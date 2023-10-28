Группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском

Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

Tекст: Антон Антонов

«Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.