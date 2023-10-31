В Госдуму внесли законопроект о развитии креативных индустрий

Tекст: Ольга Никитина

Авторами инициативы стала группа депутатов Государственной думы в составе Александра Жукова, Петра Толстого, Максима Топилина, Дениса Майданова, Сергея Боярского и сенаторов Павла Тараканова, Андрея Клишаса, Лилии Гумеровой во главе с первым зампредом комитета Госдумы по экономической политике Денисом Кравченко. Первое чтение документа планируется уже в ноябре этого года.

В тексте документа креативная индустрия определяется как «экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью». Те, кто работает на этом рынке, считаются субъектами креативных индустрий, а результат интеллектуальной деятельности или совокупность таких результатов – «креативным продуктом». Документ устанавливает условия деятельности и государственной поддержки субъектов креативных индустрий.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия» Денис Кравченко отметил, что в ряде стран доля креативных индустрий достигает уже 7%, а кое-где 9% от общего размера ВВП. В России же эта цифра значительно меньше, отметил он, подчеркнув, что положение необходимо исправить.

«Креативные индустрии позволяют существенно увеличить добавочную стоимость российской продукции, повысить ее конкурентоспособность. Это относится и к высокотехнологичной продукции в том числе. Законопроект задает стратегическую перспективу развития отечественной экономики. Креативные индустрии – это продвижение товаров и услуг как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Принятие законопроекта позволит создать дополнительные условия для капитализации результатов интеллектуальной деятельности», – отметил Кравченко, добавив, что эта задача должна отойти Министерству экономического развития и впоследствии рассматриваться как одно из приоритетных направлений работы.

Примерами участников креативной экономики назвали архитекторов-дизайнеров, которые создают уникальные проекты для новой городской среды в регионах нашей страны; промышленных дизайнеров, которые повышают добавочную стоимость и привлекательность продукции; разработчиков компьютерных игр, гейм дизайна, моушн дизайна; музыкантов и звукозаписывающие студии.

«Идея о том, что креативным индустриям необходим отдельный закон, отдельное регулирование, впервые прозвучала на форуме «Российская креативная неделя» в 2022 году. Мы с самого начала объясняли необходимость единого подхода к регулированию креативной отрасли страны. Мы очень благодарны думскому комитету по экономической политике и лично Денису Кравченко за совместную работу и за то, что мы спустя полтора года сделали вместе такой важный шаг для креативных индустрий страны. Внесение этого закона – это мировоззренчески важный момент для всех нас: когда субъекты экономической деятельности, производящие интеллектуальную собственность, выделяются в отдельный вид, их рассматривают как единую индустрию», – сказала президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова.

«Мы довольно давно говорили о необходимости перехода с сырьевого типа экономики к новому – интеллектуальному. И сейчас мы в практическом плане с помощью регуляторики совершаем этот переход. В дальнейшем логика регулирования государством этого вида производителей будет направлена на увеличение их доли в экономики страны: и в количественном, и в качественном плане. До сих пор меры поддержки креативных индустрий осуществлялись точечно: мы говорили отдельно, к примеру, об анимации, IT, музыке, дизайне и т. д. Сейчас же мы по единому критерию объединяем всех этих производителей», – добавила она.