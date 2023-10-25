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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
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    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    СМИ: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
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    Мнения
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    6 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    3 комментария
    25 октября 2023, 08:34

    В США восхитились пресс-подходом Путина в Китае

    Экс-агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в Китае

    В США восхитились пресс-подходом Путина в Китае
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн положительно отозвался о выступлении российского лидера Владимира Путина на пресс-конференции в Китае.

    «Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», – сказал Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт назвал речь президента России содержательной, отметив при этом, что такую манеру можно считать типичной для Путина, передает РИА «Новости».

    Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Китай на прошлой неделе, президент России среди прочего заявил, что на Украине начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем.

    В среду президент выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он заявил в том числе, что кураторы внешней политики киевского режима начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем. Кроме того, глава государства сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    25 октября 2023, 21:46
    Путин рассказал о целях разжигания Западом исламофобии, антисемитизма и русофобии
    Путин рассказал о целях разжигания Западом исламофобии, антисемитизма и русофобии
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию, заявил президент России Владимир Путин.

    «На Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства, и чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран, расколоть мировое большинство, пускают в ход все те же средства: исламофобию, антисемитизм, русофобию», – сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями основных религиозных конфессий России, передает ТАСС.

    Путин также заявил, что некоторые силы в мире давно пытаются стравливать мусульман и иудеев, шиитов и суннитов, православных и католиков. «Мусульман натравливают на иудеев, призывают к войне с неверными, шиитов сталкивают с суннитами, православных – с католиками, в Европе закрывают глаза на кощунство и вандализм в отношении мусульманских святынь, в ряде стран уже в открытую, на официальном уровне прославляют нацистских преступников и антисемитов, на чьих руках кровь жертв Холокоста», – сказал он.

    Российский лидер отметил попытки ослабить и расколоть российское общество. По его словам, некоторые западные силы, «дирижируя конфликтом на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя национализм, религиозную нетерпимость», преследуют враждебные цели в отношении России. «Им нужно, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире были прямо или косвенно связаны так или иначе с Россией или точнее – били бы по России, по нашему обществу», – заявил Путин.

    «Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество, поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме», – отметил президент.

    Президент считает, что в основе государственности России лежит межнациональное и межконфессиональное согласие, а «все другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую». Он подчеркнул, что россияне разных конфессий – один народ, на котором лежит ответственность за благополучие и безопасность страны.

    «Знаю, что для всех нас – пастырей, духовных лидеров, христиан, мусульман, буддистов, последователей иудаизма – такое согласие, единство нашего общества – это безусловная ценность», – сказал Путин. «Мы один народ, у нас одна Родина, и все мы несем общую ответственность за ее благополучие и безопасность», – добавил он.

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    25 октября 2023, 19:40
    Путин поинтересовался у министра причинами роста цен на курятину
    Путин поинтересовался у министра причинами роста цен на курятину
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин спросил на заседании кабмина о причинах роста цен на мясо птицы и потребовал от правительства оперативной реакции.

    «А что курятина так подорожала? [Цена на] мясо птицы у нас с начала года выросла больше чем на 27%», – обратился Путин к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

    Руководитель ведомства рассказал о принимаемых мерах, уточнив, что и производители мяса птицы, «чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину».

    «Они-то ладно, они бизнесом занимаются, а правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе и закупку по импорту у ближайших наших соседей из Белоруссии, того же Казахстана. Правда ведь», – сказал Путин.

    Ранее Путин в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях.

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    25 октября 2023, 11:20
    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности

    Рябков: Россия получила от США предложения по стратегической стабильности

    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper, Москва занимается их изучением, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что анализ предложений США осуществляется в межведомственном формате. Он отметил, что элементов новизны в предложениях нет, это сведенная воедино «известная позиция», передает ТАСС.

    «Мы в спокойном ключе это изучаем и в должный момент американцам ответим», – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    При этом Рябков отметил, что считать это каким-то возобновлением диалога между Россией и США нельзя. По его словам, американская сторона предлагает поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, при этом делать это Вашингтон хочет «в отрыве от всего происходящего». Россия к такому не готова, подчеркнул Рябков.

    Он отметил, что без изменений глубоко фундаментального враждебного курса в отношении России со стороны США возвращение к диалогу по стратстабильности, включая тематику СНВ, просто невозможно.

    Между тем в среду Совет Федерации единогласно одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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    25 октября 2023, 21:32
    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса

    Республиканец Джонсон избран спикером Палаты представителей Конгресса США

    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Законодатель Майк Джонсон, представляющий партию республиканцев от штата Луизиана, избран спикером Палаты представителей Конгресса США.

    При голосовании он получил более 220 голосов, что достаточно для победы, передает ТАСС.

    Большинство республиканцев по итогам прошедшего закрытого голосования поддержало выдвижение конгрессмена Джонсона на должность спикера Палаты представителей.

    Отметим, что этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Джонсон имеет самую низкую оценку в рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine.

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    26 октября 2023, 22:03
    Путин назвал сроки вывода на орбиту российской космической станции

    Путин: Первый модуль РОС может быть выведен на орбиту в 2027 году

    Путин назвал сроки вывода на орбиту российской космической станции
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в ближайшие несколько лет.

    «Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а вся станция. Один из этих сегментов мы сегодня смотрели. В 2027-м первый сегмент должен быть выведен на орбиту», – сказал Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, пилотируемая космонавтика является важным аспектом для эффективного развития космоса и космических услуг. «Делать все надо своевременно. Если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, а значит, и технологические, технические, может возникнуть разрыв в пилотируемой космонавтике», – отметил Путин.

    Ранее Путин рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект.

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    25 октября 2023, 21:57
    Байден уведомил Иран о готовности США ответить на атаки по базам США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран должен быть готов к тому, что США ответят, если нападения на американские войска на Ближнем Востоке продолжатся, заявил президент США Джо Байден.

    Также американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе сказал, что на недавней встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил вопрос отсрочки наземной операции в Газе. Это необходимо для освобождения заложников, сказал Байден, передает ТАСС.

    По словам Байдена, он указал Нетаньяху, «что если представляется возможным безопасным образом освободить их, то это должно быть сделано». Но он подчеркнул, что не требовал этого.

    Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден опасается, что наземная операция Израиля в секторе Газа не уничтожит ХАМАС, но принесет множество жертв.

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    27 октября 2023, 10:54
    Американский профессор назвал территории, которые потеряет Украина

    Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.

    Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».

    Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

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    26 октября 2023, 21:43
    Глава Роскосмоса доложил Путину о причинах аварии «Луны-25»
    Глава Роскосмоса доложил Путину о причинах аварии «Луны-25»
    @ А. Белый/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о причинах аварии станции «Луна-25», об этом глава государства сообщил в ходе встречи с молодыми учеными ракетно-космической отрасли в подмосковном Королеве.

    Отвечая одному из участников беседы на жалобы об излишней забюрокраченности в ракетно-космической отрасли, Путин отметил, что даже при избыточных требованиях происходят такие сбои, как с «Луной-25», передает ТАСС.

    «Поэтому, видимо, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляют нас от подобных инцидентов», – сказал президент.

    Путин добавил, что глава Роскосмоса уже доложил ему о причинах ЧП с «Луной-25». «Это все произошло, несмотря на это регулирование», – заключил российский лидер.

    В августе Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны. НАСА показало кратер в месте падения станции. В сентябре глава Роскосмоса рассказал, что стало причиной происшествия.

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    25 октября 2023, 08:46
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал досадным вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году, о котором рассказал в интервью СМИ бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Дэвидсон в эфире Fox Business прокомментировал заявление Шредера, прозвучавшее в интервью Berliner Zeitung, о том, что Соединенные Штаты не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. Шредер говорил, что украинцам пришлось обсуждать все связанные с переговорами вопросы с представителями США, однако в итоге «ничего не произошло». «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – рассказывал экс-канцлер Германии.

    «Это досадно», – заявил Дэвидсон, отметив, что мирные переговоры должен вести сам Киев, а не Вашингтон.

    Конгрессмен считает, что США не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну вопреки желанию многих в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что ей не позволили США.

    Коментарии (8)
    25 октября 2023, 12:29
    В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем

    Претендент на пост президента США Рамасвами предложил часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем

    В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне нужно как можно скорее уладить украинский вопрос таким способом, при котором русскоговорящие регионы перешли бы в состав России, сказал претендент на выдвижение кандидатом в президенты страны от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Вашингтон, участвуя в ситуации на Украине «в военной сфере», сближает Москву и Пекин, США не нужно автоматически считать, что «Украина – это добро», сказал Рамасвами, передает ТАСС.

    В этой стране запретили 11 оппозиционных партий, телевизионные СМИ объединили в одну государственную структуру, а украинские власти «скрыто угрожали США не проводить выборы в этом году». Так Киев пытался истребовать с Вашингтона больше денег, указал политик.

    При этом президент Украины Владимир Зеленский «восхвалял нацистов», отметил Рамасвами.

    Необходимо предпринять шаги на «разумном пути к миру», принять обязательства в том, что Украина не вступит в НАТО. Эти договоренности также должны «заморозить линии контроля» там, где они сейчас, они должны обеспечить «передачу этих русскоговорящих регионов России».

    При этом это должно быть сделано «не бесплатно», России для этого нужно выйти из «военного союза с Китаем», это также можно использовать для того, чтобы прекратить «российское военное присутствие в Западном полушарии», считает Рамасвами.

    Союз Китая и России является «крупнейшей угрозой» для существования США, и российская сторона якобы «превосходит» США по ядерному потенциалу и по потенциалу в сфере гиперзвуковых ракет, заявил он.

    Китай же превосходит Соединенные Штаты по потенциалу на море, а современный уровень жизни в Америке зависит от экономики КНР, указал политик.

    Если называть всех врагами, и включать Россию в этот список, то это подталкивает ее к тому, что она «действует как враг», и США делают именно это. Это делается вместо того, чтобы идти в направлении трехстороннего миропорядка с США, Россией и Китаем, а не двустороннего, который выгоден Китаю при наличии России «в его лагере».

