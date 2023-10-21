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    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    5 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    17 комментариев
    21 октября 2023, 17:19

    ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по Донецку

    ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ обстрелял гражданские объекты в Донецке кассетными боеприпасами, под удар попали торговые склады и СТО.

    По словам очевидца, было слышно пару взрывов, также был прилет по машине, которая подорвалась и начала гореть, передает РИА «Новости».

    Ряд кассетных снарядов попали по торговой базе неподалеку, где хранятся продукты и бытовая химия. По словам местной жительницы, в здании находились люди.

    Ранее ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ возле Кривого Рога.

    20 октября 2023, 18:54
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью

    Сальдо: Украинские военные запустили более 10 ракет по Крыму и Приазовью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия провела пуск нескольких ракет в сторону Крымского полуострова и Приазовья, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ запустили не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных из С-200, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Над территорией Херсонской области сбито пять ракет, три – в Каховском муниципальном округе, две – в Геническом округе. ПВО «отработала на отлично», заключил он.

    До этого в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила ракету около микрорайона Любимовка.

    Коментарии (23)
    20 октября 2023, 20:57
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной

    Кличко признал, что подконтрольные России территории не являются Украиной

    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов на Украине, заявил, что подконтрольные России области уже не относятся к территории страны.

    «О голосовании: те территории, которые оккупированы, – они уже не Украина, потому что представителей не будет», – заявил Кличко в интервью на телеканале «Киев 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что неизвестно, каким образом будут учитываться эти территории.

    Киевский градоначальник также отметил сложности при проведении избирательной кампании в военное время. «Кто-то говорит: демократические принципы, нам нужно провести выборы. Нет! Выборы – это не демократично. Условия проведения выборов... Это условия, равные возможности для каждого принимать участие, равные возможности голосовать», – сказал он. Кличко указал, что военнослужащие и 9 млн уехавших украинцев не получат равной со всеми возможности принять участие в выборах.

    Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал к смене власти на Украине.

    Коментарии (20)
    20 октября 2023, 21:57
    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах

    Украина направила арестованные деньги банков России на внутренние выплаты

    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина решила направить арестованные деньги из банков России на выплаты компенсаций жителям за утерянное жилье, заявила председатель украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

    Как пишет Укринформ, из арестованных средств России на жилищные компенсации было направлено 4,4 млрд гривен (около 120 млн долларов), передает ТАСС.

    По словам Шуляк, сегодня для выплаты компенсаций использовались замороженные средства работавших на Украине российских банков. Она уточнила, что самая крупная сумма была от «дочки» Сбербанка.

    Ранее министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что украинские власти арестовали и конфисковали активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов.

    Коментарии (17)
    21 октября 2023, 02:26
    США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

    США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

    Tекст: Антон Антонов

    В заявлении саммита США и Евросоюза в Вашингтоне по Украине ничего не говорится о «победе над Россией на поле боя», но содержится призыв не допустить коллапса украинской экономики.

    В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

    США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

    Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

    США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

    Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.

    Коментарии (7)
    21 октября 2023, 14:10
    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО из-за принятых Россией мер

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО
    @ sill-www.army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство переданных ВСУ американских ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, пишет Spectator.

    В публикации отмечается, что Россия показала, что готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, в том числе к ATACMS. Авторы материала считают, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет Украине не повлияет на ход конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.

    Кроме того, как пишут журналисты, ВСУ не выполнили свою задачу, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными, чем предполагалось.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

    Коментарии (32)
    21 октября 2023, 15:24
    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров

    Турецкое издание dikGAZETE назвало основное условие для мирных переговоров России и Украины

    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский, который постепенно теряет поддержку Запада, стремится привлечь к себе внимание и никогда не пойдет на переговоры с Россией, пишет dikGAZETE.

    По данным издания, на ранних этапах российской спецоперации Зеленский пытался получить всестороннюю поддержку со стороны западных партнеров и защищал свое кресло законами о чрезвычайном положении, однако спустя какое-то время он перестал удостаиваться их внимания, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что Зеленский всем союзникам уже надоел «вечными просьбами». Более того, по данным издания, президент Украины переходит границы из опасений, что Запад переключит внимание на Израиль.

