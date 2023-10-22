Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.7 комментариев
ВСУ потеряли до 140 бойцов на южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 140 бойцов на южнодонецком направлении
Вооруженные силы России нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, в результате противник потерял до 140 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Офицер сообщил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией ВС России были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, в результате чего противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля, передает ТАСС.
В Минобороны также рассказали, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии были сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого. Кроме того, огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял шесть минометных расчетов, добавил Чехов.
Напомним, в пятницу российские войска провели групповые удары по подразделениям украинских националистов и наемников.