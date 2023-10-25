Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
Стало известно о подготовке Киевом информационной провокации против России
Марочко: Киев снял фейк с обстрелом домов в Купянске, чтобы обвинить Россию
Киев готовит информационную провокацию на купянском направлении для дискредитации ВС РФ, для этого было снято фейковое видео с обстрелом из танка жилых домов, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на купянском направлении вооруженные формирования Украины готовят информационную провокацию по дискредитации ВС России, в Купянске отмечена работа украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), передает РИА «Новости».
Марочко рассказал, что 23 октября, украинский танк произвел целенаправленный обстрел трех жилых домов по улице Оливино, при этом огонь велся с северо-западного направления, предположительно с района школы-интерната, где базируются украинские боевики.
«Результаты нанесения ударов по гражданской инфраструктуре фиксировались как при помощи видеокамер, так и квадрокоптеров. Данный видеоряд предположительно будет использован для дискредитации ВС РФ и военно-политического руководства нашей страны», – пояснил Марочко.
Напомним, во вторник в Минобороны сообщали, что на Купянском направлении общие потери вооруженных сил Украины составили до двух рот, также ВСУ потеряли два БТР М113, боевую бронированную машину «Козак», пикап и пункт боепитания.