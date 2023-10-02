Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены

Военный эксперт: ВСУ будут использовать турецкие дроны Akinci для атаки на мосты

Военный эксперт Климов: БПЛА Akinci способны стать серьезной угрозой в Черном море

Tекст: Евгений Поздняков

«БПЛА Akinci разрабатывался достаточно давно. Интересной особенностью модели является то, что в ней задействованы украинские двигатели. За остальное техническое наполнение отвечала турецкая сторона. В принципе, им удалось создать достаточно мощный беспилотник», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Дальность оптических средств Akinci составляет 50 км. Теоретически на аппарат могут быть установлены и средства радиолокационной разведки, что существенно усилит всю систему. Впечатляет и его способность переносить крупную внешнюю нагрузку. Грузоподъемность БПЛА составляет почти тонну», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, Akinci может преодолевать колоссальные расстояния и работать без перерыва чуть меньше суток. С другой стороны, данная модель представляет собой дрон крайне крупных размеров. В этом и заключается его основная слабость – высокая заметность. Даже запуск беспилотника становится непростой задачей, ведь Россия регулярно поражает взлетные площадки противника», – считает эксперт.

«В районах, тщательно защищенных системами ПВО, его будут сбивать в считанные секунды. Однако в местах с меньшим скоплением комплексов ПВО Akinci способен доставить немало хлопот. Схожая опасность создается и на Черном море. Теоретически противник может попытаться использовать БПЛА для атак по мостам», – отмечает Климов.

«Ответом может стать создание регулярных авиационных патрулей, которые позволят снизить нагрузку на системы ПВО. К встрече с новыми дронами стоит готовиться уже сейчас. Скорее всего, Турция решится на подобную поставку, поскольку Анкаре интересно понаблюдать за собственной разработкой в условиях реальных военных действий», – уточняет эксперт.

«До этого Akinci применялись лишь в рамках столкновения с курдами. Кроме того, передача БПЛА позволит Турции выторговать у офиса Зеленского технологии двигателей дрона. Это даст Анкаре возможность «вытолкнуть» Украину из процесса производства беспилотника», – резюмирует Климов.

Ранее в Турции заявили, что ВСУ смогут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar под названием «Знаменоносный рейдер» (Bayraktar Akinci). Об этом сообщил руководитель компании Baykar Defence Халук Байрактар. В частности, он отметил, что данный вопрос в настоящее время находится в процессе рассмотрения.

По его словам, сотрудники завода трудятся днем и ночью, собирая аппараты для передачи офису Зеленского. До этого он отмечал, что руководство компании намерено запустить производство боевых беспилотников на Украине уже в 2025 году. В настоящий момент в стране уже ведутся строительные работы, а электрификация предприятия намечена на июль.

Напомним, БПЛА Bayraktar Akinci оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450С украинского производства мощностью по 450 лошадиных сил или двумя поршневыми аналогами PD-222 турецкого производства. Аппарат оснащен средствами искусственного интеллекта и способен брать на борт крылатые ракеты воздушного базирования.

Максимальная взлетная масса дрона – 6000 кг. Общая полезная нагрузка составляет полторы тонны, из которой 950 кг приходятся на внешнюю подвеску, а 400 кг – на внутрифюзеляжное расположение. Максимальная длительность полета равна 24 часам. Конструкция машины позволяет использовать 70-миллиметровые ракеты «воздух – воздух» CIRIT с лазерным наведением на цель.

Кроме того, Akinci располагает собственной радиолокационной станцией (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что позволяет аппарату самостоятельно выявлять объекты для поражения. Дрон способен совершать вылет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать.