Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
В Австрии выступили против гарантий безопасности для Киева по типу НАТО
Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против гарантий безопасности для Киева по типу НАТО
Гарантии безопасности, которые планируется предоставить киевскому режиму, не должны включать обязательства по коллективной обороне по типу НАТО, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Шалленберг призвал «задуматься о том, что будет» после окончания конфликта на Украине. Гарантии безопасности Киеву он считает необходимыми, однако уверен, что они не должны подразумевать обязательства по оказанию военной помощи по типу пятой статьи договора стран Североатлантического альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Kurier.
Заявление прозвучало в преддверии анонсированной ранее встречи министров иностранных дел стран ЕС в Киеве.