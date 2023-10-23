В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.2 комментария
Автомобилистам в России разрешили устанавливать квадратные номера
Росстандарт внес поправки в ГОСТ, разрешающие установку нестандартных номеров на бампер
Росстандарт внес изменения в ГОСТ, согласно которым автомобилистам разрешено устанавливать спереди так называемые квадратные номера, ГИБДД направила в региональные управления разъяснения, чтобы водителей не привлекали за нестандартные госзнаки.
Установка «нестандартных» госрегзнаков была разрешены только сзади, власти выступали против смягчения правил. После публикации статьи в СМИ власти сочли просьбу автомобилистов актуальной, и была изменена нормативная документация, пишет «Коммерсант».
Ранее представители Российской автомобильной ассоциации (РАФ), обратились в Росстандарт с просьбой разрешить устанавливать квадратные номера в передней части автомобиля. Отмечалось, что стандартный прямоугольный номер на некоторых японских внедорожниках приходится крепить сбоку, что может травмировать пешеходов, также он перекрывает датчики парктроника, некоторые световые приборы и вентиляцию двигателя.
Напомним, владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей получили возможность ставить такие госрегзнаки в штатные заводские крепления только сзади, за установку спереди полагался штраф в 500 рублей.