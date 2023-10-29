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Военные Южной Кореи помогли дрейфующему судну КНДР
Военные Южной Кореи помогли дрейфующему вблизи межкорейской границы судну КНДР, моряки не выразили желания перебежать на Юг, Северную Корею уведомили по международным каналам связи, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По сообщению ведомства, терпящее бедствие судно первым обнаружил патрульный самолет в Японском (Восточном) море примерно в трех километрах к северу от Северной разграничительной линии (NLL), де-факто морской границы между двумя Южной Кореей и КНДР, передает РИА «Новости».
На место был отправлен патрульный корабль Южной Кореи, который увидел сигналы SOS c судна и приблизился, после чего стало понятно, что оно – северокорейское.
«С северокорейского судна поступил запрос: «Мы дрейфуем уже 10 дней и хотели бы вернуться на Север, просим предоставить продукты и питьевую воду». Мы предоставили помощь по гуманитарным соображениям», – говорится в сообщении военных.
Сообщается, что КНДР была проинформирована о происшествии по каналам ООН и международной линии связи торговых кораблей, чтобы с северокорейской стороны также смогли посодействовать и спасти свое судно.
Ранее ВМС Южной Кореи обстреляли патрульный катер КНДР.