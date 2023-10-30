  • Новость часаПутин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль уничтожает Европейский союз
    Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    На Украине заявили об окончании «цветочно-букетного периода» с Западом
    Поклонская написала о требовавших за нее выкуп мошенниках
    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    В ЛНР пригласили провокаторов из Дагестана участвовать в СВО
    Посол: Граждане Израиля не пострадали в аэропорту Махачкалы
    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    6 комментариев
    30 октября 2023, 23:17

    Боец с позывным «Джамбо» в зоне СВО высказался о беспорядках в Дагестане

    Боец с позывным «Джамбо» призвал дагестанцев не искать террористов в республике, а приезжать в зону СВО

    Tекст: Антон Никитин

    Боец с позывным «Джамбо» призвал дагестанцев не искать террористов в своей республике, а приезжать в зону СВО, где весь Северный Кавказ борется с терроризмом.

    «Дорогие дагестанцы, если вы хотите нам как-то помочь, приезжайте! Там в Дагестане не ищите террористов. Террористы здесь. Мы работаем – и из Дагестана, и из Чечни, и соседи, весь Северный Кавказ – боремся с терроризмом. Если хотите чем-то, как-то помочь, welcome (добро пожаловать – прим. ВЗГЛЯД). Всегда готовы вас принять, будем вместе уничтожать здесь террористов, – заявил боец с позывным «Джамбо» в видеообращении к дагестанцам, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что за трагедией палестинцев, за конфликтом на Украине и многими другими конфликтами в мире стоят правящие элиты США и их сателлиты.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними – и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», – сказал российский президент. – «Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте – под Донецком, Авдеевкой, на Днепре».

    30 октября 2023, 10:59
    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»

    Глава Дагестана Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы отправиться на СВО добровольцами

    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Меликов отметил, что в России нет такой практики, чтобы задержанных за правонарушение сразу отправляли в зону СВО. Те, кто выполняет боевые задачи в интересах страны, должны осознанно это делать, сказал глава региона.

    При этом он сказал, что будет только приветствовать, если кто-то из задержанных участников беспорядков «изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами». Меликов подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

    Губернатор признался, что испытывает стыд за беспорядки, которые произошли в аэропорту. Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа, жители которых «тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке». «Подобного инцидента не произошло и в республиках Поволжья, в других республиках, где проживает большое количество мусульман, выражает поддержку палестинцам, но выражает достойно», – сказал он, посетовав на то, что в Дагестане «в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков». При этом глава региона подчеркнул, что таких людей было немного.

    Кроме того, он сообщил, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применили физическую силу, надеясь образумить толпу.

    Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

    Коментарии (38)
    30 октября 2023, 11:09
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

    Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, они уважают генерала Валерия Залужного, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

    Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

    Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 12:41
    В США сформулировали четыре ключевых условия для мира на Украине

    Экономист Сакс предложил США не расширять НАТО, признать Крым и новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения соглашения между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все связи между Россией и Западом, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для греческой газеты Kathimerini.

    Экономист назвал главным условием достижения соглашения не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. Второе условие Сакса, что новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения.  По его словам, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность, передает РИА «Новости».

    В-третьих, как считает экономист, России и Украине придется договориться о новой границе, при которой Крым и новые регионы останутся в составе России, поскольку там преобладающее русское население. Сакс считает, что изменение границ будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины Совбеза ООН, а также Германии, Турции и Индии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 06:49
    Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных

    Глава Минобороны Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных и около 600 танков

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В своем выступлении на X Сяншаньском форуме по безопасности Шойгу заявил, что только с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления – Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Глава российского оборонного ведомства также отметил, что ВСУ понесли потери и в технике: было уничтожено порядка 600 танков, а также 1,9 тыс. бронемашин различного класса, при этом достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось.

    Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы России «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».

    В прошлую субботу бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожают в котлах последние резервы ВСУ.

    Коментарии (25)
    30 октября 2023, 02:40
    Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»

    5-tv.ru: Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Теплинский

    Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Михаил Теплинский, он приступает к выполнению обязанностей в Херсонской области, сообщает источник 5-tv.ru.

    По словам источника, Теплинского перевели на эту должность с поста заместителя командующего объединенной группировкой российских войск по боевой работе. На своем посту он сменил генерал-полковника Олега Макаревича, сообщает сетевое издание 5-tv.ru.

    Генерал-полковник Михаил Теплинский в июне 2022 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. В 2007 году он успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

    С декабря 1994 года по март 1995 года участвовал в боях Первой чеченской войны. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом президента России от 1 марта 1995 года Теплинскому присвоено звание Героя Российской Федерации.

