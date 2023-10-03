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    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение

    Государственная идеология современных западных элит враждебна по отношению к семье и настойчиво продвигает все, что могло бы привести к сокращению рождаемости: заведомо бесплодные формы сексуального поведения, аборты, операции по смене пола, которые оставляют жертву навеки больной и бесплодной.

    9 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Мы все – дети октября 1993-го

    Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

    10 комментариев
    3 октября 2023, 17:42

    Эксперты рассказали о тренде среди ИТ-специалистов возвращаться в Россию

    Многие уехавшие ИТ-специалисты выражают желание вернуться на родину, и это уже тренд, а не единичные случаи, заявил на пресс-конференции «Руссофт. Тренды и векторы развития ИТ-отрасли в 2023 году» генеральный директор RNT Group Евгений Грачев.

    «Если говорить про ребят, которые уехали, то мы достаточно внимательно следим за ситуацией и общаемся с нашими бывшими сотрудниками, которые приняли такое решение. И сейчас можно говорить о том, что желание вернуться – это не единичный случай, это какой-то тренд, какая-то тенденция. И ребята действительно хотят вернуться в свои родные команды, с которыми провели много времени, прошли достаточно сложные проекты. И это желание у ребят есть. Я очень надеюсь, что для них появятся возможности, они поверят, что действительно здесь можно применять свои мозги», – рассказал он.

    Также по словам Грачева, падение ажиотажа в прошлом году не продолжилось, и сейчас высокий спрос на ИТ-кадры вернулся. Вместе с ним выросли и зарплаты – как сообщил Грачев, рост составили порядка 11-15% в Москве и Санкт-Петербурге, а в других крупных городах, таких как Екатеринбург, Нижний Новгород темп еще выше, говорится пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Президент «Руссофта» Валентин Макаров подчеркнул, что цифровая трансформация – не лозунг, а серьезный тренд, который необходимо продвигать. Также он отметил, что рынок недружественных стран постепенно заменяется рынком дружественных, которые впечатлены успехами России в построении цифровой независимости.

    2 октября 2023, 19:20
    Эксперт объяснил выявленные в Европе мутации у украинских военных

    Биотехнолог Духовлинов объяснил появление устойчивости к антибиотикам у украинских военных

    Эксперт объяснил выявленные в Европе мутации у украинских военных
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Появление устойчивых ко многим антибиотикам инфекций у солдат ВСУ может быть вызвано несколькими факторами, в том числе результатом медикаментозных экспериментов над украинскими военными, рассказал газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов.

    СМИ сообщают, что у украинских солдат, которые попали на лечение в европейские госпитали, были обнаружены устойчивые практически ко всем антибиотикам инфекции. Отмечается, что подобные случаи участились с начала конфликта на Украине. 

    «Появление множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) представляет на сегодняшний день серьезнейшую угрозу здоровья человечества. Это означает, что в случае пневмонии, сепсиса никакие препараты не помогут и больной умирает. Такие бактерии с МЛУ очень опасны. Их по всем признакам можно отнести к категории биологического оружия, если их распространение осуществляется преднамеренно», – говорит Духовлинов.

    Он поясняет, что МЛУ возникает при наличии специальных генов у бактерий. Бактерии могут обмениваться друг с другом подобными генами и «дарить» эту устойчивость другим микроорганизмам. Этот процесс опасен и нуждается в срочном купировании. Появление бактерий с МЛУ может быть результатом неконтролируемого приема различных антибиотиков, специальной селекцией и преднамеренным заражением.

    «В естественных условиях МЛУ может возникнуть только при неконтролируемом постоянном приеме различных антибиотиков. Также гены МЛУ могут передаваться с помощью транспозонов – мобильных генетических элементов между бактериями. Но такой процесс в естественной среде не носит массовости. Подобного нет среди российских солдат. Это указывает на правильное медицинское обслуживание», – замечает собеседник.

    По его словам, массовое возникновение МЛУ среди украинских солдат вполне может быть результатом медикаментозных экспериментов, однако это лишь предположение и нет прямо указывающих на это факторов.

    Резистентность (устойчивость) к антибиотикам может выработаться и в результате употребления в пищу определенного рода продуктов, например, курятины, которую при выращивании недобросовестные производители накачивают антибиотиками, чтобы куры не болели и не было их массового падежа. Однако, по словам биотехнолога, при производстве куриного мяса не используется такой широкий спектр антибиотиков.

