Омский вуз решил заняться подготовкой кадров для импортозамещения в машиностроительной отрасли

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, упор будет сделан на подготовке кадров, которые могут проектировать, разрабатывать и изготавливать станки специального назначения, средства технологического оснащения и инструменты, передает ТАСС. Там добавили, что с января 2024 года начнут формировать материально-техническую базу, открывать новые учебные пространства, отправлять преподавателей на повышение квалификации и профессиональную переподготовку, стажировки, разрабатывать новые основные образовательные программы, непосредственно с 1 сентября начнутся занятия в инженерной школе.

Для этого вуз подал заявку на участие в конкурсе Минобрнауки России «Передовые инженерные школы».

В пресс-службе добавили, что вне зависимости от того, победит ОмГТУ в конкурсе или нет, вуз поддерживать заявленное направление, оно включено в программу развития вуза до 2030 года. Уже в 2024 году планируется начать обучение более 50 человек. В 2025 году к группам специалитета и магистратуры по станкоинструментальному направлению добавится еще по одной группе по технологическому треку, в 2026 году – магистратура по автоматизации.

В ОмГТУ отметили, что отсутствие в России производства критически важных комплектующих для создания серийного производства станков и инструментов не позволяет в полной мере удовлетворить потребности машиностроительной отрасли в высокотехнологичном оборудовании. В первую очередь замены требуют установки, больше половины которых эксплуатируются уже 25-30 лет. Так, у станкостроителей наукоемкого и высокотехнологичного оборудования со сроком эксплуатации до пяти лет всего 4-7%, на отдельных производствах – 9%.

«Безусловно, сейчас большая проблема в кадрах. Так, например, компания «Станкомашстрой» планирует расширять свое производство в несколько раз, но специалистов-конструкторов, технологов им не хватает. Эти компетенции практически утрачены, большинство компаний сейчас занимается в основном сборкой узлов, а не проектированием новых изделий. Эту проблему мы и хотим решить», – рассказали в ОмГТУ.

Индустриальными партнерами школы станут Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн «Уралвагонзавод», Омсктрансмаш, НПО «Контур», «Газпром нефть», Производственное объединение «Инсистенс», СТМ-Маркет, «Митар-Мет», Омский региональный бизнес-инкубатор, с которыми запланировано выполнение более 15 перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ранее уральские ученые создали импортозамещающую коммунальную городскую технику.