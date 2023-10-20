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    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    17 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    12 комментариев
    20 октября 2023, 08:18

    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа

    Bloomberg: США повлияли на планы Армии Израиля по наземной операции в секторе Газа

    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    В издании отмечается, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить израильские планы, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже и продлиться дольше.

    Ранее премьер Израиля Нетаньяху на границе с сектором Газа обещал «нанести мощный удар по врагам».

    Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что Армия обороны Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа.

    Напомним, израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе.

    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

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    19 октября 2023, 14:09
    Возросло число погибших в Израиле россиян

    Посольство России: Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19 человек

    Возросло число погибших в Израиле россиян
    @ Tsafrir Abayov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество россиян, погибших на территории Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 19 человек, еще семь числятся в списках пропавших без вести.

    Как сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова, по состоянию на 12.00 19 октября 19 граждан России, имевших также гражданство Израиля, числятся погибшими, передает ТАСС. Еще семь россиян, согласно заявлениям, полученным от родственников, считаются без вести пропавшими.

    Ранее появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.

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    19 октября 2023, 11:40
    Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников

    ЦАХАЛ: В секторе Газа удерживают не менее 203 заложников, с 7 октября погибли 306 израильских солдат

    Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, количество погибших после нападения ХАМАС израильских военнослужащих составляет не менее 306 солдат.

    Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

    Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ХАМАС должно отпустить заложников без предварительных условий, и назвал «бесчеловечным» террор со стороны палестинского движения, а также указал на право Израиля защищаться.

    Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что всех гражданских заложников отпустят в случае прекращения огня.

    В понедельник представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. Он также сообщил, что 22 заложника погибли в результате израильских ударов. Днем позже посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заложниками блокады сектора Газы стали около 1 тыс. граждан России и членов их семей.

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    19 октября 2023, 21:12
    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов

    Bloomberg: «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта

    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокотехнологичная израильская система ПРО «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

    Отмечается, что даже небольшое снижение коэффициента перехвата «Железного купола» увеличит число пропущенных ракет. В случае вступления в конфликт «Хезболлы» «Железный купол» будет подавлен огнем противника, заявил сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Шаан Шейх, передает РИА «Новости».

    По словам профессора университета Джорджа Вашингтона в США Александра Даунса, ракетный арсенал ливанской «Хезболлы» превосходит запасы движения ХАМАС «по качеству и точности». По его данным, в распоряжении «Хезболлы» находится около 100 тыс. ракет.

    Ранее глава Минобороны Израиля намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе.

    Коментарии (13)
    19 октября 2023, 15:21
    США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Bloomberg: США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предупредили Иран через третьи страны о возможном применении силы на Ближнем Востоке в случае вмешательства движения «Хезболла» в палестино-израильский конфликт, сообщило агентство Bloomberg.

    Источник сообщил, что в администрации Джо Байдена утверждают, что направили корабли в Восточное Средиземноморье, чтобы предостеречь союзников Ирана, особенно Ливан, от вмешательства в палестино-израильский конфликт, передает ТАСС.

    Отставной генерал США Фрэнк Маккензи уточнил, что Иран сдерживает именно дополнительное присутствие американских военных в регионе.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 21:37
    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, сообщил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат.

    Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, уточнил, что израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет. Военные сделают это, когда будут готовы, передает ТАСС.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские военные, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Коментарии (7)
    19 октября 2023, 16:59
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    @ mod.gov.il

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Минобороны Израиля сообщили о получении первой партией бронетехники из США, предназначенной для армии государства взамен поврежденной в ходе боев.

    «Боевые машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что Израиль намерен провести в секторе Газа «Операцию «Железные мечи», которая будет невиданной по свирепости.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (20)
    19 октября 2023, 21:57
    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    Axios: Минобороны США может направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Снаряды, которые изначально предназначались для Украины, могут быть направлены министерством обороны США в Израиль, пишет портал Axios.

    Речь идет о десятках тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов, сообщил Axios со ссылкой на источники среди израильских чиновников, передает ТАСС.

    Американские официальные лица считают, что перенаправление снарядов не скажется на способностях вооруженных сил Украины на фронте, пишет портал.