    «Там применяются сильные препараты. Но при термической обработке антибиотики разлагаются. Поэтому, если куриное мясо не ели сырым или плохо обработанным, то тогда риски минимальны. МЛУ все-таки указывает на очень широкий спектр антибиотиков одновременно либо на наличие специальных генов, кодирующих систему МЛУ. А это уже генетические эксперименты. Но для этого необходимо выделить конкретные штаммы с МЛУ и посмотреть методом генетического анализа, как возникла эта МЛУ», – заключил Духовлинов.

    Коментарии (36)
    2 октября 2023, 18:37
    NYT: Россия готовится к испытаниям ракеты с ядерным двигателем
    NYT: Россия готовится к испытаниям ракеты с ядерным двигателем
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщила американская газета The New York Times (NYT).

    Газета проанализировала передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, где прежде, вероятно, испытывали оружие. На основании этого анализа издание пришло к выводу о подготовке к испытанию «Буревестника», передает Lenta.ru.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.

    Коментарии (36)
    2 октября 2023, 21:28
    Турция потребовала закрыть армянскую АЭС
    Турция потребовала закрыть армянскую АЭС
    @ Jan Woitas/DPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция требует закрытия армянской АЭС в Мецаморе из-за ее расположения в сейсмоопасной зоне и старых технологий.

    Обращение с требованием принять меры относительно Мецаморской АЭС, расположенной рядом с турецко-армянской границей, прозвучало на заседании Великого Национального собрания Турции, передает госагентство Anadolu Ajansi. В турецком парламенте подчеркнули, что в связи с окончанием срока эксплуатации и использованием старых технологий объект представляет опасность для всего региона.

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», – заявили в МИД Турции.

    Строительство Мецаморской АЭС началось в 1970 году, она имеет два реактора. После остановки реакторов из-за Спитакского землетрясения 1988 года реактор номер два вновь был запущен в 1995 году после ремонта. В 2005 году закончился срок эксплуатации АЭС, в августе 2021 года был проведен ремонт, после которого срок эксплуатации продлили до 2026 года.

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    2 октября 2023, 20:37
    Виктор Дробыш рассказал о ненависти к Наташе Королевой
    Виктор Дробыш рассказал о ненависти к Наташе Королевой
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В новом выпуске «Битвы поколений» продюсер Виктор Дробыш раскритиковал певицу Наташу Королеву, вспомнив, как «все ненавидели» песню «Желтые тюльпаны».

    В первом туре шоу «Битва поколений» канала МУЗ-ТВ приняли участие Наташа Королева, которая спела песню «Желтые тюльпаны», и певица Клава Кока, которая исполнила «Не зови меня зая». Большинство жюри проголосовало за Королеву, а вот Дробыш нелестно прошелся по творчеству заслуженной артистки Российской Федерации, пишет «СтарХит».

    «Я Наташу знаю давно. Мы играли в разных группах в 1980-х, потом появилась рок-группа «Санкт-Петербург». И параллельно с этим в эстраду ворвалась вот эта вот… с «Желтыми тюльпанами». Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели! Мы ненавидели Королеву, Гулькину», – заявил продюсер.

    По его словам, он уехал в Финляндию, где «блистали» скандинавско-английские певицы Натали Имбрулья, Дженнифер Пейдж, которых ему якобы напомнила Клава Кока. «Для меня самая красивая музыка – скандинавский поп-рок. Как же я могу голосовать за эти «Желтые тюльпаны?» – подчеркнул Дробыш.

    Ранее власти Литвы запретили въезд в страну для российских исполнителей Наташи Королевой и Хабиба (Хабиб Шарипов) сроком на пять лет.

    Коментарии (16)
    3 октября 2023, 11:24
    Киев обвинил моряка в госизмене за отказ вернуть единственную украинскую подлодку

    Tекст: Ольга Никитина

    Моряку с единственной украинской подлодки «Запорожье» заочно предъявлено обвинение в государственной измене за то, что в 2014 году он после воссоединения Крыма с Россией отказался передислоцировать ее на Украину, об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

    Ведомство сообщило, что моряк с 2011 года проходил службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки «Запорожье» Центра морских операций ВМС ВСУ. В 2014 году он, как утверждает украинская сторона, «отказался выполнить приказ о передислокации подлодки «Запорожье» на территорию, подконтрольную киевскому режиму. При этом имя моряка не раскрывается, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что Минобороны Украины выпустило приказ, которым моряк «за нарушение военной присяги» был лишен офицерского звания и уволен с военной службы. На Украине ему грозит до 15 лет заключения.

