  • Новость часаХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
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    Конфликт Киева и Варшавы получил неожиданное объяснение
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    Истребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области
    Средства ПВО перехватили шесть дронов над Орловской и Тульской областями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    7 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    15 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 13:19

    В российской партии «Зеленые» обсудили разработку экологической стратегии

    Члены российской партии «Зеленые» на внеочередном съезде обсудили разработку независимой экологической стратегии

    Tекст: Александра Юдина

    Приоритетным направлением работы российской экологической партии «Зеленые» станет разработка независимой стратегии, сообщил председатель партии Андрей Нагибин.

    Отмечается, что она будет базироваться на принципах научной обоснованности, технологического реализма и соответствия национальным интересам.

    «Существующие сегодня мировые стратегии не отвечают национальным интересам России. К работе над суверенной стратегией мы планируем подключить признанных специалистов, включая Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, экспертов Общественной палаты Российской Федерации, научное сообщество, в том числе из регионов», – отметил Нагибин.

    Также известно, что партия продолжит активную работу по экспертизе федеральных и региональных законопроектов в сфере экологии и выработке собственных законодательных инициатив, а также защите экологических прав граждан.

    Кроме этого, «Зеленые» определили приоритетные регионы для участия в выборах всех уровней в 2024-2025 годах. На съезде свой пост в качестве председателя российских «Зелёных» сохранил Андрей Нагибин.

    27 октября 2023, 19:27
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актриса Наталья Варлей прокомментировала блогеру Вячеславу Манучарову свое высказывание о спецоперации, сказанное на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел».

    По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».

    По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».

    Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».

    Коментарии (25)
    27 октября 2023, 21:52
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе

    NYT: В Саудовской Аравии предупредили США о катастрофических последствиях операции в Газе

    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовские чиновники предупредили США, что вторжение Израиля в сектор Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

    Официальные лица Саудовской Аравии неоднократно обращались к американским представителям, предупреждая об опасности наземной операции Израиля в Газе, утверждают источники газеты The New York Times, передает ТАСС.

    По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, встретившегося в минувшие выходные с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, саудовское руководство надеялось, что операцию в Газе можно избежать «по соображениям стабильности, а также из-за гибели людей», пишет издание.

    Ранее стала известна причина отсрочки вторжения Израиля в Газу.

    Коментарии (24)
    27 октября 2023, 23:58
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль

    ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта

    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщают информационные агентства. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Документ был разработан группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. На рассмотрение ГА ООН проект резолюции внесла Иордания. Резолюцию поддержали свыше 120 стран, включая Россию. 14 стран проголосовали против, 45 воздержались, передает ТАСС.

    Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи, Науру. Среди стран, которые воздержались или не голосовали, были Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия, передает РИА «Новости».

    Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия». По его словам, «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил: «Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня». По его словам, «Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ».

    Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что принятие резолюции – «это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма». Он попросил Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ГА ООН о немедленном перемирии.

    Резолюция осуждает насилие как против палестинских, так и против израильских мирных граждан. В документе говорится о необходимости устойчивого гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению боевых действий, и немедленному «освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену», без предварительных условий.

    В документе говорится, что все стороны конфликта должны выполнять обязательства по гуманитарному праву, включая защиту мирных граждан и гражданских объектов. Также содержится требование немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа.

    Кроме того, указывается на необходимость сформировать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения.

    При этом Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС» к проекту резолюции – поправка не получила необходимого числа голосов (две трети) – ее поддержали 88 стран, против выступили 55, воздержались 23.

    Напомним, на заседании СБ ООН генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ «подвергается удушающей оккупации». Эрдан заявил, что Гутерреш потерял свою мораль и беспристрастность. По его словам, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН. Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН. Управления верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

    Коментарии (47)
    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

    Коментарии (33)
    27 октября 2023, 16:29
    Занимавшегося гиперзвуковой авиацией ученого осудили на 12 лет за госизмену
    Занимавшегося гиперзвуковой авиацией ученого осудили на 12 лет за госизмену
    @ tsagi.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор ученому Анатолию Губанову по статье о государственной измене, сообщили в Московском городском суде в пятницу.

