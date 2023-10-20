Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.2 комментария
Песков: В России нет преследования граждан США
Российское руководство не занимается преследованием американских граждан, но против нарушителей принимаются меры, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя о ситуации с редактором «Радио Свобода*» (иноагент) Алсу Курмашевой.
В России нет кампании по преследованию американских граждан, есть американские граждане, которые нарушают закон, в отношении них принимаются законные меры, сказал Песков, передает ТАСС.
«Другой какой-то кампании нет, и говорить об этом, мы считаем, неуместно», – подчеркнул он.
Представитель Кремля добавил, что не в курсе ситуации с Курмашевой.
Ранее Курмашеву задержали в Казани, ей вменяется статья «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».
Согласно версии следствия, Курмашева занималась написанием материалов по указанию иностранных заказчиков, она является автором «дискредитирующих Россию» статей. Следствие полагает, что журналистка также собирала военную информацию, включая списки мобилизованных преподавателей вузов.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента