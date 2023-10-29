Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.21 комментарий
«Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.
По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и Украина не намерена его продолжать, передает ТАСС. Чернышов добавил, что контракт завершится – транзит остановится.
Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.
«Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», – объяснил Чернышов.
Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года.