Группа украинских военных сдалась на Запорожском направлении

Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам

Уволенный за разговор на русском таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку

Tекст: Ольга Иванова

Он поблагодарил за храбрость тех, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии, а также тех, кто поддерживал его морально, передает РИА «Новости».

Таксист отметил, что нигде не прячется, а находится дома. Также в конце обращения он сказал по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Ранее сообщалось, что несколько жительниц украинской столицы потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа. Одна из пассажирок сняла происходящее на видео. В ролике запечатлено, как женщина потребовала от водителя общаться на украинском. В ответ он сказал им: «Вы больные люди, ребята».

Позже в защиту таксиста выступили многие простые граждане, а также некоторые политики и деятели шоу-бизнеса.