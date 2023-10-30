Губернатор Гладков: В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 прилетов со стороны ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – два. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

Гладков добавил, что в Валуйском округе в воскресенье по селу Долгое ВСУ выпустили 16 минометных снарядов и 10 снарядов из РСЗО «Град». В Грайворонском городском округе на окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА было сброшено два взрывных устройства.

В Шебекинском городском округе в селе Муром противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса, также один беспилотный летательный аппарат упал и сдетонировал. По селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили четыре танковых снаряда, по хутору Панков – один минометный снаряд. «Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», – отметил губернатор.

Напомним, в субботу Гладков сообщил, что в Белгородской области за сутки зафиксировали 18 прилетов со стороны Украины.