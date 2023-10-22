В Госдуме отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов

Депутат Нилов: Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов только на словах или на бумаге

Tекст: Антон Никитин

Парламентарий выразил уверенность в беседе с РИА Новости РИА «Новости», что «запретить они (власти Латвии, – прим. ВЗГЛЯД), может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге». Нилов подчеркнул, что для реализации этой бредовой идеи властям Латвии еще придется объявить войну России. «Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», – сыронизировал депутат Госдумы от Петербурга.

Напомним, в пятницу президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю, если «причастность» Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией «будет доказана».