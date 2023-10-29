«Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и Украина не намерена его продолжать, передает ТАСС. Чернышов добавил, что контракт завершится – транзит остановится.

Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

«Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», – объяснил Чернышов.

Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года.