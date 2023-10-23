«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.3 комментария
В Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
ВСУ заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области
Складское помещение объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе Одесской области на Украине повреждено минувшей ночью, говорится в официальном сообщении ВСУ.
Отмечается, что в здании повреждена крыша. Возник пожар, который был потушен, передает РИА «Новости» сообщение украинских вооруженных сил.
В ночь на понедельник воздушная тревога действовала в Одесской, Сумской и Черниговской областях Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.
12 октября также сообщалось о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области.