    Субмарина советского производства была изначально спущена на воду в 1970 году, а после раздела Черноморского флота в 1997 году вошла в состав ВВСУ. После воссоединения полуострова с Россией она осталась в Крыму. Подлодку не приняли на вооружение российских ВС из-за того, что она устарела и находилась в непригодном состоянии.

    В 2019 году Минобороны России объявляло тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье».

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    2 октября 2023, 21:57
    СМИ: Решение Конгресса не дать денег Украине стало ударом для Байдена и ЕС

    Bloomberg: Киеву будет сложнее получать новую помощь из-за изменения настроений в США

    СМИ: Решение Конгресса не дать денег Украине стало ударом для Байдена и ЕС
    @ REUTERS/Bonnie Cash

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании правительства США назвали ударом для президента Джо Байдена и европейских союзников.

    Решение Конгресса исключить пакет помощи Украине в размере 6 млрд долларов из соглашения о финансировании правительства до середины ноября стало ударом для Байдена и вызвало беспокойство в рядах европейских союзников, пишет Bloomberg, передает ИноTV.

    Ситуация с финансированием вызывает беспокойство и должна быть решена быстро, сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным. Кроме того, один из лидеров Евросоюза заявил о возможном усложнении ситуации по мере приближения выборов в США.

    Издание отмечает, что Киеву будет сложнее получить новую помощь из-за изменения настроений в Штатах – внутриполитическое внимание все больше смещается на вопросы безопасности границ.

    В воскресенье Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине.

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    3 октября 2023, 11:19
    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино

    Рогов: Российские силы улучшили позиции на Ореховском и Времевском направлениях

    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения прошлой ночью и утром на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, осуществлялись попытки наступления противника по Ореховскому направлению под Вербовым, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла контратака ВС России рядом с Работино, в итоге российские войска продвинулись на несколько сот метров, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ пытались атаковать ночью и рано утром. По словам Рогова, можно говорить о расширении подконтрольной Российской армии территории и серой зоны и на Ореховском, и на Времевском направлениях.

    Ранее сообщалось, что украинское командование начало выводить из района Работино в Запорожской области в тыл элитную 47-ю механизированную бригаду «Магура». Бойцы отказываются выполнять боевые задачи из-за высоких потерь.

    Коментарии (13)
    2 октября 2023, 18:28
    Кулеба назвал Украину «первосортным государством»

    Глава МИД Украины Кулеба назвал страну «первосортным государством», заслуживающим первосортного места в ЕС

    Кулеба назвал Украину «первосортным государством»
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страну «первосортным государством» и заявил, что ее членство в Евросоюзе (ЕС) также «будет первосортным».

    Кулеба отреагировал на предположения о дискуссии между Киевом и Брюсселем по вступлению Украины в ЕС по частичному или иному членству и заявил, что «Украина – первосортное государство, и его членство в ЕС тоже будет первосортным», пишет «Европейская правда», передает Газета.ru.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС.

    Коментарии (50)
    3 октября 2023, 09:04
    В Венгрии объяснили, почему остальной мир не разделяет позицию ЕС по Украине

    МИД Венгрии: Мир за пределами Европы не понимает и не разделяет ее позиции по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Мир за пределами Европы очень ждет окончания конфликта на Украине, поскольку эти государства не понимают европейских двойных стандартов и не поддерживают разжигание конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Мир за пределами Европы уже очень ждет окончания этой войны, потому что они многих вещей не понимают», – сказал Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet. Так, по его словам, другие страны не понимают, как Евросоюз, «глядя сверху вниз с фантастическим моральным превосходством», призывает к миру, выступает за переговоры и прекращение огня, если конфликт имеет место за пределами Европы. А когда боевые действия развернулись в Европе, ЕС «разжигает конфликт и поставляет оружие». Кроме того, Брюссель «немедленно клеймит» любого, кто говорит о мире, передает РИА «Новости» главы венгерского внешнеполитического ведомства.

    В мире, по его словам, задаются вопросом о том, зачем Европа сделала конфликт глобальным. Там не понимают, почему расплачиваться за ситуацию на Украине должны жители Азии, Латинской Америки и Африки, где стремительно растет инфляция, цены на энергию становятся высокими, наблюдается нестабильность продовольственного снабжения, подчеркнул Сийярто.

    К позиции Венгрии за пределами Европы относятся «с большим уважением», отметил министр.

    Накануне Сийярто решил не ехать на заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза в Киеве, несмотря на то, что подобное мероприятие впервые в истории состоялось за пределами содружества.

