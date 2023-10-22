Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.7 комментариев
Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыли
Инфоцентр: Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыто, сообщил информационный центр по ситуации на подходах к мосту.
Как говорится в сообщении, движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто, в минтрансе Крыма сообщили, что приостановка движения связана с ремонтными работами, передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Марат Хуснулин сообщил о завершении восстановительных работ на Крымском мосту и полном возобновлении автомобильного движения по переправе.