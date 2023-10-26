Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.9 комментариев
Эксперт рассказал об эффективности комплексов С-400 в связке с самолетом А-50
Эксперт Кнутов: За счет возможностей А-50 С-400 видит самолеты ВСУ на любой высоте
Самолет А-50 дает целеуказание зенитному ракетному комплексу С-400, который за счет этого может поражать украинские самолеты на низкой высоте, сказал газете ВЗГЛЯД полковник Юрий Кнутов. В среду Минобороны РФ сообщило об уничтожении 24 самолетов ВСУ благодаря новым комплексам.
«С-400 не видит украинские самолеты, потому что они летят на низкой высоте. Именно поэтому целеуказание дает А-50. После обнаружения цели С-400 запускает ракету, которая управляется с помощью многофункциональной радиолокационной станции. А дальше, видимо, к управлению ракетой подключается и А-50. Затем, на последнем участке, скорей всего, включается активная головка самонаведения ракеты и цель уничтожается», – рассказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.
В прошлом у А-50 был много «детских болезней», а главной его особенностью было то, что он плохо видел низколетящие машины. Как отметил Кнутов, А-50 прошел модернизацию и теперь засекает украинскую авиацию на любой высоте.
Напомним, о передаче российским войскам новых комплексов, благодаря которым было сбито 24 самолета ВСУ за последние пять дней, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как позже пояснил источник ТАСС в военных кругах, Россия начала применять зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. По словам источника, стрельба С-400 велась на максимальную дальность по целям на высоте примерно 1 км, при этом использовались новые боевые части зенитных управляемых ракет.
Сообщения о потерях Украиной большого количества боевой авиации стали появляться на прошлой неделе. В одной из сводок Минобороны говорилось об уничтожении 12 самолетов противника.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что «сверхдлинная рука» ПВО России истребила две эскадрильи ВСУ.