Во Франции трех школьников обвинили в подготовке нападения на посольство Израиля

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Le Parisien, лидером группы был 15-летний Малик. Отмечается, что вместе с 16-летним выходцем из Урус-Мартана они «терроризировали учеников и преподавателей» своего колледжа в коммуне Тур в центральной Франции, и грозились расстрелять всех из автомата и уехать в Сирию. Также, согласно материалам следствия, они разделяли идеи террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ), передает ТАСС.

По данным издания, после жалобы директора колледжа в полицию, а также после взрывов в парке самодельными взрывными устройствами полицейские приехали к Малику домой с обыском. В ходе обысков были обнаружен телефон, через который Малик переписывался с радикально настроенными людьми, в том числе несовершеннолетними, включая одного из задержанных по делу об убийстве в 2020 году преподавателя Самюэля Пати. Среди его контактов также был и 16-летний бельгиец, который убедил его в необходимости напасть на посольство Израиля в коммуне Бельгии Юкль.

В частности, молодые люди хотели убить охраняющих дипмиссию полицейских, а затем завезти в посольство грузовик со взрывчаткой, и подорвать его. На роль водителя-смертника назначили 16-летнего чеченца, который позже на допросе рассказал, что воспринимал все как шутку и не собирался воплощать идею в жизнь. Отход террористической группы и последующее бегство на Кавказ должен был обеспечить другой 16-летний школьник из Ингушетии, проживающий в Нанте на западе Франции.

Малик и его 16-летний сверстник из Чечни были временно заключены под стражу. Готовивший побег ингуш был задержан 6 сентября по возвращении с каникул из России. У школьника из Ингушетии обнаружили серьезные проблемы с психикой и у него была диагностирована шизофрения.В его отношении была избрана мера ограничения свободы в виде судебного контроля.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, который собирался напасть на человека возле синагоги в коммуне Канн.