    Ранее президент США Джо Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 19:30
    Глава Минобороны Израиля назвал сроки начала наземной операции в Газе

    Глава Минобороны Израиля Галант намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе

    Глава Минобороны Израиля назвал сроки начала наземной операции в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские военные, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории, пишет The Times of Israel.

    На встрече с бойцами бригады «Гивати» Галант дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе, пишет израильская газета The Times of Israel, передает ТАСС.

    «Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», – приводит издание слова Галанта. «Приказ поступит», – добавил министр.

    Ранее официальный представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт заявил, что израильская армия пока окончательно не решила вопрос проведения наземной военной операции в Газе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что наземная операция в секторе Газа необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху для удержания власти.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 21:04
    Разведка США увидела «легкие повреждения» в больнице в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведка США в ходе оценки увидела только «легкие повреждения» в попавшей под ракетный удар больнице в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные.

    Также разведка США считает, что погибли при взрыве в больнице от 100 до 300 человек, а взрыв не затронул основное здание, передает РИА «Новости». В разведке отметили, что продолжают оценку и данные могут измениться.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли.

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    19 октября 2023, 11:50
    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться

    Политолог Ткаченко: Власти западных стран будут жестко подавлять антивоенные митинги

    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться
    @ Amanda Andrade-Rhoades/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активность пропалестинских движений в западных странах будет продолжаться вплоть до окончания конфликта Израиля и ХАМАС. При этом протесты будут иметь большой потенциал к радикализации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее участники акции против боевых действий в Газе проникли в здание Конгресса США.

    «В настоящий момент протестное движение, сформировавшееся в связи с конфликтом Израиля и ХАМАС, наиболее ярко выражено в западных и мусульманских странах. На мой взгляд, ситуация с недовольством на Ближнем Востоке будет постепенно стихать, так как в регионе нет единого отношения к ситуации», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Более интересная ситуация складывается в западных странах. Антивоенное движение здесь всегда было сильно. Население достаточно остро реагировало на любые военные конфликты конца прошлого столетия. В этом плане украинский кризис кажется аномалией: в 2022 году значимых протестных мероприятий не было вовсе, но сейчас положение дел меняется», – подчеркивает собеседник.

    «Происходящее в секторе Газа вызвало сильный отклик у европейского населения. Нельзя забывать и про демографический фактор – в таких странах, как Франция и Германия, очень большой процент мусульманского населения. В этом плане конфликт на Ближнем Востоке по-особенному откликается у местного общества», – считает эксперт.

    «От протестов не защищена ни одна страна западного мира, за исключением, пожалуй, Восточной Европы, где антивоенные настроения выливаются в электоральное недовольство. Мы уже видели это в Польше и Словакии. Более того, тема противостояния Израиля и ХАМАС местным обществам не особо близка – сказывается отсутствие серьезного количества мусульман, проживающих в этих странах», – отмечает политолог.

    «При этом нельзя недооценивать возможность радикализации текущих протестных движений. Мы уже видели, как несогласные с политикой США ворвались в Капитолий, а в Европе и вовсе приближается новая волна терактов. Случай в Брюсселе может стать отправной точкой к более громким инцидентам», – уточняет собеседник.

    «Местные власти будут реагировать жестко. За последние 20 лет у руководства западных стран полностью изменилось отношение к демонстрантам. Силовое подавление митингов в ЕС и США вошло в привычку. Учитывая, что протестный потенциал остается достаточно высоким, длительность сложившейся ситуации может оказаться достаточно серьезной – вплоть до окончания ближневосточного кризиса», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее участники акции протеста против боевых действий в Газе проникли в здание Конгресса США. Об этом сообщила полиция Капитолия. Задержания проводились в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей). Кроме того, состоялись аресты и в холле офиса законодательного органа Штатов.

    Троим участникам движения были предъявлены обвинения в нападении на полицейских при исполнении. Правоохранительные органы также обратились к гражданам, напомнив, что демонстрации внутри Конгресса запрещены. Кроме того, силовые структуры сумели оттеснить активистов от одного из зданий, оказавшихся под давлением протестующих.