    «Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь при таких больных идеях президента Украины?» – подчеркивает автор.

    В статье отмечается, что при нынешнем руководстве Киева мир невозможен. Возможность переговоров настанет в тот момент, когда украинцы восстанут против Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что изменится в ходе СВО после того, как пентагон тайно передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал Зеленский.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 19:10
    Белый дом не исключил поставки Украине ранее не передававшегося оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    США допускают поставки на Украину ранее не передававшихся систем оружия и военной техники, однако новый запрос Конгрессу на оказание дальнейшей помощи Киеву не содержит конкретных упоминаний такой продукции.

    На онлайн-брифинге, посвященном новому бюджетному запросу о помощи Украине, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что «запрос не уточняет конкретно, какие системы вооружений будут поставлены», передает ТАСС.

    Он напомнил, что ранее США добавляли новые оружейные системы к поставляемым Киеву, однако новый запрос «не содержит конкретного ответа на вопрос о том, какие оружейные системы будут поставляться Украине в плане дополнительного потенциала, который ранее не предоставлялся». Салливан добавил, что Белый дом будет консультироваться с Конгрессом, если решит передать Украине новые средства.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса страны 106 млрд долларов на поддержку Украины и Израиля.

    Коментарии (29)
    21 октября 2023, 02:59
    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    Конгрессвумен Грин и Буш выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и конгрессвумен от Демократической партии Кори Буш выступили против решения президента страны Джо Байдена просить у Конгресса деньги для Украины и Израиля.

    Грин заявила, что выступает «против выделения денег для защиты границ чужих стран». Она ожидает, что Байден будет защищать границы США и предпринимать действия по депортации мигрантов, а не просить деньги на иностранные конфликты, которые «американцы не могут позволить себе поддерживать», передает РИА «Новости».

    Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, большинство участников акции – представители мусульманских объединений. По ее словам, планы Байдена приведут лишь к большим смертям и большему насилию. «Совершенно нет... Не при нашей жизни», – заявила она.

    Напомним, Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку Украины президент США назвал «разумной инвестицией».

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 06:27
    Позицию Фицо по Украине объяснили обидой на Тимошенко

    Politico связала позицию Фицо по Украине с его конфликтом с Тимошенко в 2009 году

    Позицию Фицо по Украине объяснили обидой на Тимошенко
    @ Mateusz Wlodarczyk/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо по вопросу поддержки Украины объясняется тем, что в 2009 году у него произошел конфликт с Юлией Тимошенко, которая возглавляла тогда украинский кабмин, заявили СМИ.

    Как пишет Politico, в 2009 году словацкой делегации во время визита в Киев пришлось три часа ждать встречи с Тимошенко. При этом Тимошенко отругала Фицо за «пророссийскую позицию» прямо перед телекамерами, передает РИА «Новости».

    Один из словацких чиновников заявил, что «это была крайне неприятная ситуация». «Фицо покраснел от гнева, – заявил чиновник. – Его унизили». После этого Фицо посетил Москву, где словакам оказали «роскошный прием», пишет издание.

    Напомним, партия «Направление – социальная демократия» одержала победу на парламентских выборах в Словакии. Ее глава Роберт Фицо хочет отменить военную помощь Украине.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 23:36
    Взрыв прогремел в Кривом Роге

    Взрыв произошел в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины

    Взрыв прогремел в Кривом Роге
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, в Кривом Роге произошел взрыв, сообщил мэр города Александр Вилкул.

    Вилкул заявил о ракетной атаке. В пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрыве в городе, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога также была объявлена в Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях, передает ТАСС.

    В среду сообщалось о взрывах в Николаеве.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 05:54
    Назван размер общего долга за электричество на Украине

    Глава «Укрэнерго» Кудрицкий оценил общий долг за электричество на Украине в 1,6 млрд долларов

    Назван размер общего долга за электричество на Украине
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общий долг на рынке электрической энергии на Украине превысил 1,6 млрд долларов, сообщил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

    «Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке», – сказал Кудрицкий. В связи с этим «Укрэнерго» также не в состоянии полностью «рассчитываться по своим обязательствам», передает РИА «Новости».

    Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, направлены расчеты тарифов на 2024 год. «Укрэнерго» сообщила, что пытается «сбалансировать финансовую ситуацию».

    Напомним, «Укрэнерго» в аварийном режиме импортировала электричество из Румынии и Польши. Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что невозможно восстановить все поврежденные энергообъекты к началу отопительного сезона.

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 00:51
    Посол Германии сообщил об отказе Берлина передавать Киеву ракеты Taurus

    Посол Германии на Украине Егер сообщил о решении Берлина не передавать Киеву ракеты Taurus

    Посол Германии сообщил об отказе Берлина передавать Киеву ракеты Taurus
    @ @MJaegerT

    Tекст: Антон Антонов

    Украина пока не получит дальнобойные ракеты Taurus, украинское правительство проинформировано об этом, сообщил посол Германии на Украине Мартин Егер.

    Егер сказал, что, по его мнению, Берлин «четко дал это понять». Посол сообщил, что это вся информация по данному вопросу, которую он может публично озвучить. При это он подчеркнул, что без учета США Германия – «ведущая страна, инвестирующая в ПВО» Украины. Егер заверил, что Германия продолжает поддерживать Украину, а предоставляемое Берлином вооружение «имеет реальную важность», сообщают украинские СМИ.

    В начале октября сообщалось, что Германия не планирует в ближайшее время поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Тем временем США передали Украине тактические баллистические ракеты ATACMS.

    Коментарии (11)
    21 октября 2023, 10:29
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    @ Jonathan Ernst/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидерами по объемам полученной от США военной помощи с 2001 по 2023 годы могут стать Афганистан, Украина и Израиль, если Вашингтон выделит Киеву и Тель-Авиву по 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов соответственно.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 61,3 млрд долларов помощи Украине и 14,3 млрд долларов – для Израиля, сообщали в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Таким образом, общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит около 91,7 млрд долларов, а для Израиля - 77,4 млрд долларов. Это сделает Украину второй страной в мире по размеру помощи от Америки после Афганистана.

    По данным Госдепа США, начиная с 2001 года абсолютным лидером среди крупнейших получателей военной помощи от США является Афганистан, которому выделили 111,7 млрд долларов. Второе место занимает Ирак с 64,4 млрд долларов, третье место – Израиль с 30,4 млрд долларов.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 19:25
    Нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора Трушнина арестовали

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авторов рисунка с пентаграммой у квартиры военного корреспондента Валентина Трушнина поместили под стражу по решению суда, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Суд поместил под арест мужчину 1995 и женщину 1998 годов рождения под стражу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Дело расследуется по статьям о вандализме и препятствию законной деятельности журналиста.

    Напомним, 17 октября у квартиры военкора нарисовали пентаграмму и исписали ему дверь. Правоохранители задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения.

    Источник сообщал, что задержанные нарисовали пентаграмму, выполняя задание, полученное со стороны Украины через чат-бот. За исполнение им обещали деньги.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские спецслужбы планировали устранить Трушнина.

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 10:41
    Гагин заявил о призывах Киева в сторону несовершеннолетних вступать в ряды ВСУ

    Советник главы ДНР Гагин заявил о призывах Киева в сторону несовершеннолетних вступать в ряды ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В рядах ВСУ сложился серьезный кадровый дефицит, существуют факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, сообщает советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, на Украине действует закон, согласно которому можно призывать с 16 лет на добровольной основе, в связи с этим военкомы начинают ездить по учебным заведениям – школам, техникумам, лицеям –агитировать их ехать на фронт и воевать, передает РИА «Новости».

    Гагин также не исключил, что на Украине могут принять закон и о мобилизации женщин, что в свою очередь может привести к каким-то бунтам и недовольству населения.

    При этом советник главы ДНР отметил, что не стоит недооценивать противника – резервы у ВСУ есть до сих пор, несмотря на наличие серьезного кризиса призывного ресурса.

    Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, что будут проверены все решения медицинских комиссий об освобождении от мобилизации. Также на Украине решили лишить отсрочки от армии людей, которые получают второе высшее образование.

    Коментарии (4)
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