На Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 550 военных

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении российские военные отразили две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой украинских бригад в районах Богдановки и Клещеевки ДНР.

Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВС России поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Сладкого, Угледара, Новодонецкого ДНР и Малиновки Запорожской области.

В Минобороны уточнили, что потери Украины составили до 105 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и установка РСЗО «Град», также российская армия уничтожила склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны в районах Воскресенки и Карла-Маркса ДНР.

Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военнослужащие отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии ЛНР.

В пресс-службе подчеркнули, что ВС РФ поразили до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля и уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Огурцово Харьковской области и станцию радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.

Минобороны сообщило, что на Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ у села Червоная Диброва ЛНР, также ВС РФ поразили 15-й полк нацгвардии в районах Ямполовки, Торского, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества. В ведомстве отметили, что российская армия уничтожила более 30 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли удар противотанковым ракетным комплексом по пехотинцам ВСУ в районе Клещеевки.