Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».0 комментариев
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль на открытии торгов Московской биржи вырос к доллару и к евро
В начале торгов рубль укрепляется к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» снизился до 96,84 рубля (минус 21 копейка), евро – до 102,45 рубля (минус 35 копеек), юаня – до 13,19 рубля (минус 3 копейки), передает РИА «Новости».