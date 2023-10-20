Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Продвижение русских на Украине не остановить

Tекст: Вера Басилая

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Джонсон заявил, что «критически важная» помощь Запада Украине пойдет на спад, но киевский режим попробует держаться, пока есть «слабенький поток» поддержки, передает РИА «Новости».

И тем не менее, по словам Джонсона, это «не остановит продвижения русских», которые перешли в наступление.

Эксперт считает, что конфликт на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине. Так, по его словам, США перебросили 101-ю воздушно-десантную дивизию из Румынии в Иорданию. Кроме того, Джонсон обратил внимание, что США разместили на своих базах в регионе F-16 и прочие самолеты, совершая тем самым очень быстрые и решительные шаги, ничего подобного не делали в случае с Украиной.

Ранее издание Responsible Statecraft указало на то, что вероятного пути к военной победе Киева не существует независимо от того, сколько денег выделит Конгресс.

Издание Independent со ссылкой на бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа до этого сообщило, что попытки ВСУ проводить операции против Российской армии обречены, так как украинской стороне не хватает бойцов.

Напомним, президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.