    Коментарии (9)
    2 октября 2023, 21:12
    США заморозили контрактные проекты помощи Украине

    США заморозили контрактные проекты помощи Украине из-за приостановки финансирования

    США заморозили контрактные проекты помощи Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования, сообщили в Госдепартаменте.

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил журналистам, что у США нет возможности реализовывать «контрактные программы, которые позволяют нам заключать долгосрочные контракты для оказания помощи Украине», так как финансирование было приостановлено, передает ТАСС.

    Он добавил, что большая часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности исчерпана, но возможность «продолжать поддерживать способность Украины защищаться» еще есть.

    Ранее в Белом Доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева.

    Коментарии (9)
    3 октября 2023, 05:44
    Запрет экспорта подержанных автомобилей в Россию обвалил японский рынок

    Reuters: Запрет экспорта подержанных автомобилей в Россию обвалил рынок Японии

    Tекст: Антон Никитин

    Введенный правительством Японии запрет на продажу подержанных автомобилей в Россию обвалил цены на японском рынке, ориентированные на российский импорт японские компании потеряли 70% бизнеса, сообщает Reuters.

    Остановив экспорт в Россию всех автомобилей, кроме малолитражных, правительство Японии отрезало прибыльный канал торговли подержанными Toyota, Honda и Nissan для сети брокеров и небольших портов, передает ПРАЙМ.

    Несколько десятилетий Япония была ведущим экспортером подержанных транспортных средств, поскольку по внутренним правилам купить новый автомобиль в Японии выгоднее, чем обслуживать машину с пробегом. Традиционным рынком сбыта была России, покупавшая более четверти японского экспорта.

    За январь-август 2023-го в Россию успели ввезти более 150 тыс. японских автомобилей с пробегом. Средняя цена ввозимой японской машины достигала 8 тыс. долларов. Суммарная стоимость импорта при сохранении тренда могла бы приблизиться к 2 млрд долларов. По данным российского Автостата, за тот же период в России было продано 607 тыс. новых автомобилей преимущественно российских и китайских марок.

    С введением запрета предложение на внутреннем рынке Японии значительно выросло, и цены поползли вниз, ориентированные на российский импорт японские компании потеряли 70% бизнеса. Фирмы, которые успели переключиться на другие регионы для поставок (Новая Зеландия, Юго-Восточная Азия и юг Африки), без России лишились от 50 до 20% оборота.

    Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. В начале августа Япония расширила ограничения на поставки автомобилей в Россию.

    Коментарии (10)
    2 октября 2023, 19:48
    В литовском порту засняли разгрузку партии танков Abrams

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Клайпедском порту в Литве засняли разгрузку партии танков Abrams, предположительно, предназначенных для Украины.

    На кадрах видны ряды американских танков Abrams, выгруженных на пирс морской гавани, которые, предположительно, будут переброшены на Украину, передает РИА «Новости».

    Ранее эксперт рассказал об уязвимости танков Abrams, переданных Западом Киеву.

    Коментарии (28)
    2 октября 2023, 20:19
    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского

    Американист Васильев: Мем Маска про Зеленского может повлиять поддержку ВСУ со стороны Конгресса США

    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, чтобы склонить американскую общественность и конгрессменов к прекращению военной помощи ВСУ. Кроме того, у Маска могут быть и собственные политические амбиции на будущих выборах в США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее Маск опубликовал пост, высмеивающий просьбы Зеленского о военной помощи.

    «Сегодня тема поддержки Украины оказалась на развилке. В ближайшее время США решат: либо поддержка ВСУ будет продолжена в прежнем объеме, либо же она будет сокращена, и это приведет к деэскалации конфликта. Более того, в США сейчас взята пауза по данному вопросу на 45 дней», – напомнил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Маск это понимает, поэтому своим постом начал борьбу за общественное мнение. Он выступает за то, чтобы склонить конгрессменов к существенному сокращению помощи ВСУ. К тому же он является сторонником урегулирования конфликта дипломатическими инструментами. И если у офиса Зеленского не будет денег и оружия, тогда вместо боевых действий начнется переговорный процесс», – указал эксперт.

    Политолог также напомнил, что у аккаунта Маска более 150 млн подписчиков, и если часть из них поддержит бизнесмена, то это окажет значительное влияние на конгрессменов. «В США хорошо выстроена обратная связь власти и общества. Поэтому расчет Маска верен», – добавил он.

    «Но чтобы не попасть под репрессии, Маск избрал такой вариант пропаганды, как мемы. Он в карикатурном виде изображает Зеленского, формально обезопасив себя от давления и критики. Да и в целом мемы и троллинг – доходчивая форма донесения мнения для миллионов американцев», – уточнил аналитик.

