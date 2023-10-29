Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

Аналитик Юшков: Из-за разрыва газового договора России и Украины вырастут цены

Tекст: Дмитрий Зубарев

В разговоре с «Лентой.ру» Юшков заявил, что у него есть сомнения, что даже до конца 2024 года доработает контракт и хотя формально он действует до 31 декабря 2024 года, то есть весь 2024 год он, по идее, работает. По его словам, после окончания нынешнего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен, чему Украину будут подталкивать Соединенные Штаты, которые хотят окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка.

Формально у сторон есть основания для того, чтобы досрочно остановить действие контракта. Россия и Украина упрекают друг друга в нарушении соглашения. По мнению аналитика, разорвать договор могут после окончания отопительного сезона.

По словам Юшкова, Украине проще и экономически выгоднее работать, когда есть транзит, поскольку они вдоль трубы забирают объемы, которые им необходимы.

«На западе Украины есть добыча газа, они в трубу сдают аналогичные объемы, которые отобрали вдоль трубы. Условно говоря, сколько зашло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же газ, поэтому так удобнее. Если транзита не будет, надо будет физически разворачивать трубу и со своих месторождений качать на Центральную и Восточную Украину. Это не самый оптимальный маршрут, плюс они лишатся транзитных денег», – объяснил Юшков.

Он добавил, что объемы уже небольшие, но лишиться их – это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены. Речь не идет, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен, что станет дополнительным ударом по экономике Европы.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года.