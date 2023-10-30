Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.2 комментария
Боец с позывным «Джамбо» в зоне СВО высказался о беспорядках в Дагестане
Боец с позывным «Джамбо» призвал дагестанцев не искать террористов в республике, а приезжать в зону СВО
Боец с позывным «Джамбо» призвал дагестанцев не искать террористов в своей республике, а приезжать в зону СВО, где весь Северный Кавказ борется с терроризмом.
«Дорогие дагестанцы, если вы хотите нам как-то помочь, приезжайте! Там в Дагестане не ищите террористов. Террористы здесь. Мы работаем – и из Дагестана, и из Чечни, и соседи, весь Северный Кавказ – боремся с терроризмом. Если хотите чем-то, как-то помочь, welcome (добро пожаловать – прим. ВЗГЛЯД). Всегда готовы вас принять, будем вместе уничтожать здесь террористов, – заявил боец с позывным «Джамбо» в видеообращении к дагестанцам, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что за трагедией палестинцев, за конфликтом на Украине и многими другими конфликтами в мире стоят правящие элиты США и их сателлиты.
«Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними – и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», – сказал российский президент. – «Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте – под Донецком, Авдеевкой, на Днепре».