    Известно, что демонстрацию организовала организация Jewish voice for peace (Еврейский голос за мир). Согласно информации объединения, в антивоенном мероприятии приняли участие 10 тыс. человек. Отмечается, что 500 евреев были задержаны полицией.

    Протестные движения набирают силу и в других странах западного мира. Так, в Германии, несмотря на запрет немецких властей, на улицы Берлина вышли пропалестинские активисты. Об этом сообщает телеканал N-TV. Отмечается, что демонстранты поджигали пиротехнику, забрасывали полицейских камнями и бутылками.

    Начальник полиции столицы ФРГ Барбара Словик подчеркивает, что в северной части района Нойкельн сложилась напряженная ситуация. Она отметила, что правоохранительные органы города готовы принимать необходимые меры, а на местах дежурства уже присутствуют сотрудники с водометами.

    Между тем в Афинах полиция применила слезоточивый газ против колонны демонстрантов, приблизившейся к посольству Израиля. Кроме того, в рамках подавления движения использовались и светошумовые гранаты. После этого протестующие остановились, однако тысячи людей продолжают находиться у дипведомства еврейского государства.

    Не утихает недовольство и в мусульманских государствах. Так, после удара по больнице в Газе демонстрации начались во многих городах Турции. В Стамбуле полиция перекрыла улицу, где расположено посольство Израиля. Десятки протестующих также пытались прорваться к дипведомству в Иордании.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о рисках радикализации антивоенных движений в Европе.

    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 16:43
    Израиль развернул подлодки в Средиземном море

    Bhol: Израиль развернул подлодки в Средиземном море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные якобы задействовали в Средиземном море свой подводный флот, чтобы сдержать ливанскую организацию «Хезболла», пишет израильская пресса.

    В Средиземном море развернута 7-я флотилия подводных лодок «с первого дня войны», утверждает издание Bhol, передает «Газета.Ru». Отмечается, что израильские военные уже пресекли попытки движения ХАМАС отправлять беспилотные подлодки в море в ходе эскалации.

    Ранее Reuters сообщало, что Израиль намеревается провести в секторе Газа «невиданную по свирепости» операцию «Железные мечи», в ходе которой планируется уничтожить инфраструктуру сектора Газа.

    Коментарии (3)
    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 12:46
    Стало известно о планах Израиля провести «невиданную по свирепости» операцию в Газе

    Reuters: Израиль планирует провести в секторе Газа невиданную по свирепости операцию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль намерен провести в секторе Газа «Операцию «Железные мечи», которая будет невиданной по свирепости, сообщило агентство Reuters со ссылкой на восемь информированных источников среди израильских чиновников Израиля и других стран Ближнего Востока и Запада.

    Агентство пишет, что армия Израиля хочет уничтожить инфраструктуру Газы. ЦАХАЛ не остановит даже большое число жертв среди мирного населения, передает «Российская газета».

    При этом израильские чиновники не знают точно, чего следует ожидать после окончания боевых действий, пишет Reuters.

    Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что операция в Газе может превратиться в «Могадишо на стероидах».

    По словам американского журналиста Сеймура Херша, армия Израиля намерена устроить в секторе Газа разрушения наподобие учиненных США в Хиросиме, только без использования ядерного оружия.

    Коментарии (6)
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    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

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    Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти

    После визита президента США Джо Байдена в Израиль риторика Вашингтона в адрес израильского правительства как будто ужесточилась. Американцы не хотят проведения наземной операции в секторе Газа. Но она необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху как воздух. Без нее он потеряет власть. Впрочем, он все равно ее потеряет. Подробности

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    «Казаки воюют за будущее»

    «Мы видим большой приток людей, которые сегодня хотят стать казаками. Особенно ярко это выражено в ходе спецоперации». Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов рассказал газете ВЗГЛЯД, как и за что сражаются современные казаки на фронтах СВО, можно ли стать казаком по желанию и как устроено российское казачество. Подробности

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    Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении

    Армянский премьер Пашинян, похоже, осознал, до какого предела довел свое государство. Пашинян требует от Азербайджана признать армянскую территорию в советских границах, включая так называемые анклавы. Однако у Еревана и Баку на этот счет принципиально разный подход, и устроенные Пашиняном политические проблемы Армении далеко не закончились. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

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