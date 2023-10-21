Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию

Захарова прокомментировала решение властей Литвы запретить экспорт игл в Россию

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что неизвестно, куда они это денут.

«Пусть выложат кнопками, гвоздями, спицами и иглами на своей автостраде надпись «На зло России», – отметила Захарова.

Ранее в рекомендациях по «разрушению российских промышленных мощностей» Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл и спиц.

Напомним, EUObserver сообщает, что в 12-й пакет санкций будут включены российские алмазы. Литва и Польша предлагают ввести ограничения на российские IT-услуги, сжиженный природный газ, уран и сталь, а также внести в санкционные списки госкорпорацию «Росатом».

