Tекст: Алексей Дегтярев

Удары в последнюю неделю также наносились по местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Ударами уничтожены склад хранения беспилотных катеров, цеха производству взрывчатки, линия сборки оперативно-тактических ракет, подразделения нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим), подразделения иностранных инструкторов и наемников.

На Донецком направлении «Южная» группировка поразила 28-ю, 56-ю, 67-ю и 93-ю механизированные бригады ВСУ у поселков Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка в ДНР. Отражены 25 атак украинских военных. Украинская сторона потеряла на этом направлении за неделю свыше 2065 человек, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 28 орудий полевой артиллерии. Авиация и ракетные войска поразили пять складов с боеприпасами и военной техникой.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила 61 контратаку ВСУ. Авиация и артиллерия поразила живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки, Ивановки, Тимковки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР). На этом направлении за неделю ВСУ потеряли более 995 человек, 10 танков, 27 боевых бронированных машин и 18 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила 18 атак украинских штурмовиков 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады спецназа. На этом направлении украинская сторона за неделю потеряла свыше 940 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину и пять орудий.

На Южно-Донецком направлении Российская армия заняла более выгодные рубежи и позиции, отразила две атаки штурмовиков 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны у Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВСУ потеряли за неделю на этом направлении более 1010 человек, девять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и машину РСЗО.

На Запорожском направлении отражены 10 атак украинских военных у Вербового и Работина в Запорожской области. ВСУ потеряли за этот период свыше 475 человек, 11 танков, 22 боевые бронированные машины и 14 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении пресечены попытки 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. Украинская сторона за неделю потеряла там до 345 человек, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок.