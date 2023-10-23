В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.3 комментария
Редактора «Радио Свобода» Курмашеву арестовали
Редактора радиостанции «Радио Свобода*» (иноагент) Алсу Курмашева арестована по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов, соответствующее решение вынес Советский райсуд Казани.
Курмашеву арестовали на месяц и 17 суток, до 5 декабря 2023 года, передает ТАСС.
Напомним, Курмашеву задержали за неисполнение обязанностей по предоставлению документов, необходимых для включения в список иноагентов. Также следствие считает, что редактор совершала сбор военной и военно-технической информации о России, которые при передаче иностранным источникам могут быть использованы против безопасности страны.
Адвокат журналистки Эдгар Матевосян на прошлом судебном заседании сообщал, что Курмашева не считает себя виновной.
Согласно документам суда, Курмашева – российская и американская гражданка, у нее двое детей 2008 и 2011 годов рождения. Фактически она проживает в Праге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Курмашевой, отмечал, что российские власти не ведут кампании по преследованию американских граждан.
В 2022 году «Радио Свобода* » было заблокировано в России из-за систематического распространения фейков о СВО.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента