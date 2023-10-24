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Вышла новая серия документального фильма «Личный враг короля»
Вышла новая серия документального фильма «Личный враг короля» о британском проекте EXPOSE Network
Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обнародовал шестую серию документального фильма «Личный враг короля» о британском проекте EXPOSE Network, призванного бороться с «кремлевской дезинформацией» и развивать СМИ. Проектом занимается подразделение Форин-офиса CDMD.
Вместе с финансированием информационного контента по тем же схемам осуществлялось спонсирование радикальных оппозиционеров и экстремистов.
EXPOSE действует по заказу правительства Британии с 2018 года, когда премьер-министр Тереза Мэй поставила цель создать транснациональную сеть с хабом в Лондоне для мониторинга и «подсушивания» всех информационных каналов с дальнейшими вбросами нужного контента.
На эти цели на старте было выделено 10 млн фунтов стерлингов (около 77 млн руб.). Чтобы содержать проект EXPOSE, страны-участницы из ЕС и НАТО увеличили собственные бюджеты на стратегические коммуникации в 13 раз.
Реализация проекта EXPOSE Network была поручена двум консорциумам. Один из них возглавляется ZINC Network. К 2018 году компания накопила большой опыт реализации проектов для Форин-офиса и Государственного департамента Британии.
В частности, по заказу FCO ZINC занимался «отслеживанием и противодействием дезинформационной деятельности Кремля», а также проводил «сетевые кампании» по борьбе с распространением сообщений «на некоторых из самых сложных территорий мира, включая Ирак, Сомали и «оккупированные части» Украины (имеются в виду Крым и другие освобожденные области Украины)». ZINC управлял многозадачными контрактами с правительствами, включая контракт на 15 фунтов стерлингов млн в год (около 1,2 млрд рублей) с МВД Британии и контракт с ООН в Сомали на сумму 8 млн фунтов стерлингов (616 млн рублей) в год в течение пяти лет.
Информационные боевые действия EXPOSE вел на всей европейской части Восточного полушария, затронув страны Балтии, Западные Балканы, «Вышеградскую четверку» (Чехию, Венгрию, Польшу и Словакию), Молдову, Грузию, Белоруссию, Украину и другие государства.
В России и Центральной Азии в рамках проекта EXPOSE была создана сеть ютуберов, медийных оппозиционеров, гражданских активистов, которые должны подхватывать волну британской пропаганды. Механизмы взаимодействия с ними были четко отработаны: финансирование, юридическая поддержка, безопасность и конфиденциальность гарантировали. По схемам, разработанным спецслужбами Англии, вместе с информационной деятельностью шло спонсирование экстремизма и госизмены.
«EXPOSE Network был запущен в интересах Соединенного Королевства для создания информационного концлагеря, который должен уничтожать любую информацию, способную отражать реальное положение дел в сильной, стабильной, суверенной России. Взамен правды участники международного проекта должны были подтасовывать факты, искажать историю, использовать двойные стандарты и тотальную цензуру», – сказал сам Луговой.