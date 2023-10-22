Минобороны: ВСУ потеряли до 140 бойцов на южнодонецком направлении

Tекст: Антон Никитин

Офицер сообщил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией ВС России были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, в результате чего противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля, передает ТАСС.

В Минобороны также рассказали, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии были сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого. Кроме того, огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял шесть минометных расчетов, добавил Чехов.

Напомним, в пятницу российские войска провели групповые удары по подразделениям украинских националистов и наемников.