    США погрязли в украинском конфликте, киевский режим уже получил от Вашингтона гигантский объем артиллерийских боеприпасов, отметил Рамасвами.

    Ранее Рамасвами заявлял, что выход США из НАТО – разумная идея, также нужно пересмотреть членство США в ООН.

    Коментарии (33)
    26 октября 2023, 22:23
    Путин рассказал, как появился космодром Восточный

    Владимир Путин: Это же я придумал космодром Восточный

    Путин рассказал, как появился космодром Восточный
    @ Роскосмос Медиa/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли рассказал, что в начале 2000-х годов настоял на том, что у России должен быть свой гражданский космодром и впоследствии лично выбирал место для строительства Восточного.

    «Это же я придумал космодром Восточный. И, соответственно, город [там] возник тоже. Я без всякого преувеличения говорю», – сказал российский лидер в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

    «Потому что вот в какой-то момент времени не было денег у страны вообще, это начало 2000-х годов, когда я сказал, что у России должен быть свой космодром, настоящий гражданский космодром, все посчитали, что это шутка, но потом мы все-таки начали этим заниматься», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что изначально Роскосмос предложил для строительства космодрома площадку на берегу Тихого океана, где-то в районе Владивостока, передает ТАСС.

    «Уже там проектные работы начались, потом все-таки опять пришли коллеги, сказали, что посмотрели, как на мысе Канаверал (штат Флорида, США) пуски идут – погодные условия на берегу океана очень плохие, надо смещаться на территорию. Поехали на территорию, – рассказал президент. – Вот чтобы было понятно, я лично выбирал это место, просто в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром».

    Коментарии (15)
    26 октября 2023, 13:30
    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине

    Ряд сенаторов-республиканцев в США представили проект, позволяющий «передать миллиарды» Израилю

    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине
    @ Cliff Owen/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд американских сенаторов-республиканцев представил законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить «передать «миллиарды» долларов Тель-Авиву, а не Киеву, сообщает издание Wall Street Journal.

    Согласно информации американского издания, «передача миллиардов» долларов Израилю, а не Украине лишний раз подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается гораздо более крупное предложение администрации президента США Джо Байдена на сумму 106 млрд долларов, призванное увеличить финансирование Киева, передает РИА «Новости».

    Как отметил сенатор-республиканец от штата Канзас Роджер Маршалл, любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов в Украину.

    При этом за разделение финансирования выступили в том числе сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.

    В статье подчеркивается, что такое разделение предотвратит «застревание» помощи Израилю в Палате представителей США, где число республиканцев, выступающих против финансирования Киева, растет и уже составляет более половины партийцев.

    Напомним, Байден направил в Конгресс страны запрос на сумму около 106 млрд долларов. Предлагается выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы»; 798 млн долларов – на помощь Киеву по линии ВВС США; 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация США запросила 14,3 млрд долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему США трудно найти 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

    Коментарии (10)
    26 октября 2023, 04:36
    Маск назвал сторонников помощи Украине в Вашингтоне «дураками»

    Американский миллиардер Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками»

    Маск назвал сторонников помощи Украине в Вашингтоне «дураками»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Американский миллиардер Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего Вашингтон за предоставление помощи Украине.

    Сакс напомнил в сообщении в соцсети X, что в прошлом году Вашингтон выделил Киеву 100 млрд долларов, утверждая, что это поможет провести успешное контрнаступление. В результате линия фронта почти не изменилась, передает РИА «Новости».

    Сакс отметил, что теперь в округе Колумбия утверждают, что сделать это позволят еще 60 млрд долларов. Он отметил, что поверить в это может только «дурак».

    Маск написал под сообщением Сакса: «Там полно дураков».

    Накануне спикером Палаты представителей Конгресса США избрали республиканца Майка Джонсона. Ранее республиканцы заявили об «антиукраинской» позиции Джонсона.

    Коментарии (3)
    25 октября 2023, 21:52
    Путин похвалил министра и губернатора за прямое включение из курятника
    Путин похвалил министра и губернатора за прямое включение из курятника
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин похвалил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева за прямое включение из подмосковного курятника во время совещания главы государства с членами кабинета министров.

    Патрушев и Воробьев доложили о начале работы селекционного центра по выведению кур в Московской области. Воробьев сообщил, что они находятся в центре производственного процесса, в этот момент до президента и участников совещания доносилось громкое кудахтанье, передает ТАСС.

    «Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, – это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством», – сказал Путин.

    Ранее Путин спросил на заседании кабмина о причинах роста цен на мясо птицы и потребовал от правительства оперативной реакции.

    Коментарии (8)
    26 октября 2023, 21:52
    Кирби: Вашингтон не ведет переговоры по обмену Уилана и Гершковича
    Кирби: Вашингтон не ведет переговоры по обмену Уилана и Гершковича
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

    Он отметил, что ему нечего сказать об этом возможном процессе, несмотря на «активные усилия» со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Столичный суд арестовал журналиста в конце марта.

    Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Защита считает, что гражданин США стал жертвой провокации. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Сообщалось, что американская сторона ранее сделала «серьезное предложение» российской по обмену Уилана.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

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