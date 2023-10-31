Депутат: Россия десятилетиями отстаивает право Палестины на создание суверенного государства

Герой России Красов: Россия борется за права палестинцев не только в ООН, но и на других международных площадках

Tекст: Андрей Резчиков

«Российская Федерация, а в прошлом Советский Союз, выстраивали отношения с другими государствами на основе равноправия и взаимоуважения. Россия, проводя свою внешнюю политику, всегда отделяла добро от зла, называя белое – белым, а черное – черным», – отметил Герой России Андрей Красов, первый зампредседателя думского комитета по обороне.

«Советский Союз выступал за то, чтобы на Ближнем Востоке появились независимые государства – не только Израиль, но и Палестинское государство. Сначала Советский Союз, а теперь и Россия говорит на разных международных площадках о том, что конфликт на Ближнем Востоке закончится только тогда, когда появится независимое Палестинское государство», – напомнил собеседник.

Красов подчеркнул, что Россия борется за права палестинцев не только в ООН, но и на других международных площадках. Депутат особо отметил принятие Генассамблеей ООН резолюции с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке. Россия была среди более 120 стран, поддержавших этот документ.

«Именно Россия выступила против однополярного мира по-американски. Сейчас к этому мнению России присоединяются очень многие страны. Мы помним, как во время выступления постпреда США при ООН многие повернулись к ней спиной. Все понимают, кто организатор пожара, который вспыхнул с новой силой на Ближнем Востоке», – добавил Красов.

О том, что Палестине необходимо свое независимое государство, президент Владимир Путин заявил на недавнем заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. По его словам, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. «Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», – сказал президент.

На встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани 10 октября Путин сказал, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства. События на Ближнем Востоке, подчеркнул президент России, это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование конфликта и не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы.

Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 год, когда в Москве было открыто представительство Организации освобождения Палестины. В ноябре 1988 года СССР официально признал Государство Палестина, провозглашенное ранее в Алжире на сессии Палестинского национального совета. В январе 1990 года Палестинское представительство в Москве стало посольством Государства Палестина.

Летом 1995 года в Газе начало функционировать российское представительство при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года представительство было переведено в Рамаллу. Россия поддержала резолюцию ГА ООН от 29 ноября 2012 года о предоставлении Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН, не являющегося ее членом.

Также Россия входит в созданный в 2001 году ближневосточный «квартет» международных посредников (наряду с США, ЕС и ООН), обеспечивающий внешнее сопровождение процесса арабо-израильского урегулирования. «Четверка» регулярно проводит встречи на уровне министров и их спецпредставителей.

Россия стала первой зарубежной страной, которую в 2005 году посетил избранный глава ПНА Махмуд Аббас. В апреле 2005 года Владимир Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В последние годы российско-палестинские контакты на высшем уровне носят регулярный характер.