    Губанова приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в суде РИА «Новости». Фабула дела не сообщается, оно проходит под грифом «совершенно секретно». Ученого арестовали в конце 2020 года.

    Губанов – кандидат технических наук, трудился в ЦАГИ имени профессора Жуковского и МФТИ. Он изучал работу авиатехники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, у него более 100 научных работ на русском и английском языках на эту тематику.

    Губанов, по данным электронной библиотеки elibrary.ru, занимался разработкой в международном проекте по созданию гиперзвукового самолета Hexafly-Int.

    Коментарии (32)
    27 октября 2023, 19:54
    Вильнюс стал на треть славянским городом

    Департамент миграции Литвы подсчитал количество иностранцев в Вильнюсе

    Вильнюс стал на треть славянским городом
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Столица Литвы Вильнюс становится славянским городом, согласно данным департамента миграции страны, который предоставил сообщение о численности населения страны.

    По данным ведомства, в настоящее время в столице Литвы проживает 200 тыс. вновь приехавших иностранцев. В городе с полумиллионным населением число литовцев составляет чуть менее двух третей жителей, сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

    Среди приезжих в основном русские, украинцы и белорусы, говорящие на русском языке. Отмечается, что если добавить еще литовское население, говорящее на русском языке, то получится, что «столица Литвы скорее Вильно, чем Вильнюс».

    Коментарии (28)
    27 октября 2023, 18:54
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о волне протестов в стране с требованием провести демобилизацию солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Родственники военнослужащих в ряде областных центров Украины вышли на митинги с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации и количество проведенных солдатами в строю дней, сообщило местное издание «Телеграф», передает РИА «Новости». По их словам, бойцы не проходили ротацию с февраля прошлого года.

    По информации украинских СМИ, подобные акции состоялись в частности в Киеве, Одессе, Полтаве, Днепропетровске, Ивано-Франковске. Новостное агентство «Галка» сообщило о 17 мероприятиях по всей стране.

    Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил об опустошении мобилизационных резервов Украины.

    Коментарии (17)
    27 октября 2023, 15:05
    Лукашенко сказал, где начнется третья мировая

    Лукашенко допустил начало третьей мировой войны из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Лукашенко сказал, где начнется третья мировая
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной может начаться третья мировая война.

    По словам белорусского лидера, третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, если в палестино-израильский конфликт вступят третьи страны, передает РИА «Новости».

    «Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты – положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов», – приводит слова белорусского лидера информагентство БелТА.

    Президент Белоруссии подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, произведенного в тех или иных странах, еще ничего не доказывает, так как идет торговля оружием, и «это плохо, но легально».

    Лукашенко считает, что если США, подтянув в регион ударные авиагруппы и авианосцы, начнут наносить удары со Средиземного моря, последует ответ от других стран, в том числе Ирана. По словам белорусского лидера, «очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия». «Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, – американцы – не знают, во что это выльется», – сказал Лукашенко.

    Ранее Израиль заявил о «третьей мировой войне против радикального ислама».

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 15:14
    СМИ: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине

    Rzeczpospolita: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине

    СМИ: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обнаруженный в машине польского президента Анджея Дуды прибор слежения могли установить на украинской территории, пишут польские СМИ.

    Следы установленного маячка «ведут на Украину», утверждает Rzeczpospolita, передает РИА «Новости».

    По данным издания, устройство нашла не служба государственной охраны, а сотрудники пограничной стражи в аэропорту Катовиц. Расследование же началось еще в конце июня. Последний визит на Украину Дуда проводил 28 июня.

    Эта история с маячком грозит перерасти в новый польско-украинский скандал, указал главред порталов RusBaltic.Ru и Евразия Александр Носович в своем Telegram-канале. По его мнению, польские спецслужбы «слили прессе» данные о том, что след ведет «на восток», и отметили, что машину, где нашли маячок, президентский гараж добавлял к кортежу во время его поездки на Украину.

    Носович указал, что «можно польстить России» предположением, что за этим стоит «всемогущая ФСБ», но в Польше «склоняются к тому, что все куда проще и очевиднее».

