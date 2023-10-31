Госдума одобрила повышение военных пенсий

Госдума одобрила проект о повышении «военных пенсий» с октября 2024 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Проект закона правительство внесло в Госдуму в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы, передает РИА «Новости».

Предлагается до 2025 года применять норму закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, устанавливающую поэтапное повышение так называемого понижающего коэффициента – денежного довольствия, учитываемого при исчислении «военных пенсий».

Согласно этой норме, с 1 января 2012 года денежное довольствие при исчислении «военных пенсий» учитывается в размере 54%, а с 1 января 2013 года должно ежегодно увеличиваться на 2%.

Авторы законопроекта уточнили, что если бы эти нормы действовали, «размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, к 1 января 2024 года должен достигнуть уровня 78%».

Новые нормы предполагают, что с 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. При расчете «военных пенсий» с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия военных, а с 1 октября 2024 года – 89,32%.

Таким образом, реальный размер «военных пенсий» с октября 2024 года будет увеличен на 4,5%. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, новые нормы затронут более 2,7 млн человек.

Напомним, с 1 января 2024 года пенсии увеличат на 7,5%, размер выплат неработающим пенсионерам достигнет 23,4 тысяч.