    Напомним, в апреле Теплинский в должности командующего ВДВ докладывал президенту России Владимиру Путину во время визита главнокомандующего ВС России в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области.

    Коментарии (8)
    30 октября 2023, 09:58
    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву

    Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский немедленно приедет в Москву по приказу Вашингтона

    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву, если ему прикажут правящие элиты в США, киевский режим не может принимать самостоятельные решения, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

    По словам Азарова, Киев полностью зависит от американцев – и любые решения, по сути, принимаются только после согласия США, поэтому начнутся ли переговоры между Москвой и Киевом, зависит от Вашингтона, пишут «Известия».

    Бывший премьер считает, что Зеленский может отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией после, например, звонка госсекретаря США Энтони Блинкена, который «прикажет» ему приехать в Вашингтон для инструкций, а потом – в Москву.

    Источник рассказал Азарову, что на Украине не могут назначить даже районного прокурора, потому что по закону судей отбирает специальная комиссия, куда входят американцы.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (12)
    30 октября 2023, 05:44
    Экс-советник Кучмы заявил о настрое украинцев «менять ситуацию»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Если президент Украины Зеленский не остановится, то украинцам придется «менять ситуацию»

    Tекст: Антон Никитин

    Если президент Украины Владимир Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил в своем блоге на YouTube, что у Украины нет средств и мужчин для прорыва, передает РИА «Новости».

    По его словам, люди, которые не умеют стрелять, которые не воевали, определились, они говорят: «мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем», «вы сами там давайте».

    Бывший советник Леонида Кучмы предупредил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию». «И вертолет не поможет, и ничего не поможет», – подчеркнул Соскин.

    Ранее в Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь в ВСУ.

    Коментарии (5)
    30 октября 2023, 05:59
    По району обнаружения безэкипажных катеров Украины в Черном море нанесен удар

    Минобороны: По району обнаружения безэкипажных катеров Украины в акватории Черного моря нанесено огневое поражение

    Tекст: Антон Никитин

    Технические средства наблюдения обнаружили в акватории Черного моря два украинских безэкипажных катера, по району нанесено огневое поражение, заявили в Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что около 04.00 в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. В Минобороны добавили, что по району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий, передает ТАСС.

    Напомним, в прошлый вторник ЧФ России уничтожил три безэкипажных катера ВМС Украины в северной части Черного моря.

    Коментарии (2)
    30 октября 2023, 10:33
    Сбежавшие от мобилизации год назад россияне поселились в аэропорту Сеула

    Ренхап: Сбежавшие от мобилизации россияне более года живут в аэропорту Южной Кореи

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие от мобилизации в Южную Корею трое граждан России более года не могут получить убежище в этой стране и проживают в аэропорту Инчхон, Государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям улучшить условия их проживания, сообщило агентство Ренхап.

    Сообщается, что трое военнообязанных россиян  «поселились» в зоне ожидания вылета в аэропорту Инчхон с октября прошлого года после того, как «бежали от призыва в ВС России. Комиссия по правам человека рекомендовала управляющим воздушной гаванью «расширить пространство для россиян в зоне вылета и улучшить их питание и условия проживания», передает ТАСС.

    Правозащитники также попросили министерство юстиции создать отдельное помещение для ожидания за пределами аэропорта и подготовить правила, касающиеся питания и медицинской помощи. По их словам, длительное ожидание в зоне вылета унижает человеческое достоинства.

    В свою очередь в российском посольстве в Сеуле указали, что у них нет данных о «застрявших россиянах», ни сами заявители, ни корейские полномочные органы по данному вопросу не обращались.

    Ранее власти Южной Кореи отказались выдавать предоставление убежища россиянам, сославшись, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца. Они подали жалобу на решение министерства юстиции. В феврале южнокорейский суд постановил отменить решение в отношении двух россиян. В ответ исполнительная власть подала свою апелляцию.

    Коментарии (7)
    30 октября 2023, 09:28
    Боевиков ВСУ назвали опасными для Украины из-за наркотиков и алкоголя

    Экс-депутат Рады Мосийчук: Солдаты ВСУ опасны для Украины из-за наркотиков и алкоголя

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего у них «сносит крышу», и они становятся опасными для себя и своих сослуживцев, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу «Дикий live».

    Политик рассказал, что солдаты ВСУ под воздействием наркотиков и алкоголя выходят в поле, стреляют непонятно куда и непонятно во что,  у них «дроны летают, как пчелы в голове». По его словам, таких наркозависиымх в ВСУ очень много, передает РИА «Новости».

    Мосийчук добавил, что под Киевом есть госпитали, забитые военнослужащими, которые привязаны к койкам из-за того, что представляют опасность для себя и окружающих.

