Патриотическая сессия «Бессмертного полка» России прошла в Пятигорске

С приветственным словом к участникам сессии выступили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Евгений Ткачев.

«Мы все за правду, а правда у нас одна – это наша страна, наши идеалы, наш Президент. И другого – нам не надо. Это и есть воля нашего народа», – заявил Владимиров.

В свою очередь Евгений Ткачев отметил, что часто спрашивают, что такое патриотизм: «А патриотизм – это не что, а кто. Это все вы. Желаю всем нам успехов и Победы».

В ответном слове сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» России, председатель координационного совета Ассоциации ветеранов специальной военной операции, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров поблагодарил губернатора Ставропольского края за поддержку общественных организаций патриотической направленности и вручил Владимиру Владимирову благодарственное письмо «Бессмертного полка» России.

Как противостоять информационной войне, развязанной против России, как распознать фейки и бороться с ложью, распространяемой о нашей стране западными средствами массовой информации, поделился заместитель директора ГТРК «Ставрополье» Денис Князев.

Борьба за умы, сердца и души молодого поколения России стала приоритетной темой в выступлениях участников специальной военной операции – заместителя атамана Горячеводской казачьей общины и депутата Пятигорской городской Думы Сергея Згирко и председателя Кузбасского союза ветеранов СВО Алексея Савина.

«Мы одна из немногих стран, сохранивших нормальные человеческие принципы. Мы обязаны сохранить историю о подвигах наших ребят, которые сейчас воюют за то, чтобы Россия осталась Россией», – эти слова Алексея Савина присутствующие встретили аплодисментами.

Деятельности регионального отделения «Бессмертного полка» России в Чечне был посвящен доклад активиста движения Ибрагима Ганаева. Он рассказал о таком востребованном среди молодежи формате как встречи с Героями России и героями Чеченской Республики.

О проектах регионального отделения Бессмертного полка России в Ингушетии рассказали руководитель регионального штаба Движения Ибрагим Барахоев и активист отделения Мадина Богатырева. Особое впечатление на Мадину произвел показ участникам сессии документального фильма «Битва за Кавказ: несломленный хребет», напомнившей ей о своем отце. Когда ему было 11 лет, он помог обезвредить под Малгобеком немецкого радиста. Незаконно репрессированный в 1944 году, он оказался единственным из 11 братьев, который выжил. Но не озлобился, и тот факт, что сейчас четверо его внуков являются участниками СВО, говорит о том, что он – настоящий патриот России.

С большим вниманием участники и гости патриотической сессии выслушали выступления о реализации проектов, в том числе с участием грантовой поддержки, региональными отделениями движения России в Северо-Кавказском федеральном округе: «Дорогами освободителей» и «Оборванный мир» в Карачаево-Черкесской Республике, «Война и мир в истории одной дивизии» в Кабардино-Балкарской Республике, «Героический дневник Ставрополья» в Ставропольском крае, патриотических акциях поискового отряда «Кавказ» из Республики Дагестан.

Новым федеральным проектам движения, таким как «Наследники блокадного Ленинграда», посвященный 80-летию полного снятия блокады, «Наш Лановой: гражданин и патриот», приуроченный к 90-летию со дня рождения Сопредседателя Центрального штаба «Бессмертного полка» России, народного артиста СССР и Героя Труда Российской Федерации Василия Семеновича Ланового было посвящено выступление руководителя Исполкома Бессмертного полка России Натальи Шадриной.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы память о наших героях – участниках Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции, погибших при исполнении своего воинского долга, навсегда осталась в наших сердцах!» – подчеркнула Наталья Владимировна.

В завершении сессии лауреат международных конкурсов, голос «Бессмертного полка» России Михаил Гаврилов провел мастер-класс по организации патриотических мероприятий «Творческая составляющая в приближении Победы», по окончании которого активисты Бессмертного полка России приняли участие в записи песни композитора Яна Френкеля на слова Расула Гамзатова «Журавли». Запись песни – дань памяти этому великому человеку, написавшему одну из лучших песен, посвященную памяти всех погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Также все участники сессии получили сертификаты о прохождении обучения.