    До этого сообщалось, что в машине президента Польши нашли следящий за передвижениями датчик, на этом лимузине ездил не сам глава государства, а его охрана. По словам источников, автомобиль мог проездить с устройством несколько месяцев. Он был в составе президентской колонны во время визита на Украину.

    Коментарии (12)
    27 октября 2023, 16:52
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья

    Президент Молдавии заявила о возможности страны войти в ЕС без Приднестровья

    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Молдавия может стать членом Европейского союза и без Приднестровья, заявила лидер республики Майя Санду.

    По словам президента, идеальный путь для Молдавии – это вступление в Евросоюз целиком, но если этого не произойдет, то есть вариант, по которому «сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Vocea Basarabiei.

    Санду заявила, что приднестровский конфликт «возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим».

    Ранее власти Молдавии заблокировали в стране 20 российских СМИ.

    Коментарии (35)
    27 октября 2023, 19:38
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наименование зоны действий российских миротворцев изменилось на «Карабахский экономический район Азербайджанской Республики».

    Ранее в бюллетенях ведомства зона действия носила название «зона Нагорно-Карабахского конфликта», передает ТАСС.

    В бюллетене за пятницу октября указывается, что для обеспечения безопасности движения по дорогам выставили два постав в районе Ханкенди (Степанакерта).

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

    Коментарии (7)
    27 октября 2023, 14:41
    В Польше выдвинули условие примирения с Украиной

    Премьер Моравецкий выдвинул условие для примирения Польши с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Примирение Польши и Украины возможно только после нахождения останков всех жертв Волынской резни, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщений о нахождении возле деревни Пузники в Тернопольской области Украины общей могилы ее жителей, убитых украинскими националистами.

    «Мы должны закрыть эту болезненную тему в истории двух народов», – передает ТАСС слова Моравецкого.

    По словам польского премьера, властям Украины направлен запрос о проведении эксгумации. По предварительным данным, захоронение было проведено без гробов в несколько слоев, а большинство убитых – женщины

    Напомним, в феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Были атакованы около 100 польских населенных пунктов. Тогда жертвами стали около 100 тыс. человек. События получили название «Волынская резня».

    Ранее болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время футбольного матча.

    Коментарии (9)
    27 октября 2023, 17:48
    Гособвинение запросило для брата вдовы Лужкова 7,5 лет заключения
    Гособвинение запросило для брата вдовы Лужкова 7,5 лет заключения
    @ Красильников Станислав/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прокуратура запросила для брата вдовы бывшего мэра Москвы Сергея Лужкова бизнесмена Виктора Батурина реальный срок заключения по делу о покушении на мошенничество.

    В ходе прений сторон в Симоновском суде Москвы государственное обвинение запросило семь лет и шесть месяцев для обвиняемого, передает ТАСС.

    О задержании Батурина стало известно в июле 2021 года. Отмечается, что дело связано с событиями 2011 года, когда предприниматель судился с собственной сестрой Еленой Батуриной из-за акций «Интеко».

    Это не первое уголовное дело в отношении Батурина. Его задерживали в 2011 году при попытке обналичить поддельный, по мнению следствия, вексель «Интеко» на 10 млн 800 тыс. рублей. Позднее в деле появился новый эпизод на сумму более 5 млрд 600 млн рублей.

    Гагаринский суд Москвы в июле 2013 года приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей. В июле 2021 года Батурина арестовали по новому делу о попытке мошенничества.

    Коментарии (11)
    27 октября 2023, 21:23
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сектор Газа подвергся израильскому нападению со стороны суши, с моря и с воздуха, заявило палестинское движение ХАМАС в пятницу вечером.

    Анклав обстреливается с суши, моря и с воздуха, это свидетельствует о намерениях израильской стороны «совершить новые массовые убийства и преступления», указал ХАМАС, передает ТАСС.

    В пятницу израильские военные сообщили о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.

    Коментарии (15)
    28 октября 2023, 01:26
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

    Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский показал обломки западных ракет, которыми украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру.

    «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

    По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

    Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

    При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

    Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

    На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.

    Коментарии (16)
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    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

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