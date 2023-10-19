Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.14 комментариев
Медведев не исключил ядерный сценарий развития конфликта на Ближнем Востоке
Медведев предрек ядерный сценарий в случае отказа от создания палестинского государства
Война на Ближнем Востоке может растянуться на долгие десятилетия или даже закончиться применением ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о перспективах развития ситуации.
Война между Палестиной и Израилем может быть предотвращена после создания полноценного палестинского государства и исполнения всех фундаментальных политических решений, принятых с 1947 года, указал Медведев в своей статье. Выдержки из материала приводятся в Telegram-канале «Пул № 3».
Однако в таком исходе событий мало кто заинтересован на Западе, потому надежда на успех призрачна. Альтернативой этого решения остается война, которая продлится еще 100 лет, или же короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав.
Ведущаяся война в регионе основана на терроре и доктрине «непропорционального применения силы» против гражданского населения, с обеих сторон «включен режим берсерка». У конфликта есть все шансы перерасти в полноценную региональную войну, при плохом стечении обстоятельств это может обернуться глобальной войной. Последствия противостояния Палестины и Израиля видны каждый день – это многочисленные жертвы и разрушения.
С 40-х годов XX века в конфликте наблюдается «отчетливый американский след», добавил Медведев. Все арабо-израильские войны с 60-х Вашингтон «поддерживал и накачивал оружием лишь одну сторону». США, по словам зампреда СБ России, пытались сделать все, чтобы противники не разошлись миром. Поставки оружия на Ближний Восток обеспечили американским компаниям огромную и постоянную прибыль, позволили сохранять влияние в регионе.
Во второй половине XX века для США эта стратегия стала привычной, цинизм американской администрации переходит «все мыслимые границы». Никого не удивляли огромные объемы смертоносного оружия США и их союзников по НАТО, отправляемых киевскому режиму, объемы брошенного вооружения при бегстве из Афганистана. При этом никто не был озабочен тем, что военная техника разворовывалась и по контрабандным каналам уходила в руки экстремистов и террористов.
США движутся привычным путем, делая ставку на силу, пытаясь показать, «кто в доме хозяин». Вместо того, чтобы смягчить остроту противостояния, США направляют авианосцы к израильским берегам и вносят в Конгресс проект закона о поставках оружия Израилю более чем на 2 млрд долларов.
Украина же напугана перспективами получать все меньше оружия и денег, «отчаянно ревнует» к Израилю и «проливает крокодиловы слезы», заключил Медведев.