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Россияне назвали свое любимое число
Опрос: Почти 40% россиян назвали семерку своим любимым числом
Почти 40% россиян назвали семерку любимым числом, на втором месте – цифра «пять», на третьем – «тройка», в топ-5 также вошли восьмерка и девятка, следует из данных исследования холдинга «Ромир» и «Национальной Лотереи».
Авторы исследования уточняют, что 38% россиян назвали любимой цифру «семь», она особенно популярна среди молодежи от 18 до 24 лет (40%) и более зрелого поколения 45-59 лет (45%), передает РИА «Новости».
На втором месте по популярности находится цифра 5 - ее выбрали 32% опрошенных, а на третьем – символично цифра 3 (23%). Кроме них в пятерку любимых россиянами также попали цифры «восемь» и «девять».
При этом женщины, согласно исследованию, чаще мужчин называли семерку любимым числом – об сказали 43% опрошенных дам, а мужчины не смогли определиться, отдав равное количество голосов цифрам «семь» и «пять» – по 31%.
Авторы исследования также добавили, что жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще других указывали любимым числом «семь» (48%), а вот жители Уральского и Приволжского округов не согласны с общей статистикой, большинство назвали «пять» в качестве любимого числа (35% и 39% соответственно).
«Любимые числа россиян оказались очень символичными. Семерка у многих ассоциируется с удачей, как и тройка. Стоит хотя бы вспомнить сочетание этих цифр в «Пиковой даме». Да и вообще, это просто красивые цифры. Поэтому не удивительно, как наши соотечественники подсознательно делают свой цифровой выбор», – прокомментировала итоги исследования исполнительный директор исследовательского холдинга «Ромир» Инна Караева.
Исследование проводилось с 10 по 13 июля на базе «Единой панели данных» «Ромир» (Romir Consumer Scan Panel), в нем приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.