    «Время для публикации тоже выбрано не случайно. Байден пообещал, что финансирование Украины будет продолжено, поэтому он ожидает соответствующих решений от Конгресса. Это, конечно, возмутило очень многих американцев. Они спрашивают: «Неужели для Байдена Украина важнее США?» И в этот момент Маск вписался в то окно возможностей, которое для него открылось», – указал политолог.

    «Кроме того, администраторы и аналитики из соцсети X, очевидно, провели замеры общественного мнения по теме Украины. По лайкам, репостам и комментариям можно понять, кто «за», кто «против», кто придерживается нейтралитета в данном вопросе», – отметил эксперт.

    «Также не стоит исключать личные политические амбиции Маска. Впереди выборы, и какая-то форма его участия в них возможна. Я думаю, что он предвидел реакцию на мем украинской стороны, но для него она неопасна. Этим постом он показал американцам, с какими, скажем так, неостроумными и не очень думающими людьми связалась администрация Байдена», – резюмировал Васильев.

    Накануне Илон Маск опубликовал твит, высмеивающий Владимира Зеленского за его просьбы о военной помощи Украине. В посте на своей платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск опубликовал мем с отфотошопленным изображением украинского лидера, сидящего с напряженным лицом, и подписал: «Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов».

    Верховная рада быстро отреагировала, разместив на своей официальной странице в X собственную версию мема с фотографией Маска и подписью: «Когда прошло 5 минут, а ты не распространял российскую пропаганду».

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также ответил на насмешку Маска. «Тот случай, когда Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через 5 минут он оказался по уши в дерьме», – указал парламентарий, сделав очевидную отсылку к неудачному запуску ракеты SpaceX в апреле.

    Советник президента Украины Михаил Подоляк, который в прошлом критиковал некоторые заявления Маска, сказал, что молчание или ирония в отношении Украины сыграли на руку России и усилили ее пропаганду.

    «К сожалению, не все и не всегда, будучи значимыми фигурами в средствах массовой информации, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, теряющих своих родителей», – сказал он.

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (5)
    2 октября 2023, 20:48
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У США есть средства на срочные потребности военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Она заявила, что в Белом доме есть деньги только на срочные нужды Украины, но уверены, что Киев получит необходимую помощь США с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддерживать Киев, передает РИА «Новости».

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (19)
    3 октября 2023, 10:19
    Отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России
    Отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Автокомпания «Кама» сообщила о получении 36 тыс. предзаказов на отечественный электромобиль «Атом», к производству которого планируется приступить в середине 2025 года.

    Как сообщили РИА «Новости» в компании, бронирование электрокаров из первой партии завершено.

    В компании отметили, что предварительное бронирование также давало уникальный ключ, открывающий доступ в личный кабинет пользователя.

    Электромобиль, как сообщает «Кама», сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода составит 500 километров в зависимости от модели. Габариты у авто будут компактными, уровень комфорта будет соответствовать С/D-классу. Над дизайном работало итальянское дизайн-бюро.

    Электрокары «Атом» будут производиться на заводе «Москвич».

    Коментарии (35)
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    Илон Маск вновь назван самым богатым человеком в США

    Молдавия рискует повторить газовую судьбу Украины

    Молдавия заявила, что прекращает покупать газ у Газпрома, так как нашла возможность брать газ на европейском рынке, да еще и по более низкой цене. Столь громкое заявление сделано для услады европейских политиков: посмотрите, Молдавия сделала еще один шаг к разрыву отношений с Россией. Какую цену за это придется заплатить простым жителям Молдавии? Подробности

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    У безвизового режима с Китаем есть один недостаток

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией окажется полезным для обоих государств. Действительно, мера даст толчок для развития туризма и бизнеса. Однако визиты россиян окажутся фактически незамеченными в Китае, тогда как наплыв большого количества китайцев может вызвать нагрузку на российскую инфраструктуру. Как этого не допустить? Подробности

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    История Новороссии вернула ее в состав России

    30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области заслужили право на возвращение, потому что сотнями лет являлись территорией исконной России. Это прослеживается с глубокой древности. Подробности

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    США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь»

    Власти США сообщили, что у государства недостаточно средств на долгосрочную поддержку ВСУ. Подобные заявления делаются на фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе по поводу согласования размеров помощи Украине. Почему Вашингтон решил приостановить финансирование офиса Зеленского и что это означает для России? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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