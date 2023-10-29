Военные Южной Кореи помогли дрейфующему судну КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, терпящее бедствие судно первым обнаружил патрульный самолет в Японском (Восточном) море примерно в трех километрах к северу от Северной разграничительной линии (NLL), де-факто морской границы между двумя Южной Кореей и КНДР, передает РИА «Новости».

На место был отправлен патрульный корабль Южной Кореи, который увидел сигналы SOS c судна и приблизился, после чего стало понятно, что оно – северокорейское.

«С северокорейского судна поступил запрос: «Мы дрейфуем уже 10 дней и хотели бы вернуться на Север, просим предоставить продукты и питьевую воду». Мы предоставили помощь по гуманитарным соображениям», – говорится в сообщении военных.

Сообщается, что КНДР была проинформирована о происшествии по каналам ООН и международной линии связи торговых кораблей, чтобы с северокорейской стороны также смогли посодействовать и спасти свое судно.

Ранее ВМС Южной Кореи обстреляли патрульный катер КНДР.