    Ранее военнопленные рассказали, что проходившие обучение в Латвии и Словении украинские военнослужащие получали наркотики, вызывающие агрессию, а психологи им внушали, что русский народ надо ненавидеть и уничтожать.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 06:59
    В США предсказали недовольство американских избирателей из-за помощи Украине

    Foreign Policy: Попытка Байдена увязать помощь Украине с поддержкой Израиля может вызвать недовольство избирателей

    Tекст: Антон Никитин

    Колумниcты американского журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг заявили, что попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.

    По мнению обозревателей, электорат Байдена не оценит попытку увязать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке, передает RT.

    В публикации отмечается, что президент США ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца «должна волновать Газа или Украина».

    В прошлую пятницу Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 08:01
    В зоне СВО сформирован первый спецбатальон минеров-операторов беспилотников

    Первый спецбатальон минеров-операторов беспилотников сформирован в зоне СВО на базе инженерной бригады ЮВО ВС России

    Tекст: Антон Никитин

    На базе инженерной бригады Южного военного округа ВС России в зоне СВО сформирован первый штатный батальон специального минирования при помощи беспилотных аппаратов, сообщил начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным «Сотый».

    Как отметил военный, первое штатное подразделение – батальон специального минирования – сформировано на базе инженерной бригады Южного военного округа. По его словам, в этом подразделении выполняют задачи обученные и опытные профессионалы, передает РИА «Новости».

    «Сотый» рассказал, что спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов, его бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника.

    По словам заместителя командира взвода специального минирования с позывным «Ангел», его подразделение использует боеприпасы штатного производства, и для каждого дрона – либо «камикадзе», либо «со сбросом» – создается свой индивидуальный инженерный боеприпас.

    «У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края. Мы дорабатываем получаемые дроны: у нас есть инженер, который паяет платы, занимается доработкой наших «птичек». Кроме того, здесь собираются замыкатели на боеприпасы (приспособление, которое подрывает заряд с пульта управления)», – пояснил «Ангел». По его словам, пока нет боевых задач, бойцы «летают на симуляторе, тренируются и повышают свои навыки».

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 08:52
    Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки

    В районе Клещеевки дрон-камикадзе добровольцев поразил боевую позицию ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевая позиция украинских военных поражена дроном-камикадзе в районе Клещеевки на Артемовском участке фронта в ДНР, сообщили СМИ.

    По словам российских военных, группа украинских боевиков предприняла попытку продвинуться по лесополосе, передает РИА «Новости». Оператор беспилотника определил место передвижения противника, и по его координатам был отправлен дрон-камикадзе, который атаковал противника.

    Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 22:40
    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

    «Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

    Коментарии (2)
    Главное
    Задержаны 83 участника массовых беспорядков в Дагестане
    МВД опровергло данные о смерти полицейского в аэропорту Махачкалы
    Эксперт: Дагестанцев можно было занять реальной помощью палестинцам
    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля
    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом ищут помощь в посольствах РФ
    В Москве арестовали открывшего стрельбу из-за просьбы не курить мигранта
    Фото Медведчука использовали для фейка об израильском генерале

    К чему приведет жесткая политика Центробанка

    Центробанк России удивил рынок своими более жесткими действиями. Резкое повышение ставки до 15% будет иметь значительные последствия для российской экономики. Это окажет влияние не только на инфляцию и кредитный рынок, но и на курс рубля. Под прицелом окажется ипотека и рынок недвижимости. Ставка ЦБ отразится также в ОФЗ и акциях. К чему стоит готовиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Беспорядки в Махачкале организовали враги России

    Аэропорт Махачкалы был закрыт в связи с беспорядками, возникшими в ходе акции против палестино-израильского конфликта. Правоохранительным органам удалось пресечь преступные действия собравшихся. Следы организаторов протеста ведут за границу, в частности на Украину. Какие цели преследовали противники России и как в будущем предотвратить подобные инциденты? Подробности

    Перейти в раздел

    Российский паспорт спасает израильтян

    ХАМАС пообещал освободить восемь заложников, информация о которых поступила по дипканалам из Москвы. Это люди с двойным – российским и израильским – гражданством. Таков один из итогов визита делегации ХАМАС в Москву на этой неделе. В экспертной среде считают, что Россия приобретает все большее уважение в арабском мире, а обладание российским паспортом становится реальной гарантией безопасности. Подробности

    Перейти в раздел

    Военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции

    Словосочетание «гражданская война» все чаще употребляется для описания того, что либо уже происходит, либо в ближайшее время будет происходить в Европе, а особенно во Франции. Наиболее отчетливо это показала реакция части французского общества на обострение конфликта между Израилем и палестинцами. Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............