, 09:58
    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Президент Израиля Герцог отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Беспорядки в аэропорту Махачкалы шокируют, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt.

    По мнению президента Герцога, события в Дагестане вызывают «крайнее беспокойство». Произошедшее, по его оценке, вызвано «контролируемым антисемитизмом» и больше было похоже на «погром».

    При этом Герцог отметил работу региональных властей, которые смогли предотвратить трагедию, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб.

    Посол Израиля в России Бен Цви сообщил, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы граждане Израиля не пострадали.

    Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что следы организаторов протеста в Махачкале ведут на Украину.

    Коментарии (22)
    31 октября 2023, 14:01
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По сообщению ЦОС, согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении, передает ТАСС.

    Там добавили, что мужчина задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

    В ЦОС добавили, что в отношении Царева и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности, в настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 05:05
    ВСУ отказались идти на штурм Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Time: ВСУ не выполнили приказ Киева о штурме Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Украины в начале октября потребовали от военных провести операцию по взятию Горловки, однако в ответ получили лишь вопрос «Чем?», поскольку у ВСУ нет ни людей, ни оружия, сообщил американский журнал Time.

    По словам высокопоставленного военного, у ВСУ «нет ни людей, ни оружия», передает РИА «Новости».

    «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» – сказал военный, комментируя полученный приказ из Киева.

    Напомним, в конце сентября ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

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    Появились первые результаты победы на выборах в Словакии «пророссийского» политика Роберта Фицо, и они стали крайне неприятными для Вашингтона. Словакия начала пробовать способы изменить военный договор с США, срочно заключенный прямо перед началом украинской спецоперации. Почему Фицо видит в этом договоре прямую угрозу для безопасности своей страны? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

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