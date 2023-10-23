Азаров: Электроэнергии на всех украинцев зимой не хватит

Азаров: Киев не готов к зиме, заготовил в три раза меньше угля, чем необходимо

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы, передает РИА «Новости». Азаров добавил, что угля заготовлено примерно в три-четыре раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит.

По данным экс-премьера, при потребности энергетической системы Украины в энергетическом угле примерно в 1,8-3 млн тонн, заготовлено около 700 тыс. тонн.

Азаров отметил, что в том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме и не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас на Украине.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные системы отопления, закупив генераторы.