Депутат предположил санкции против чиновников за отказ от российских авто

Депутат Леонов: Чиновникам могут урезать финансирование за отказ пересесть на российские авто

Tекст: Алексей Дегтярев

Если чиновник не станет исполнять предписание об использовании российской служебной машины, то его, вероятно, может ждать дисциплинарное взыскание, ему могут урезать финансирование, сказал Леонов «Ленте.ру».

Он пояснил, что закупки будут контролировать специализированные органы, несущие за это ответственность. Депутат предположил, что за соблюдением этого предписания также будут следить общественные организации и активисты.

Депутаты Госдумы ездят на машинах, предоставляемых администрацией президента, уточнил собеседник. Парламентарии не выбирают, на какой машине ездить, указ президента по пересадке на отечественные машины будет выполняться по мере выхода из строя автомобилей, которые уже есть в наличии в гараже.

Леонов выразил уверенность, что для депутатов будут закупаться новые автомобили российской или китайской сборки.

Ранее Минпромторг сообщал, что для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях рекомендованы автомобили российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.