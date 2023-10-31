Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки

Кадыров приказал немедленно задерживать и сажать зачинщиков возможных беспорядков в Чечне

Tекст: Вера Басилая

Кадыров на совещании в правительстве республики дал поручения представителям МВД и Росгвардии на случай несанкционированных акций. Даже если в беспорядках будет участвовать один человек, его, по словам главы Чечни, следует «задержать и посадить».

«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, – четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.

Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.