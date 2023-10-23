В Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

ВСУ заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области

Tекст: Ольга Никитина

Отмечается, что в здании повреждена крыша. Возник пожар, который был потушен, передает РИА «Новости» сообщение украинских вооруженных сил.

В ночь на понедельник воздушная тревога действовала в Одесской, Сумской и Черниговской областях Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.

12 октября также сообщалось о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области.