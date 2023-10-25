Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
В США восхитились пресс-подходом Путина в Китае
Экс-агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в Китае
Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн положительно отозвался о выступлении российского лидера Владимира Путина на пресс-конференции в Китае.
«Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», – сказал Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Эксперт назвал речь президента России содержательной, отметив при этом, что такую манеру можно считать типичной для Путина, передает РИА «Новости».
Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Китай на прошлой неделе, президент России среди прочего заявил, что на Украине начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем.
В среду президент выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он заявил в том числе, что кураторы внешней политики киевского режима начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем. Кроме того, глава государства сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».